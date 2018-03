Angela Merkel redet gern über die digitale Zukunft, nicht zuletzt, um die triste Gegenwart zu überdecken. Obwohl sich in der Bundesregierung ein Kanzleramtschef, drei Minister, eine Sonderbeauftragte sowie 482 Beamte in 76 Abteilungen und 244 Teams mit Online-Techniken befassen, liegt Deutschland bei der Einführung von schnellem Internet oder elektronischen Verwaltungsdiensten im Vergleich der Industrieländer weit zurück. Heute reist die Kanzlerin zum Start des Breitbandausbaus in ihren Wahlkreis nach Nordvorpommern, und wahrscheinlich wird es wieder heißen: Digitaltechnisch gesehen ist die Republik nicht Neuland, sondern Niemandsland.

Facebooks deutsche Freunde

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Netzwelt munkelte, Facebook-Chef Mark Zuckerberg bereite sich auf eine Kandidatur zur US-Präsidentschaft vor. Doch spätestens seit dem Datenskandal um die Kommunikationsfirma Cambridge Analytica gilt das weltgrößte soziale Netzwerk nicht mehr als Chance, sondern als Gefahr für die Demokratie, wie mein Kollege Thomas Schulz in der Titelgeschichte des aktuellen SPIEGEL schreibt. Zuckerberg, so wird Justizministerin Katarina Barley heute Facebooks Europa-Politik-Chef Richard Allan erläutern, ist hierzulande nicht länger der harmlose Freund aller Freunde, er ist eher: Big Brother.

Ende einer Dienstfahrt

Nachdem der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont auf einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein festgenommen wurde, muss ein deutscher Richter heute darüber entscheiden, ob der Separatistenführer in Haft bleibt. Die spanischen Behörden werfen Puidgedemont Rebellion vor; der wiederum erwägt, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. Richter sollen Recht sprechen, so lautet ihr Auftrag. Im Fall der katalanischen Unabhängigkeits-Kontroverse aber haben sie längst eine andere Aufgabe übernommen: Sie machen Politik.

Tausendundeine Macht

Selten ist eine politische Bewegung so furchtbar gescheitert wie der demokratische Aufbruch Nordafrikas vor gut sieben Jahren. Heute tobt in Syrien und Libyen ein mörderischer Bürgerkrieg, und in vielen anderen Ländern haben autoritäre Regimes die Macht zurückerobert, mit mehr oder weniger heimlicher Billigung des Westens. In Algerien setzen die Europäer auf den greisen Machthaber Abdelaziz Bouteflika, um das Land vor dem Chaos zu bewahren. In Ägypten hoffen sie bei den heute beginnenden Präsidentschaftswahlen auf den Sieg von Präsident Abdel Fattah el-Sisi, der jede Opposition gegen seine Herrschaft grausam zu unterdrücken pflegt. Fazit: Im Nahen Osten wird nicht mehr "arabischer Frühling" gespielt, stattdessen heißt das Stück: "Der Herbst der Patriarchen".

Gewinner des Tages ist...

... Robert Habeck. Der grüne Parteichef, der sich heute in Berlin der Hauptstadtpresse stellt, mischt seit zwei Monaten die Republik mit dem sanft-rebellischen Charme der Jever-Pils-Reklame auf. Habeck will das kalte Hartz-IV-System durch eine "solidarische Grundsicherheit in allen Lebenslagen" ersetzen. Er lobt "die unfassbare Energie" in der eigenen Parteizentrale und hat sich das Ziel gesetzt, die Grünen zu einer neuen Volkspartei für "die Breite der Gesellschaft" zu machen.

Offenbar mit Erfolg, wie kürzlich sogar die linksalternative "taz" feststellte, als sie Volksmusik-Sängerin Stefanie Hertel auf Habeck ansprach. Was sie denn von seiner Feststellung halte, wonach Heimat als "Raum zu begreifen" sei, "in dem wir leben und den wir zusammen gestalten, gleich, wo wir herkommen", wollte die Zeitung wissen. Das sei "ein unheimlich schöner Satz", antwortete Hertel, "das sehe ich ganz genauso."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

