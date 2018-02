mit einiger Wahrscheinlichkeit wird Andrea Nahles auf der Präsidiumssitzung heute Vormittag zur neuen SPD-Chefin bestimmt, komissarisch zumindest. Die beiden größten Parteien Deutschlands werden dann von Frauen geführt, von zwei Frauen, die auf den ersten Blick so unterschiedlich scheinen und die doch vieles verbindet. Zwischen Nahles und Angela Merkel, das haben die Wochen der Koalitionsverhandlungen gezeigt, herrscht ein ziemlich belastbares Vertrauensverhältnis. Nach allem, was man weiß, schätzen sich die Protestantin an der Spitze der CDU und die Katholikin an der Spitze der Sozialdemokraten als zuverlässig, unprätentiös und sachorientiert.

Nahles macht aus ihrer Bewunderung für Merkels Aufstieg in der Männerpartei CDU keinen Hehl, die erste deutsche Kanzlerin dürfte für sie wie für viele Politikerinnen in Berlin auch Rollenmodell sein. Die beiden teilen zudem den spöttischen Blick auf impulsive, instinktgeleitete und eitle Männer, mit denen beide ihre Erfahrungen gemacht haben. Übrigens: Dem Kabinett einer neuen Großen Koalition würden (fast) so viele Frauen angehören wie Männer. So viel Matriarchat war nie.

Martin Schulz dürfte damit heute von der Bühne der großen Politik abtreten, nach einem kurzen, leidenschaftlichen und tragischen Auftritt, noch nicht einmal ein Jahr, nachdem ihn seine Partei mit 100 Prozent zum Vorsitzenden gewählt hatte. Ich gebe zu, ich bin noch nicht fertig mit Schulz, mit dem Phänomen Schulz. Sein Aufstieg und Fall sagen so viel aus über unsere Zeit, über die SPD, über "die Politik", über uns. Das rasche Auf und Ab, das Umschlagen der Stimmung, die Sehnsucht nach einem Heilsbringer, einem, der anders Politik macht, ehrlicher, weniger abgebrüht, und der dann unter anderem genau daran scheitert. Die Härte des Machtbetriebs Berlin, das Tempo, das ihm keine Zeit gab, zu lernen und zu reifen, die SPD, die ihn aufs Schild hob, bejubelte, anhimmelte und dann ebenso schnell wieder fallenließ. Von der geilen Sau zum Loser. Die Politik, die wir hier beobachten, ist irgendetwas zwischen Illusionstheater und Gladiatorenkampf.

Wiederaufbau für den Irak

Heute kommen die Außenminister der Anti-IS-Koalition in Kuwait zusammen, es geht darum, wie es mit dem Irak nach der Befreiung von den Islamisten weitergeht. Zugleich findet in Kuweit eine internationale Wiederaufbaukonferenz für das Nachbarland statt, es wird um viel Geld gehen, angeblich werden bis zu 100 Milliarden Dollar gebraucht. Der irakische Außenminister Ibrahim al-Dschaafari appellierte schon im Vorfeld, die Welt schulde dem Irak einen Marschall-Plan. Ich würde eher sagen: die USA. Für Afghanistan hat es in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten ungefähr ein Dutzend solcher Konferenzen gegeben, viele Milliarden Dollar wurden zugesagt, ohne dass es dem Land heute nennenswert besser ginge. Der beste Marschall-Plan nützt eben wenig, solange nicht Frieden und halbwegs stabile politische Verhältnisse herrschen.

Verlierer des Tages...

... ist an diesem 13. Februar die Stadt Dresden. Es ist der 73. Jahrestag der Bombardierung der Stadt drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Ankündigungen für das Gedenken auf Dresdens Friedhöfen, in der Frauenkirche, an der Goldenen Pforte, im Kulturpalast sprechen vom Jahrestag der Zerstörung der Stadt, und das war es ja wohl auch. Geschichte wirkt lange. Manche haben in jener Bombennacht eine Erklärung dafür gesehen, warum gerade im eher bürgerlichen Dresden die rechte Pegida-Bewegung so viel Zulauf hatte.

