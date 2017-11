der derzeit wichtigste Deutsche, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, erlebt heute ein interessantes Spektrum von Frauen in der Politik. Um 9 Uhr trifft er in Berlin Andrea Nahles, um mit ihr über eine Große Koalition zu reden; um 14 Uhr trifft er in London die Queen, um mit ihr zu plaudern.

Ich stelle mir dazu vor, dass die Queen, als das Gespräch stockt, Steinmeier fragt, was er heute schon gemacht habe. Ich habe Andrea Nahles getroffen, sagt Steinmeier auf Englisch. Wen bitte, fragt die Queen. Na, das ist die, die, die... und nun sucht Steinmeier nach dem englischen Wort für Fresse, es fällt ihm nicht ein, aber zum Glück ist da ein Dolmetscher, der stirnrunzelnd sagt: gob (ich musste es auch nachschlagen).

Die gob gesagt hat, sagt Steinmeier erleichtert. Und dann erklärt er der Queen, dass Nahles, die der Union was auf die Fresse geben wollte, die es zudem für einen "schweren Vertrauensbruch" hält, dass die Union Glyphosat nicht für so schädlich hält wie sie selbst, nun mit dieser Union, auf seinen Wunsch hin, eine Große Koalition bilden soll. Erst nach einer Weile merkt der Präsident, dass ihn die Queen besorgt anschaut.

Das Internet als Jamaikakiller

Das Internet wird die Politik verändern, hieß es, und in einigen Ländern ist das längst passiert, vor allem in den USA, die jetzt einen Präsidenten Trump haben. In Deutschland beschränkte sich das lange auf die Twitterei von Politikern, aber nun hat das Internet auch hier viel verändert. Es hat indirekt Jamaika verhindert und Deutschland in eine Regierungskrise gestürzt.

Das liegt daran, dass das Internet für einen Politiker wie FDP-Chef Christian Lindner den Möglichkeitsraum vergrößert. Er kann sich gedanklich von den traditionellen Grenzen für seine Partei lösen, jenen maximal 18 Prozent, die in der alten Welt erreichbar schienen und nie erreicht wurden. Für eine höhere Zahl muss eine Partei in der neuen Welt nicht mehr klassische Volkspartei sein. Auch die Oppositionsrolle ist attraktiver geworden, da man nicht mehr von kargen Redezeiten im Bundestag und kleinen Berichten in den Medien abhängig ist. Die neue Öffentlichkeit des Internets schafft neue Hoffnungen. Und schüttet alte Verbindungen zu, wie die von Union und FDP.

Dieselskandal, geschäftsführend

Leider geht manchmal unter, was der Dieselskandal auch bedeutet: Es geht um Vergiftung, um unsere Vergiftung. Die vielen Schadstoffe verderben die Luft in manchen Großstädten, und es sind auch deshalb so viele Schadstoffe, weil sich einige Autohersteller nicht an die Richtwerte halten, das aber betrügerisch verschleiert haben. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft heute Vertreter von Kommunen und Ländern, um über Maßnahmen gegen Diesel-Abgase zu beraten.

Dazu eine Frage: Ist dieser Termin richtig platziert? Was kann denn eine geschäftsführende Bundeskanzlerin ausrichten? Das wirkt doch so, als würde man dieses Thema weiterhin nicht richtig ernst nehmen.

Kenia bleibt Kenia

Kenia hat es knapp geschafft, als Staat im deutschen Bewusstsein erhalten zu bleiben, und nicht als Koalition für Merkel. Kurz war von Schwarz-Rot-Grün die Rede, das sind auch die Landesfarben von Kenia, aber die Grünen machen nicht mit. Da wird Uhuru Kenyatta erleichtert sein. Er wird heute in Nairobi als Präsident des Staates Kenia vereidigt, nicht als Pate der Kenia-Koalition. Es waren krude Wahlen, die Opposition hatte zum Boykott aufgerufen.

Gewinner/Verlierer des Tages

Der Papst ist in Burma eingetroffen. Er spricht heute mit Staatspräsident Htin Kyaw und der de-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, aber es war vor Antritt seiner Reise nicht klar, welches Gewicht er in seinen Gesprächen der Minderheit der Rohingya geben wird. Das sind jene Menschen, die aus Angst vor Regierungstruppen zu Hunderttausenden über die Grenze geflohen sind.

Den Herrschern wäre am liebsten, der Papst würde dieses Thema nicht anschneiden. Einige dort behaupten, dass es da gar kein Problem gebe. Einige behaupten sogar, dass es keine Minderheit der Rohingya gebe. Wenn der Papst das akzeptiert, sind die Rohingya die Verlierer des Tages. Wenn er klare Worte findet, haben sie ein bisschen gewonnen.

