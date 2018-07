Die Lage am Montag

elf Wochen vor der bayerischen Landtagswahl reist Andrea Nahles heute nach Bamberg, Erlangen und Fürth, um den Genossen Mut für den bevorstehenden Wahlkampf zu machen. Vermutlich wird sie eher Mitleid erregen. Nicht nur, weil sich Sozialdemokraten in Bayern seit jeher wie Komantschen im Apatschenland fühlen. Sondern auch, weil sich ihre Position in den vergangenen Wochen weiter verschlechtert hat.

Obwohl die CSU schwächelt, ist die SPD in den Umfragen inzwischen hinter die Grünen zurückgefallen. Gemeinsam mit der AfD liegt die Partei bei gerade noch zwölf Prozent. Geht das so weiter, könnte die bayerische SPD bei den Wahlen Mitte Oktober einen neuen Negativrekord aufstellen: als erster westdeutscher Landesverband mit einem einstelligen Ergebnis.

Der Populismus und das Geld

Nach der überraschenden Einigung im Handelsstreit mit den USA ziehen Politiker und Beamte in Brüssel ein hoffnungsvolles Fazit: Selbst Donald Trump kann offensichtlich nicht dauerhaft gegen die wirtschaftlichen Interessen seines Landes regieren. Der US-Präsident musste im erbittert geführten Zollkonflikt einlenken, nachdem seine eigenen Anhänger die negativen Folgen seiner Politik zu spüren bekommen und mit Liebesentzug gedroht hatten: Farmer, die wegen der Vergeltungszölle keine Schweinehälften und kein Soja mehr verkaufen konnten. Autokonzerne, bei denen der Gewinn einbrach. Republikanische Politiker, die milliardenschwere Staatshilfen beschließen sollten. Merke: Nichts entlarvt Populisten besser als ein Blick ins Portemonnaie.

Der Schrecken des Klimawandels

Nach Orkanen, Überschwemmungen und der aktuellen Hitzewelle haben Wissenschaftler eine weitere bedrohliche Folge des Klimawandels ausgemacht: Tropische Wetterperioden im Sommer lassen die Temperaturen derart steigen, dass sich in den Wäldern vergessene Militärmunition selbst entzünden kann. Auch heute soll es wieder sehr heiß werden, mit dem entsprechenden Risiko von Waldbränden und Explosionen. Was für gruselige Aussichten: Der Klimawandel ist nicht nur mit Plagen wie Gletscherschmelze und steigendem Meeresspiegel verbunden. Er bringt auch manchen Schrecken des Zweiten Weltkriegs zurück.

Der Fluch des grünen Hügels

Es gehört zu den Ritualen des gesellschaftlichen Lebens, dass Politiker die Wagner-Festspiele in Bayreuth dazu nutzen, allerlei persönliche Botschaften unters Volk zu bringen. Angela Merkel besucht seit Jahren die Premieren, um den Bildungsbürgern des Landes zu signalisieren, dass sie eine von ihnen ist. Christian Lindner stellte vorige Woche seine neue Freundin vor. Dabei war der Komponist, dessen Festival heute mit dem "Fliegenden Holländer" fortgesetzt wird, selbst ein großer Verächter des Berufsstands. "Ein politischer Mann ist widerlich", schrieb er einst an seinen Schwiegervater Franz Liszt, "ein politisches Weib aber grauenhaft".

Verlierer des Tages...

... ist Mario Draghi. Der Präsident der Europäischen Zentralbank muss heute die jüngsten Inflationsdaten der Statistiker entgegennehmen; seit Monaten schon liegt die Teuerungsrate an der Zielmarke von zwei Prozent. Eigentlich müsste Draghi jetzt Signale aussenden, dass er seine Politik des billigen Geldes bald beenden wird. Doch dann fallen seine Ankündigungen wieder so vieldeutig und widersprüchlich aus, dass die Finanzmärkte eher von einer Fortsetzung des bisherigen Kurses ausgehen. Offenbar orientiert sich Draghi lieber an seinem berühmten US-Kollegen Alan Greenspan: "Wenn Sie glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich falsch ausgedrückt".

