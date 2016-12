Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute will sich Angela Merkel beim CDU-Parteitag in Essen erneut zur CDU-Vorsitzenden wählen lassen. Bekommt sie wieder die üblichen 90 Prozent plus x? Oder gibt's nach dem Flüchtlingsstreit einen Dämpfer von der Basis - also ein Ergebnis unter 90 Prozent? Letzteres wäre im Kanzlerwahlverein CDU eine echte Überraschung, denn die Funktionäre wissen: Ein Fehlstart ins Superwahljahr könnte (auch ihre eigenen) Mandate gefährden. Da scharen sich wohl doch alle lieber um die ewige Chefin, obwohl die gewohnt einfallslos dem Herbst ihrer Kanzlerschaft entgegenregiert.

Interessant auch: Thomas de Maizière, Merkels Musterschüler, will sich heute in den engsten CDU-Führungskreis wählen lassen. Mancher sieht das als Anzeichen dafür, dass er sich als Reservekanzler bereithält - muss halt nur irgendwann auch mal der Job der Chefin frei werden. Freiwillig wird die wohl nicht mehr gehen.

Verfassungsgericht entscheidet über Atomausstieg

Richtig, da war doch was? Merkels Atomausstieg, dieses Mammutprojekt, ist irgendwie zwischen Eurokrise und Flüchtlingsstreit in Vergessenheit geraten. Aber das Thema ist immer noch da: Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht über die Klage der großen Energiekonzerne gegen die plötzliche Kehrtwende der Kanzlerin in der Atompolitik nach dem Reaktorunglück von Fukushima 2011. Die Konzerne finden, dass die damals beschlossenen Laufzeitverkürzungen eine Enteignung darstellen, für die ihnen eine Entschädigung zusteht. Die Gesamtsumme, um die es geht, wird in der Branche auf etwa 19 Milliarden Euro geschätzt.

Droht ein neues Pisa-Problem?

Seit dem Pisa-Schock 2001 sind die Präsentationen internationaler Schulstudien aus deutscher Sicht mit einem gewissen Nervenkitzel verbunden. Heute ist es wieder soweit, in Berlin (und parallel an mehreren anderen Orten weltweit) werden die neuesten Pisa-Ergebnisse vorgestellt. Und die Spannung ist groß - schließlich gab es zuletzt in der vergangenen Woche einen Dämpfer, als die deutschen Grundschüler bei einem internationalen Mathematik-Vergleichstest spürbar abgesackt sind. Droht bei Pisa ein ähnlicher Rückschlag? Oder konnten die Schüler ihre Position im oberen Mittelfeld halten? Mein Kollege Armin Himmelrath ist bei der Vorstellung der Pisa-Ergebnisse in Berlin dabei und wird berichten.

Wehmut im Auswärtigen Amt

Diese zwei verstehen sich: Außenminister Frank-Walter Steinmeier und sein US-Kollege John Kerry. Beide sind nicht mehr lange im Amt, der eine wird im Februar Bundespräsident, der andere muss im Januar seinem Nachfolger aus dem Team des neuen US-Präsidenten Donald Trump Platz machen. In Berlin feierten sie nun noch einmal ihre Freundschaft, mein Kollege Severin Weiland war dabei. Steinmeier überreichte Kerry das "Großkreuz der Bundesrepublik Deutschland". Der bedankte sich artig und versuchte, die anwesenden deutschen Diplomaten mit Blick auf die Trump-Präsidentschaft zu beruhigen: "Es wird schon alles in Ordnung kommen", sagte er. Zum Abschluss spielte Max Raabe im "Weltsaal" des Außenministeriums einen alten Schlager: "Lebe wohl, gute Reise und denk' an mich." Mehr Wehmut geht wohl nicht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

Zu den eigentümlichen Moden dieser Zeit gehört, die Komplexität der Welt in Rankings zu pressen. Zum Beispiel dieses hier: Wem folgen Bundestagsabgeordnete bei Twitter? Der Politikberater und Blogger Martin Fuchs untersucht regelmäßig die Aktivitäten von Politikern in den sozialen Netzwerken, jetzt sind neue Ergebnisse da. Twitter-König ist demnach Regierungssprecher Steffen Seibert. Ihm folgen 68 Prozent aller twitternden MdBs. Er ist deshalb der Gewinner des Tages. Außerdem beliebt bei den MdBs: Kanzleramtschef Peter Altmaier, Barack Obama und Papst Franziskus. In dieser Reihenfolge. Die ganze Liste finden Sie heute bei SPIEGEL ONLINE.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr

