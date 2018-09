zu den Ritualen im Umgang mit der AfD gehört die Forderung, sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Man könne der Partei "beim Radikalisieren zugucken", sagt Grünen-Chefin Annalena Baerbock, womit sie sicher recht hat. Aber warum braucht es Beamte, um das Offensichtliche festzuhalten? Deutschland versteht sich als "wehrhafte Demokratie", sie hat allerlei Instrumente, um sich gegen Feinde der freien Gesellschaft zur Wehr zu setzen: vom Parteienverbot bis zum Artikel 20 des Grundgesetzes, der ein Widerstandsrechts gegen alle einräumt, die die Verfassung zu Fall bringen wollen.

Die Krux dabei ist allerdings, dass sich nur verteidigen lässt, wofür sich eine ausreichende Mehrheit findet. Bei der Bundestagswahl war die AfD in Sachsen bei den Zweitstimmen die stärkste Partei.

Revolution in Schmusewolle

Von Lenin soll der Spruch stammen, dass Revolutionen in Deutschland aussichtslos sind, weil sich die Revolutionäre vor dem Sturm des Bahnhofs erst noch eine Bahnsteigkarte kaufen. Ralph Brinkhaus ist so gesehen ein Revolutionär im Lenin'schen Sinne. Sein Aufständchen gegen das Machtsystem von Angela Merkel begann mit einem Besuch im Kanzleramt. Dort unterrichtete er die Chefin von seinen Überlegungen, als neuer Vorsitzender der Unionsfraktion zu kandidieren. Das ist ungefähr so, als hätte Lenin den russischen Zaren gefragt, ob er nicht freundlicherweise den Kommunismus einführen könne.

Merkel, das muss man wissen, ist auch deshalb im 13. Jahr Kanzlerin, weil ihr treuer Knappe Volker Kauder genauso lange die Fraktion führt und dort jedem Widerborst die Ohren lang zieht. Daran soll sich auch künftig nichts ändern. Kühl teilte Merkel dem braven Brinkhaus mit, dass sie bei der bevorstehenden Wahl natürlich wieder Kauder vorschlagen werde. Brinkhaus ist nun wenigstens um die Erkenntnis reicher, dass Revolutionen eher selten mit der grünen Paraphe der Kanzlerin abgezeichnet werden.

Die Scholz-Bibel

Olaf Scholz ist da schon aus anderem Holz. Seit einem halben Jahr nun führt der SPD-Mann das Finanzministerium, und wie jeder gute Revolutionär hat er erst einmal ideologisch ungefestigtes Personal von den Spitzenposten entfernt und mit zuverlässigen Leuten besetzt. Aber der Minister lässt es dabei nicht bewenden: Wie mein Kollege Christian Reiermann herausgefunden hat, geht es nun darum, auch den einfachen Beamten das richtige Bewusstsein einzuimpfen: Die Mao-Bibel des Finanzministeriums heißt "Hoffnungsland", es ist das jüngste Werk von Olaf Scholz. Wer im Finanzministerium noch etwas werden will, tut gut daran, über seine Papiere Zitate aus dem Buch zu streuseln. "Immer wieder gehen Vorlagen zurück, weil sie ohne die lichtvollen Gedanken des Ministers auskommen", schreibt Reiermann. Wenn es so weitergeht, begrüßen sich die Beamten künftig morgens mit einem Sinnspruch des großen Genossen Scholz.

Gewinner des Tages...

... ist Manfred Weber. Ich muss zugeben, dass ich Weber immer eher für einen Politiker vom Typ Brinkhaus gehalten habe: kundig und klug, aber doch ohne die letzte Prise Machtbewusstsein. In der CSU, die ja gerne einen krachledernen Ton pflegt, war der Chef der konservativen EVP-Fraktion immer eine Stimme der Vernunft, zu populistischen Sprüchen ließ er sich nie hinreißen. Als CSU-Chef Horst Seehofer die Europawahl 2014 zu einer Kampagne gegen Brüsseler Bürokraten umfunktionierte, hielt Weber unbeirrt dagegen. Nun steht er kurz davor, sich die Spitzenkandidatur der europäischen Konservativen zu sichern. Wenn ihm das gelingt, könnte er der erste Deutsche seit Jahrzehnten sein, der in das wichtigste europäische Amt aufrückt. Ein EU-Kommissionspräsident Weber wäre ein Triumph der Zurückhaltung in der sonst so lauten CSU - und so gesehen dann doch eine deutsche Revolution.

