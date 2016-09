Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute werden in Stockholm die Alternativen Nobelpreise bekanntgegeben. Die Preisträger werden ausgezeichnet "für die Gestaltung einer besseren Welt". Eigentlich wäre das doch auch etwas für Kanzlerin Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik. Noch attraktiver wäre allerdings der Friedensnobelpreis, für den sie ja letztes Jahr schon im Gespräch war. Wenn sie den bekäme, wäre ihr Vermächtnis für die Geschichtsbücher geklärt. Dann könnte sie eigentlich auf eine weitere Kanzlerkandidatur verzichten.

Richtwert, Begrenzung, Obergrenze

Heute Nachmittag kommen die Spitzen der Union in Berlin zusammen. Zum ersten Mal, seit Merkel am Montag ihre Position in der Flüchtlingspolitik, nun ja, rhetorisch modifiziert hat, trifft sie CSU-Chef Horst Seehofer. In der Sache trennt die Obergrenze weiter die Schwesterparteien. Mit dieser Kanzlerin wird es sie nicht geben, egal wie man sie nennt.

Symboltreffen

Heute Abend geht es in Frankfurt um das Schicksal der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann. Auf Vermittlung von Verdi kommen dort die Chefs von Edeka, Tengelmann und Rewe zusammen. Es dürfte eine eher symbolische Zusammenkunft sein. Das Ziel: Man muss beweisen, dass man nichts unversucht lässt. Am Ende dürfte es trotzdem auf eine Insolvenz der Kette hinauslaufen nach einem Zwist, bei dem es nie wirklich um Arbeitsplätze ging und keiner eine gute Figur gemacht hat, am wenigsten SPD-Chef Sigmar Gabriel.

Historische Parallelen

In New York, am Rande der Uno-Vollversammlung, geht nach dem Scheitern der Waffenruhe das verzweifelte Bemühen um Syrien weiter. Nachdem es am Dienstag hinter verschlossenen Türen zwischen den USA und Russland fast zum Eklat gekommen ist, versucht die internationale Diplomatie, den Prozess in Gang zu halten, der seit drei Jahren ohne Ergebnis geblieben ist. Bundesaußenminister Steinmeier nimmt inzwischen zu einer historischen Analogie Zuflucht. Anlässlich des Deutschen Historikertages fragte er sich, was die heutige Diplomatie vom Dreißigjährigen Krieg lernen kann. Ich weiß nicht, ob mich das optimistisch stimmt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

Sind heute wir alle, denn es gibt gute Nachrichten aus Brüssel: Die EU-Kommission hat endlich entschieden, dass wir ab Mitte nächsten Jahres ohne Aufschlag im EU-Ausland mit dem Handy telefonieren können. Und zwar unbegrenzt. Roaming ohne Reue!

