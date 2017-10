es ging ja um die Quadratur des Kreises. So jedenfalls hatte Kanzlerin Angela Merkel eine Lösung im Schwesterstreit der Union um die berüchtigte Obergrenze beschrieben. Die Quadratur des Kreises ist bekanntlich ein unlösbares mathematisches Problem: Aus einem Kreis soll ein Quadrat mit derselben Fläche konstruiert werden - in endlich vielen Schritten. Seit mehr als 3000 Jahren suchen die Mathematiker nun schon vergeblich nach der Lösung. Im 19. Jahrhundert wurde nachgewiesen, dass es sie gar nicht geben kann, seitdem arbeitet man mit Näherungen.

Doch nun hat die Physikerin Merkel es gestern Abend doch geschafft. Heureka! Das Asylrecht wird nicht angetastet, die Genfer Flüchtlingskonvention auch nicht, niemand wird an der Grenze zurückgewiesen, aber es kommen trotzdem nur 200.000 Menschen pro Jahr, außer es kommen mehr wegen besonderer Umstände. Das ist die politische Quadratur des Kreises. Ihr Ziel ist nicht, das Problem von Asyl, Flüchtlingen und Migration zu lösen, ihr Ziel ist, wie Merkel sagte, dass "sich keiner von uns selbst verleugnen muss", also CDU und CSU, Merkel und Seehofer irgendwie gesichtswahrend aus der Sache herauskommen. Und alle hoffen, dass der Bürger es nicht merkt. Ich fürchte, eine Politik, die behauptet, die Quadratur des Kreises hinzukriegen, ist vor allem eins: ein Wachstumsprogramm für die AfD.

Wo bleibt die EU?

DPA

Der Riss, der durch Spanien und Katalonien geht, wird von Tag zu Tag tiefer. Alle sind auf den Straßen, fast täglich wird demonstriert, mal für und mal gegen die Unabhängigkeit. Gestern waren es in Barcelona die Gegner, und es waren sehr viele.

Katalonien ist gespalten, Madrid setzt auf Druck und Zwang. Mir waren die weiß gekleideten Demonstranten am Samstag am liebsten, die "Hablamos" riefen: "Lasst uns reden!" Ich finde es erschreckend, dass sich in einem Mitgliedsland der EU, wo ständig von europäischen Werten die Rede ist, zwei Konfliktparteien so unversöhnlich gegenüberstehen, dass sie noch nicht einmal miteinander reden können. Und ich finde es enttäuschend, wie die EU sich aus der Sache heraushält, weil das angeblich eine innere Angelegenheit Spaniens sei, als gäbe es, wenn ein Konflikt ein Land der EU zerreißt, noch innere Angelegenheiten, die alle anderen nichts angehen.

Mag sein, dass es keine offizielle Vermittlung der EU geben kann. Aber diskret, hinter den Kulissen, müssten sich Brüssel und auch Berlin längst dafür einsetzen, dass endlich geredet wird, müssten sie Kompromisse ausloten, Vertreter von Madrid und Barcelona zusammenbringen. Diskrete Vermittlung war immer ein Mittel der deutschen Außenpolitik, es ist doch Wahnsinn, wenn wir einfach so zuschauen, wie sich die Parteien immer mehr verhärten und Spanien, wie Mario Vargas Llosa am Wochenende warnte, in einen Bürgerkrieg schlittert.

Außenminister Özdemir?

DPA

Eigentlich wäre es ein Traum: Deutschland bekommt einen Außenminister "mit Migrationshintergrund". Was für ein Symbol der gelungenen Integration, was für ein Signal an die Welt, einen Minister, der mit zwei Kulturen und Religionen vertraut ist, der wie kein anderer prädestiniert wäre, die Kluft zwischen dem Westen und der islamischen Welt zu überwinden.

Ein Traum, wie gesagt, wäre da nicht die Türkei, das zerrüttete Verhältnis zwischen Berlin und Ankara, der Streit über den Völkermord an den Armeniern, über Incirlik, Nazi-Vergleiche, innere Angelegenheiten und vor allem das Schicksal der inhaftierten Deutschen: Dem Menschenrechtler Peter Steudtner drohen 15 Jahre Haft, in dieser Woche beginnt auch der Prozess gegen die Journalistin Mesale Tolu, im Fall von Deniz Yücel gibt es keinen Fortschritt. Jetzt, da in Deutschland der Wahlkampf vorbei ist, könnte es endlich eine Chance geben, etwas für sie zu erreichen.

Wäre ein Außenminister Cem Özdemir der Richtige dafür? In der Vergangenheit hat er sich als besonders scharfer Kritiker von Präsident Erdogan profiliert. Andererseits: Er kennt die Türkei, spricht die Sprache, versteht. Als der SPIEGEL den türkischen Außenminister Cavusoglu in einem Interview im aktuellen Heft auf Özdemir ansprach, lautete die Antwort: Es wäre falsch, die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland "über Einzelpersonen zu definieren". "Wir lassen ihm den gleichen Respekt zukommen, der uns entgegengebracht wird."

Respekt gegen Respekt. Eigentlich ein guter Ansatz.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

DPA

... sind die Niedersachsen. Selten schaute Deutschland so gebannt auf eine Landtagswahl wie am kommenden Sonntag, selten kam dem Bundesland mit seinen knapp acht Millionen Einwohnern so viel bundespolitische Bedeutung zu. Das politische Schicksal von SPD-Chef Martin Schulz könnte davon abhängen, ob die Sozialdemokraten stärkste Kraft bleiben, für Kanzlerin Angela Merkel dürfte es mit der eigenen Partei noch ungemütlicher werden, falls die CDU verliert, nachdem sie monatelang in Führung gelegen hatte. Und von der Linkspartei könnte abhängen, ob vielleicht sogar eine linke Mehrheit möglich wäre: Gelingt den Linken der Einzug in den Landtag, könnte es sogar für eine Rot-Rot-Grüne Regierung reichen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass am Ende die Ampel oder Jamaika stehen, je nachdem, ob SPD oder Union das Rennen gewinnen. Und das wird spannend.

Ich wünsche Ihnen also einen aufregenden Start in die Woche,

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann