als US-Botschafter Richard Grenell im vergangenen Sommer sein Amt in Berlin antrat, machte er als erstes ein paar deutliche Ansagen: Er wies deutsche Unternehmen per Twitter an, ihr Iran-Geschäft herunterzufahren und erklärte bei der rechten Plattform "Breitbart" seine Unterstützung für eine konservative Machtübernahme in Europa.

Nun hat mein Kollege Konstantin von Hammerstein für den neuen SPIEGEL ein Porträt von Trumps Mann in Berlin geschrieben. Weil Grenell sich weigerte, ihn zu treffen, schickte Hammerstein schriftlich einen Fragenkatalog an die Botschaft. Die Antwort kam prompt: "Jede Ihrer sieben Fragen beruht auf erfundenen Geschichten", schrieb Grenell, "jede einzelne Frage geht von etwas aus, das falsch ist. Konstantin von Hammerstein benutzt die gleiche Taktik wie Claas Relotius, um eine falsche Geschichte mit anonymen Quellen zu belegen."

Aber lesen Sie selbst, heute ab 18 Uhr können Sie das neue Heft herunterladen.

AfD für Deuxit?

DPA

Eine der wenigen Parteien, deren Vertreter sich gern mit Grenell treffen, ist die AfD. Den US-Botschafter und die Rechtspopulisten verbindet unter anderem eine herzliche Abneigung gegen die EU, die in der AfD gerne mit der Sowjetunion verglichen wird. Von heute an wird die Partei auf ihrer Europawahlversammlung im sächsischen Riesa ihr Programm für die Wahl Ende Mai festlegen und weitere Kandidaten bestimmen.

Immerhin: Die meisten AfD-Funktionäre wollen die EU von innen heraus verändern. Unter den zwölf Kandidaten, die schon im Dezember gewählt wurden, fand sich nur eine Verfechterin eines Deuxits, eines schnellstmöglichen Austritts Deutschlands aus der EU.

Europadämmerung

Auch anderswo in Europa formieren sich die Kritiker und Gegner der EU. Das Zitat der Woche kommt für mich von Italiens Innenminister Matteo Salvini. Bei seinem Besuch in Polen warb er am Mittwoch für ein "neues Europa". "Polen und Italien werden Teil des neuen europäischen Frühlings sein, der Renaissance europäischer Werte", sagte der Chef der rechtspopulistischen Lega in Warschau. Ihm schwebt so etwas wie eine polnisch-italienische Achse als Gegengewicht zur deutsch-französischen Achse vor. "Das Europa, das im Juni Gestalt annehmen wird, wird uns alle führen", sagte er.

Gewinner des Tages...

DPA

ist Friedrich Merz. Gut einen Monat nach dem er auf dem CDU-Parteitag mit einer öden Rede seine Chance auf die Merkel-Nachfolge verspielte, ist nun endlich eine Rolle für den Hoffnungsträger der Konservativen in der Partei gefunden. Nachdem Merz erst nicht für das Parteipräsidium kandidieren wollte, sich dann als Minister ins Spiel brachte, aber im Freundeskreis ausschloss, in ein von Angela Merkel geführtes Kabinett einzutreten, war es zuletzt etwas schwierig geworden. Doch eine Reihe von Telefonaten mit der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer brachte schließlich die rettende Idee. Nun ist die Erleichterung riesig: Merz wird einem Expertenkreis angehören.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

