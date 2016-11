Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

heute Morgen redet Angela Merkel im Bundestag, 9 Uhr, Generaldebatte. Es geht um den Haushalt des Kanzleramts, in Wahrheit aber um Merkels Politik. Sie redet heute als Fehlbesetzung. Sie ist eine Fehlbesetzung für das, was jetzt kommt in der Innenpolitik. Gebraucht wird eine Bundeskanzlerin, die zu ihrem Volk spricht, die mit Charisma und Leidenschaft überzeugt, die jene Bürger, die dem Rechtspopulismus zuneigen, ein Angebot macht, damit sie zurückkehren, damit sie der Demokratie nicht eines Tages verloren gehen.

Bislang hat Merkel genau das Gegenteil getan. Sie hat die Debatten gemieden, sie hat den Diskurs entsaftet, ausgedörrt, sie hat versucht, einen Teil des Wahlvolks von den Urnen fernzuhalten. Das war das Konzept der asymmetrischen Demobilisierung: die potenziellen Wähler der SPD noch mehr einschläfern als jene der Union. Schluss damit, Frau Bundeskanzlerin. Sprechen Sie endlich Ihr Volk an.

AFP

Wie schlimm war die Nacht?

Geht es Ihnen auch so, liebe Leserinnen und Leser? Sie wachen morgens auf und schauen sofort auf dem Handy nach, was Trump in der Nacht gemacht hat, also am Abend in den USA. Ihr Herz klopft, kleines Bangen. Wie schlimm ist das, was er gemacht hat? Wen hat er beschimpft? Wen hat er für hohe Ämter nominiert, halbwegs vernünftige Leute oder Antisemiten, Freunde des Ku Klux Klans, Kreationisten, alberne Großspinner? Bei welchen politischen Terminen war Ivanka wieder dabei und mit welcher Legitimation? Und was soll man hoffen? Dass es nicht schlimm war in der Nacht, damit er vielleicht doch ein halbwegs gemäßigter Präsident wird? Dass es richtig schlimm war in der der Nacht, damit wir endlich genau wissen, woran wir sind und ihn bald los sein könnten, wenn die Institutionen der USA noch funktionieren? Ich hoffe auf Mäßigung, auf halbwegs erträgliche 1460 Tage Präsident Trump. Aber so ratlos wie jetzt, so ganz ohne Bild von dem, was kommen könnte, war ich nie.

AP

Vorsicht, Oettinger!

Die EU schlägt jetzt zurück. Sie lässt ihren gefährlichsten Mann von der Leine. Das ist natürlich Kommissar Oettinger und der wird heute in Stuttgart eine Rede halten, vor der American Chamber of Commerce. Rassistische Sprüche, wie man sie aus Trumps Lager kennt, sind kein Problem für Oettinger. Er hat schon Chinesen "Schlitzaugen" genannt. Was fällt ihm zu alten, weißen Männern ein? Bin gespannt.

AP

Krise in Den Haag

In Den Haag tagt heute die Konferenz zum Internationalen Strafgerichtshof. Es ist ein Krisentreffen. Der Strafgerichtshof ist zuständig für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Vor allem blutrünstige Politiker und Generäle müssen damit rechnen, dass ihnen hier der Prozess gemacht wird. Südafrika, Gambia und Burundi haben leider angekündigt, dass sie nicht mehr mitmachen wollen, genauso Russland. Die USA sehen schon länger nicht ein, dass es gut wäre für die Welt, würde sich auch die Supermacht dem Strafgerichtshof unterwerfen. Nicht einmal der nette Herr Obama hat diese Haltung korrigiert. Er war ja nicht der leuchtende Präsident. Er leuchtet nur zwischen Bush und Trump.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... sind rund 100.000 Menschen, die sich für Verlierer halten. Was sie vordergründig auch sind, weil die Lufthansa heute über 1000 Flüge abgesagt hat. Die Piloten streiken, fordern 22 Prozent mehr Gehalt innerhalb von fünf Jahren (wenn sie sich durchsetzen, sind sie schon als Gewinner eines kommenden Tages gesetzt). Aber in Wahrheit ist doch Verlierer, wer ewig im Stau steht auf dem Weg zum Flughafen, der weit vor den Toren der Stadt liegt; wer sich von übellaunigem Sicherheitspersonal begrabbeln lassen muss; wer so beengt sitzt wie in einer Legebatterie; wer vom Sitznachbarn angehustet wird und die witzige Bemerkung "hier oben natürlich Vogelgrippe" ertragen muss; wer mindestens eine halbe Stunde zu spät landet und den ersten Termin verpasst; wer beim Anziehen im engen Gang von einem Ellbogen getroffen wird; wer sich zum hundertsten Mal sagen muss: Die nächste Reise mache ich mit der Bahn. Wem das alles durch den Streik erspart bleibt, der ist Gewinner des Tages.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit