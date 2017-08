Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

heute ist ein wichtiger Tag für die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Es trifft sich der vorläufige Gläubigerausschuss, Hauptthema ist der Verkauf der Fluggesellschaft. Ein erster Schritt könnte die Übernahme der österreichischen Tochter Niki durch die Lufthansa-Tochter Eurowings sein. Aber Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat Hunger auf mehr, er will auch Landerechte der Gesellschaft zum Beispiel in Düsseldorf und etliche Maschinen übernehmen. Das wäre schön für die Lufthansa, weil sie so ihre starke Stellung in Deutschland und Europa ausbauen könnte. Ob das für die Kunden auch schön wäre, wenn Spohr und seine Lufthanseaten auf vielen Strecken wieder wie zu Monopolzeiten die Preise diktieren können, ist allerdings fraglich.

Schulz fordert Atomwaffen-Abzug

DPA

Martin Schulz, der SPD-Spitzenkandidat, will sich im Fall eines Wahlsiegs für den Abzug der in Deutschland stationierten US-Atomwaffen einsetzen. Das erklärte er bei einer Wahlkampfkundgebung in Trier. Die Amerikaner lagern auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst in Büchel in der Eifel bis zu 20 Atomwaffen. Tatsächlich sind diese Waffen ein Relikt aus den Zeiten des Kalten Krieges - ganz so wie die Schulz-Forderung ein Relikt aus alten Wahlkampfzeiten ist. Mit demselben Thema ging 2009 der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle die Amerikaner an - die US-Regierung hat das schon damals nicht interessiert. So wird es auch diesmal sein.

Sigmar Gabriel beim SPIEGEL in Hamburg

DPA

Wie geht es weiter im Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei? Wie kann SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Bundestagswahl noch gewinnen? Über diese und ähnliche Fragen spricht Außenminister Sigmar Gabriel in der kommenden Woche mit SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer und Auslandsressortchefin Britta Sandberg. Sie können mit dabei sein: und zwar am Mittwoch, den 30. August 2017, um 18 Uhr im SPIEGEL-Gebäude in Hamburg. Tickets und weitere Informationen finden Sie unter spiegel-live.de. Für die Leser unseres Morning Briefings "Die Lage" verlosen wir einige Freikarten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt bitte einfach eine kurze E-Mail an info@spiegelgruppe-veranstaltungen.de. Das Gespräch wird bei SPIEGEL ONLINE auch im Livestream zu sehen sein.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verliererin des Tages ...

REUTERS

... ist die Gattin des amerikanischen Finanzministers Steve Mnuchin, Louise Linton. Sie postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild, das sie (mit ihrem Mann im Schlepptau) beim Entsteigen einer US-Regierungsmaschine zeigt. Prahlerisch fügte sie in dem Post die Markennamen ihres Kleids, der Sonnenbrille und weiterer teurer Accessoires hinzu (#tomford #valentino #hermesscarf). Eine Frau aus Oregon, die sich in einem Post über Linton beklagte, watschte sie arrogant ab: "Sie haben den Bezug zur Realität verloren." Nun musste sich Linton entschuldigen. Ihren Instagram-Account hat sie von öffentlich auf privat umgestellt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Roland Nelles