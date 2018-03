Andrea Nahles wird heute die SPD-Ministerliste vorstellen, und wenn daraus eines spricht, dann das Machtbewusstsein der designierten Parteichefin. "Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden", steht im SPD-Grundsatzprogramm.

Nun, wo die weibliche Herrschaft in der SPD beginnt, wird klar, dass dies eher ein Spruch fürs Poesiealbum ist. Nahles hatte schreckliche Jahre als Generalsekretärin unter Sigmar Gabriel. Nun hat sie dafür gesorgt, dass der nicht im Kabinett sitzt, sondern auf den hinteren Bänken des Bundestags. Nahles ist ganz offenkundig eine Frau, die Rache kalt zu genießen weiß.

Profiteur Maas

Getty Images

Der Profiteur des Abgangs von Sigmar Gabriel heißt Heiko Maas. Der Mann, der dreimal hintereinander eine Landtagswahl im Saarland verloren hat und dank Gabriel in die Bundespolitik wechseln durfte, wird nun Außenminister der Bundesrepublik. Nahles hätte auch Katarina Barley ins AA schicken können, die Familienministerin hatte zuletzt deutlicher ihr Interesse bekundet, als es sich eigentlich schickt. Aber ganz offenkundig wollte Nahles nicht, dass ihr eine neue und ernst zu nehmende Gegnerin erwächst. Sie hat in den vergangenen Monaten am Beispiel von Gabriel erlebt, wie schnell das Außenamt die Popularitätswerte eines Politikers in die Höhe heben kann.

Das geschrumpfte Amt

FELIPE TRUEBA/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Über diesen Effekt wird sich sicher auch Maas freuen dürfen; nur hat er eben in der Vergangenheit nie den Willen erkennen lassen, sich ganz nach oben zu boxen. Gabriel schätzte Maas auch deshalb, weil dieser klaglos seine Positionswechsel mitmachte. Maas wurde im Jahr 2013 Justizminister, weil er die SPD als Rechtsstaatspartei profilieren sollte. Das war der Plan. Aber dann fand Gabriel, dass die SPD besser beraten sei, wenn sie auf law and order setze. Er machte eine Wende um 180 Grad und sprach sich für die Vorratsdatenspeicherung aus, die Maas zuvor noch so hingebungsvoll bekämpft hatte.

Eigentlich hätte Maas zurücktreten müssen, aber er entschied sich dafür, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wenn er ähnlich resolut gegenüber der Kanzlerin auftritt, wird der Bedeutungsverlust des AA fröhlich voranschreiten.

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist Markus Söder. Mein Kollege Marc Hujer hat den bayerischen Finanzminister in den vergangenen Monaten begleitet, er hat mit Söders Ziehvater Edmund Stoiber gesprochen und war dabei, als Söder vor seinem Auftritt im fränkischen Fasching im Nürnberger Opernhaus zum Prinzregenten Luitpold geschminkt wurde. Hujer erlebte einen Politiker, der ständig über sein Image nachdenkt und doch nie so richtig gemocht wurde. Am vergangenen Samstag spielte Hujer, zum Abschluss der Recherche, eine Partie Tennis mit Söder. Dessen Helden der Jugend waren Boris Becker und John McEnroe, aber heimlich verehrte er Brad Gilbert, der ganz ohne Eleganz spielte und dennoch alle Großen geschlagen hat. Gilberts Motto lautete: "Winning Ugly". Im neuen SPIEGEL können Sie Hujers Text über Söder lesen, der in der kommenden Woche zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt wird.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende,

Ihr René Pfister