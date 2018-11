bis jetzt hält sich Alice Weidel im Amt der AfD-Fraktionschefin, obwohl ihr ein Spendenskandal anhängt, der zwar keiner Partei stehen würde, diese Partei aber komplett blamiert - die AfD hat anderen Parteien permanent eine Abhängigkeit von Großspendern unterstellt. Warum aber kann Weidel sich halten? Weil sie nicht die einzige in dieser Partei ist, die von Spendengeldern profitiert hat? Neue Recherchen meiner Kollegen aus dem Berliner Büro für die Titel-Geschichte im neuen Heft zeigen, wie sich die "Alternative" auf den geheimnisvollen Milliardär August von Finck und seine Helfershelfer einließ.

Die Spur des Geldes führt weit zurück zu Parteigründer Bernd Lucke. Unsere Recherchen treffen die AfD in einer ohnehin schon empfindlichen Phase. Sie verliert in absehbarer Zeit diejenige, die sie als "Lebensversicherung" (Gauland) bezeichnet hat: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was bleibt der AfD, wenn sie nun auch noch ihre Glaubwürdigkeit als Anti-Establishment Partei verliert? Ein Vorschlag: der Abgang. Da die AfD erheblichen Ehrgeiz darauf verwendet hat, Frau Merkel zeigen zu wollen, wie man die Dinge eigentlich mache, könnte sie hier doch ein Exempel statuieren und besonders schnell verschwinden.

Michele Tantussi/ Getty Images AfD-Fraktionschefs Weidel, Gauland: "Damit verliert man Glaubwürdigkeit"

AfD-Chef Gauland hatte einmal eine Idee. Er regte die Deutschen dazu an, in den 12 Jahren NS-Zeit einen "Vogelschiss" zu sehen. Als sei Größe durch Relativierung und absichtliche Verkleinerung schrecklicher Taten zu erreichen. Der französische Präsident Emmanuel Macron blickt anders auf die Deutschen. In seiner Rede am vergangenen Sonntag im Bundestag sagte er: "Kein Volk hat seine Geschichte so aufrichtig aufgearbeitet." Genau darin sah er wiederum ein Zeichen von Größe. Einer Größe wiederum, die die Deutschen dazu ermuntern solle, in Europa zupackender zu agieren.

Es mag sein, dass die Hemmnisse der Deutschen, international sichtbarer zu werden, vom Schrecken über die eigene Geschichte herrühren. Und es mag sein, dass das mal gute, mal weniger gute Folgen hat. Aber einen anderen Weg als durch die Schmerzen der Selbsterkenntnis hindurchzugehen gibt es nicht. Deutschland ist auf diese Weise eine relativ stabile Nation geworden.

Nationen aber, die sich nach vergangener Größe sehnen, jedoch den Schmerz der Erkenntnisse verweigern - der Erkenntnis zum Beispiel, dass die ferne Größe von Bedingungen abhing, die gar nicht mehr existieren - haben ein Problem.

J¿r¿mie Souteyrat/ DER SPIEGEL Aktivistinnen Matilda, Lucy: "Wir müssen am längsten mit dem Brexit leben"

Großbritannien hat so ein Problem. Ende des 19. Jahrhunderts umfasste das britische Empire noch ein Viertel der Landmasse der Erde. Dann wurde Indien unabhängig, Australien, die Inseln in der Karibik, die Kolonien in Afrika und Asien. Teile des klein gewordenen Großbritannien sind mit dieser Schrumpfung nie zurande gekommen, mit dem Brexit waren dann Größenfantasien verbunden: Jene Briten, die für den Austritt aus der EU stimmten, hielten das Land für weit stärker als es ist. Dies war ein Irrtum, auf den viele Irrtümer folgten.

Im Video: Brexit-Irrtümer - SPIEGEL-Korrespondent Peter Müller über die großen Fehleinschätzungen britischer Politiker

Video DER SPIEGEL

Auch wenn Großbritannien und die verbliebenen EU-Staaten am Sonntag nach Tausenden Verhandlungsstunden tatsächlich einen Scheidungsvertrag verabschieden sollten, so ist doch das Land verwundet und zerrüttet - Brexit-Verlierer überall. Unser London-Korrespondent Jörg Schindler und unser Brüssel-Korrespondent Peter Müller haben auf sieben Seiten im neuen Heft und unter der Überschrift "Irren ist englisch" die Fehlschlüsse und verpassten Gelegenheiten zusammengetragen, die in die tiefe Krise der heutigen Tage geführt haben.

Frankreich ist übrigens auch ein solches Land, das einer fernen Größe nachtrauert. Die Bürger Frankreichs fühlten sich allein durch ihre Zugehörigkeit emporgehoben. Und so schnell sich die Bürger hier für Politiker begeistern können, die Größe verkörpern, so schnell schlägt die Begeisterung in Enttäuschung, ja in Wut um, wenn sich politische Prozesse als langwierig und kompliziert erweisen.

CHARLY TRIBALLEAU/ AFP Warnwesten-Demonstranten in der Normandie

Die Wut der Straße richtet sich nun auf Macron, nur anderthalb Jahre nach dessen Wahlsieg. Unsere Paris-Korrespondentin Julia Amalia Heyer analysiert Gründe dafür im Auslandsteil des neuen Heftes.

Nun entsteht hier vielleicht ein unangenehmer und irreführender Eindruck: Deutschland wird gelobt, andere Länder niedergemacht? Nein, so ist es nicht gemeint. Deutschland, so finden wir Tag für Tag, Woche für Woche heraus, hat durchaus seinen eigenen Wahnsinn. In Deutschlands Behörden, so beschreibt der Wirtschaftsaufmacher im neuen Heft, geht es zum Beispiel so zu, als sei das Internet noch Neuland und das Smartphone nicht erfunden: Marke ziehen, Antrag ausfüllen, warten und warten und warten. Elterngeldantrag per App? Nix da.

Franziska Gill/ DER SPIEGEL Bürgerbüro in Hannover: Vielleicht müssen die Dinge eskalieren, bevor sich etwas bewegt

Wie herrlich wäre es, wenn die Behörden in Estland für deutsche Bürger zuständig wären. "Deutschland ist wie Venedig", sagt der Este Siim Sikkut, ein Digitalexperte, im neuen Heft: Das Land erinnere ihn an ein Museum, ein Besuch hierzulande sei ein "surreales Erlebnis". Bei der digitalen Verwaltung in seiner Heimat, sagt Sikkut, gehe es ums große Ganze. "Es geht nicht um Infrastruktur. Wir reden in Estland seit 15 Jahren nicht mehr über Infrastruktur. Es geht darum, wie wir leben wollen."

Und übrigens und zuletzt ist die Aufarbeitung der eigenen Geschichte, eben hier noch hoch gelobt, in Deutschland erstens noch nicht abgeschlossen, zweitens fehlte es auch hier immer wieder an Sorgfalt und Anstand. Ein Jahr lang recherchierte Ulrike Knöfel die Geschichte der Familie Weinberg, die 1938 gezwungen war, ihre Kunstsammlung unter Wert an die Stadt Frankfurt zu verkaufen. Die Gestapo zog das Vermögen der Weinbergs als "Judenabgabe" ein.

Illustrated London News Ltd/ Mary Evans Auszug aus dem Magazin "Tatler" 1924: Eine echte Erscheinung

Nach dem Krieg gingen die Behörden einen seltsamen Handel mit einem Ex-Schwiegersohn ein, von dem auch Frankfurter Museen profitierten. Obwohl sich Deutschland 1998 verpflichtet hat, unabhängig von Verjährungsfristen den Raubzug der Nazis zu erforschen, wurde der Vorgang nie wirklich infrage gestellt. Meine Kollegin sprach mit Mitgliedern der Familie und mit Anwälten, die manchmal, wie sie sagt, "vom ersten Satz an unflätig" waren. Mal halfen ihr Mitarbeiter der Archive, in denen sie Akten lesen wollte, mal versuchte man ihr auszureden, überhaupt anzureisen. Im Kulturteil des neuen Heftes erzählt Knöfel nun die ganze Geschichte.

