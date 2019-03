in Algerien tut sich Bemerkenswertes: Das Land erlebt seit Tagen Demonstrationen, nach dem Freitagsgebet zogen gestern sogar Hunderttausende meist junge Menschen durch die Straßen der Hauptstadt Algier. Sie protestierten gegen eine fünfte Kandidatur des greisen Staatsoberhaupts Abdelaziz Bouteflika, der seit 1999 regiert und über dessen Gesundheitszustand wenig Genaues bekannt ist.

Am Sonntag endet die Frist, bis zu der alle Kandidaten für die Präsidentschaftswahl sich erklärt haben müssen - es ist schwer vorstellbar, dass Bouteflika unter diesen Umständen wirklich noch einmal antritt. Unmöglich ist es aber nicht, denn Beobachter spekulieren, dass Bouteflika nur deshalb immer wieder antreten musste, weil sich die verschiedenen Fraktionen innerhalb der vom Militär dominierten Regierung auf keinen anderen Kandidaten einigen können.

REUTERS Demonstration in Algier am 1. März

Eine Demokratie ist das autoritär geführte Land nur nominell - es ist zudem das einzige nordafrikanische Land, in dem 2011 keine Arabellion stattfand. Umso bemerkenswerter ist, dass die jetzigen Demonstrationen toleriert wurden - das muss aber nicht bedeuten, dass die Staatsführung liberaler geworden ist, es kann auch einfach nur heißen, dass Teile des Militärs mit der erneuten Kandidatur Bouteflikas ebenfalls nicht einverstanden waren und die Demonstrationen dennoch laufen ließen. Doch ob sich das so schnell wieder einfangen lässt? Viele der jungen Demonstranten wünschen sich mehr als nur einen anderen Kandidaten, sie wünschen echte demokratische Reformen. Zu hoffen ist, dass die Lage im Land friedlich bleibt - eine Destabilisierung eines weiteren nordafrikanischen Landes wäre auch aus europäischer Sicht fatal.

Der neue SPIEGEL: Abschiebung - ein deutsches Desaster

Das Thema Abschiebung spaltet die Deutschen - es gibt jene, die Abschiebungen grundsätzlich für falsch halten, und es gibt auf der anderen Seite jene, die am liebsten viel mehr Abschiebungen hätten. Irgendwo dazwischen laviert die Politik - und scheitert in der Realität daran, zu erfüllen, was sie versprochen hat: abgelehnte Asylbewerber und straffällige Ausländer konsequent abzuschieben. Die Titelgeschichte des neuen SPIEGEL widmet sich diesem "deutschen Desaster" - ein Team von Redakteuren aus dem Deutschland-Ressort hat recherchiert und erklärt, wie das Klein-Klein des deutschen Föderalismus und der Wahnsinn in überforderten Behörden zu Lähmung und Willkür zugleich führt.

Im Video: So läuft eine Abschiebung ab

Video DER SPIEGEL

Es ist der Versuch einer ideologiefreien Betrachtung der komplexen Realität - und es geht auch um die Frage: Wie ließe sich das besser machen? Sie können die Titelgeschichte hier nachlesen - und natürlich auch im gedruckten SPIEGEL, der seit heute früh am Kiosk liegt.

Orbán raus?

AFP Viktor Orbán

Der Ausschluss der ungarischen Partei Fidesz von Premier Viktor Orbán aus der Europäischen Volkspartei rückt näher: Mittlerweile haben christdemokratische Parteien aus Schweden, Finnland, Portugal sowie aus den Benelux-Staaten sich dafür ausgesprochen. Und im SPIEGEL-Gespräch schließt nun sogar der CSU-Mann Manfred Weber einen Ausschluss nicht mehr aus - dabei hatte der Spitzenkandidat der EVP für das Amt des Kommissionspräsidenten stets dafür geworben, die Ungarn in der EVP zu halten.

Letztes Aufbäumen der Gelbwesten

AFP Gelbwesten-Proteste

Dieses Wochenende will die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich zum 16. Mal in Folge an einem Samstag gegen Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung demonstrieren. Vergangenes Wochenende waren in ganz Frankreich noch rund 45.000 Menschen auf die Straßen gegangen, Mitte November waren es noch sechs Mal so viele Demonstranten gewesen. Und während damals zwei Drittel der Franzosen eine Fortsetzung der Proteste befürwortete, wünscht seit Kurzem eine Mehrheit, dass die Proteste enden. Macron hat in Umfragen gleichzeitig wieder an Beliebtheit gewonnen - seine Strategie, mit seiner "großen nationalen Debatte" im ganzen Land mit Bürgern zu diskutieren, scheint funktioniert zu haben. Die Probleme Frankreichs und der Franzosen bestehen allerdings weiter.

Passmann gegen Fleischhauer

Frederike Wetzels/ DER SPIEGEL Jan Fleischhauer, Sophie Passmann

Ein Highlight des neuen SPIEGEL ist für mich das Streitgespräch zwischen dem Kolumnisten Jan Fleischhauer, 56, und der Feministin Sophie Passmann, 28 - der erste in der Rolle als "alter weißer Mann", Passmann als Autorin eines Buches mit dem Titel "Alte weiße Männer. Ein Schlichtungsversuch". Das klingt lustig, aber die beiden fetzen sich ganz schön. Zu viel will ich nicht verraten, zum Gespräch geht es hier lang.

Verlierer des Tages...

AFP

...ist der Sänger R. Kelly, aber zu Recht, wenn die Vorwürfe gegen ihn zutreffen. Der ehemalige Superstar hat sich laut Staatsanwaltschaft seit dem Beginn seiner Karriere an neun Frauen vergangen. Das Erstaunliche ist, wie lange es gedauert hat, bis es zur Anklage kam, denn viele der Vorwürfe, erhoben von zum Teil minderjährigen Frauen, sind seit 25 Jahren bekannt. Mein Kollege Felix Hutt hat in Chicago mit einem der Opfer gesprochen und erzählt hier die ganze Geschichte.

An diesem Sonntag wird ein Dokumentarfilm auf der US-Fernsehkette HBO ausgestrahlt, in dem ein noch viel größerer Star als angeblicher Sexualverbrecher dargestellt wird: Michael Jackson. "Leaving Neverland", ein insgesamt vier Stunden dauernder Film, den HBO in zwei Teilen ausstrahlt (wann er nach Deutschland kommt, ist noch unklar). Es geht darin um die Geschichte zweier Männer, die detailliert erzählen, wie sie von Jackson umschwärmt und missbraucht worden seien - die Rezensionen aus den USA bezeichnen den Film als schockierend und glaubwürdig. Gut möglich, dass sich der Blick auf Michael Jackson bald stark verändert. Seine Nachlassverwalter haben angekündigt, die Filmproduktionsfirma auf 100 Millionen Dollar zu verklagen.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier:

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Herzlich

Ihr Mathieu von Rohr