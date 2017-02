wenn der tunesische Premierminister Youssef Chahed heute in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft, geht es vor allem um ein Thema: Flüchtlinge. Die Kanzlerin will mit ihm über eine Idee sprechen, über die in Berlin schon länger nachgedacht wird: In Nordafrika könnten Auffanglager für auf dem Mittelmeer abgefangene Migranten eingerichtet werden - von dort aus sollen sie Asyl in der EU beantragen können. Die Idee ist hochumstritten, sie erinnert an das Vorgehen von Australien, das Migranten in Lager auf entlegene Inseln sperrt.

In Libyen gibt es heute schon Flüchtlingslager, in denen es äußerst grausam zugeht. Meine Kollegin Susanne Koelbl hat vor Kurzem eines besucht und beschreibt ihre Erfahrungen in diesem Text. Zwar ist Libyen ein "failed state" und die Lage dort ist nicht vergleichbar mit der in Tunesien, doch auch im Vorzeigeland des Arabischen Frühlings nimmt die Kritik an Menschenrechtsverletzungen und Folter durch Sicherheitskräfte zu.

DPA

AfD vor der Spaltung?

Der Bundesvorstand der AfD hat ein Parteiausschlussverfahren gegen den thüringischen Landeschef Björn Höcke beschlossen - und nun stellt sich die Frage, ob das der Partei im Bundestagswahlkampf schaden oder nützen wird. Der Kreis um Frauke Petry will die AfD als "bürgerliche" Partei präsentieren und sich gegen Vorwürfe immunisieren, eine Plattform für Rechtsradikalismus zu bieten. Doch Höcke ist in der Partei gut vernetzt, er hat mächtige Unterstützer - deshalb kann die Maßnahme auch dazu führen, dass sich die Partei zerfleischt und spaltet. Der Ausgang ist offen. Die "Sächsische Zeitung" hat derweil Filmaufnahmen aufgetrieben, die Höcke bei einer Demonstration 2010 inmitten von Hunderten Neonazis zeigen.

REUTERS

Trumps Chaosstart

Noch nie ist ein US-Präsident so chaotisch ins Amt gestartet wie Donald Trump. Seine Zustimmungswerte in der täglichen Gallup-Umfrage sind binnen drei Wochen auf 40 Prozent abgestürzt (zum Vergleich: Obama lag in seinen letzten Wochen bei knapp 60 Prozent). Nun überlegt er laut verschiedenen Berichten offenbar, wichtige Mitarbeiter auszuwechseln. Am späten Montagabend trat der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn zurück, er hatte nach der Wahl heimlich mit Russland kommuniziert, vermutlich gegen Gesetze verstoßen und Vizepräsident Mike Pence falsch informiert. Auch mit seinem Pressesprecher Sean Spicer ist Trump angeblich unzufrieden - nicht zuletzt, weil ihn die Schauspielerin Melissa McCarthy in der Sendung "Saturday Night Live" so herrlich parodierte. Stabschef Reince Priebus steht ebenfalls in der Kritik. Nur einer ist in Donald Trumps Augen garantiert nicht für den Fehlstart verantwortlich: er selbst.

REUTERS

Kriegsverbrechen in Aleppo

Zwei Monate nach der Eroberung Aleppos durch das Assad-Regime veröffentlicht der US-Think-Tank Atlantic Council eine detaillierte Untersuchung über die Kriegsverbrechen der syrischen und russischen Militärs. Mit Satellitenbildern und Videoaufnahmen wollen sie belegen, dass bei den massiven Luftangriffen auf die Stadt systematisch Chemiewaffen und international geächtete Brandbomben eingesetzt wurden - und dass Krankenhäuser gezielt angriffen wurden. Lesen Sie den Bericht meines Kollegen Christoph Sydow.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AFP

Gewinner des Tages...

... ist Justin Trudeau. Der Premierminister von Kanada schaffte es bei seinem Staatsbesuch in Washington, den Händedruck Donald Trumps unbeschadet zu überstehen. Andere Besucher mussten die Erfahrung machen, dass der US-Präsident die Begrüßungsgeste regelmäßig nutzt, um seine Dominanz zu demonstrieren. Gerne dreht Trump die Hand seines Gegenübers gewaltsam nach unten, schüttelt sie brutal oder zieht ruckartig daran. Zuletzt war das am Wochenende beim Besuch des japanischen Premiers Shinzo Abe zu sehen.

Trudeau, der in seiner Freizeit boxt, scheint sich auf die Begegnung vorbereitet zu haben, packte Trump bei der Begrüßung am Oberarm und behielt so die Kontrolle - das Video der Begegnung wurde in den sozialen Medien ausgiebig diskutiert. Trudeau schaffte es dann seinerseits, den US-Präsidenten aus der Fassung zu bringen: Zur offensichtlichen Verwunderung Trumps wechselte Trudeau als Premierminister eines zweisprachigen Landes bei der gemeinsamen Pressekonferenz zwischenzeitlich vom Englischen ins Französische.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr