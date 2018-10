wenn Macht einmal zu bröckeln beginnt, geht es manchmal sehr schnell, bis sie ganz weg ist. Die Mächtige ist heute noch unangreifbar, morgen verwundbar und übermorgen hat eine andere Person den Posten. Das kann natürlich auch Angela Merkel passieren, die ihre Partei 18 Jahre lang fest im Griff hatte - und gestern, vermeintlich kontrolliert, ihren eigenen Abschied von der Macht einleitete, indem sie ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur als CDU-Vorsitzende bekanntgab. Doch ob Merkel wirklich bis 2021 als Kanzlerin regieren und dann wie versprochen aus der Politik ausscheiden wird, oder ob die Ereignisse für sie plötzlich unkontrollierbar werden, das hat sie nicht mehr allein in der Hand.

Wenn Merkels Favoritin Annegret Kramp-Karrenbauer im Dezember das Rennen macht, stehen ihre Chancen gut - wenn ein Rivale wie Jens Spahn oder sogar ein alter Gegner wie Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden gewählt werden sollte, wäre es mit Merkels Kanzlerschaft wohl deutlich schneller vorbei.

Was bedeutet das nun? Hier finden Sie einen Überblick über die möglichen Nachfolger. Aber Merkels Rückzug als Parteichefin verändert nicht nur die CDU, die nun mit ihrer neuen Freiheit umgehen lernen muss - er lässt auch die dauerkriselnde SPD noch älter aussehen. Und ganz bitter wird's für AfD und FDP, denen nun nicht nur ihre Lieblingsfeindin abhandenkommt, sondern die auch damit rechnen müssen, dass die CDU in Teilen wieder ein konservativeres Profil zeigen könnte. Fürs Erste ganz schön belebend, so ein halber Merkel-Abtritt.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Eine "Bromance" zwischen Trump und Bolsonaro?

AFP

Der neu gewählte rechtsextreme brasilianische Präsident Jair Bolsonaro wird jetzt gerne mit US-Präsident Donald Trump verglichen - doch der Vergleich hinkt eigentlich. Bolsonaro steht für ein ganz anderes Level an Gewaltrhetorik, an rassistischen, homophoben Sprüchen, und er sehnt sich offensichtlich nach den Zeiten der Militärdiktatur zurück. Er ist kein Populist, sondern ein Rechtsextremer.

Doch Bolsonaro ist auch ein erklärter Fan Trumps, und er hat Maßnahmen angekündigt, die an den US-Präsidenten erinnern: So will er die brasilianische Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen, den Einfluss Chinas in seinem Land zurückdrängen und den Waffenverkauf freigeben. Kein Wunder also, dass Trump Bolsonaro per Telefon offenbar äußerst herzlich gratuliert hat - er mag Leute, die ihn mögen. "Excellent call", twitterte er danach. Das klingt nach einer "Bromance", einer Männerfreundschaft, unter der auch das Klima leiden könnte. Bolsonaro will - wie vor ihm schon Trump - aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen.

Deutschland soll in Afrika investieren

AFP

Angela Merkel empfängt heute in Berlin zwölf afrikanische Staats- und Regierungschefs - von Ägyptens Staatschef Abdel Fattah el-Sisi, über Ruandas Langzeitherrscher Paul Kagame bis hin zu Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa. Merkel hatte vergangenes Jahr als G20-Präsidentin die Initiative "G20 Compact with Africa" ins Leben gerufen. Die Idee beschreibt mein Kollege Christoph Sydow so: "Der Wohlstand in Afrika soll wachsen, die Zahl der Migranten, die nach Europa drängen, sinken. Und von alldem soll auch noch die Wirtschaft in Deutschland profitieren."

Es geht also nicht um klassische Entwicklungshilfe. Stattdessen sollen afrikanische Länder für Privatinvestoren attraktiver werden, indem sie die Korruption eindämmen und den Rechtsrahmen für private Investoren verbessern - und auf diese Weise den Anschluss an die Weltwirtschaft schaffen. Mehrere führende deutsche Wirtschaftsvertreter werden sich mit den Gästen treffen, unter denen sich auch einige lupenreine Autokraten befinden - nicht nur deshalb gibt es Kritik an dem deutschen Prestigeprojekt. Die Gründe dafür lesen Sie hier.

Wer hat die Macht in Jerusalem

REUTERS

In Israel finden heute Lokalwahlen statt - besonders interessant ist dabei der Kampf um Jerusalem, der an der Urne nicht zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern ausgetragen wird, sondern zwischen säkularen und ultraorthodoxen Juden. Gewählt werden der Stadtrat und der Bürgermeister, und weil der Anteil der Ultraorthodoxen in Jerusalem fast viermal so hoch liegt wie im Landesdurchschnitt, haben sie heute schon 14 von 31 Sitzen. Viele Säkulare fürchten sich, dass sie weitere Freiräume verlieren könnten, wenn die Religiösen die Mehrheit oder sogar das Bürgermeisteramt erobern.

In eigener Sache

Es ist eine meiner liebsten Funktionen in der SPIEGEL-App, und wir wissen von vielen Zuschriften, dass sie auch bei unseren Abonnenten sehr beliebt ist: die Möglichkeit, sich jede Woche Artikel von professionellen Sprechern vorlesen zu lassen - wenn man etwa im Auto oder mit der U-Bahn unterwegs ist oder zu Haus staubsaugt. Neu bieten wir die Audioartikel auch auf SPIEGEL+ unseren Abonnenten an. Hier können Sie sich zum Beispiel das Porträt des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke anhören. Und hier unsere aktuelle Titelgeschichte darüber, wie Italien die Währungsunion erpresst. Viel Spaß!

Verlierer des Tages...

DPA

... ist WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Er fürchtet, dass Ecuadors Präsident Lenín Moreno ihn aus seinem Domizil in der Botschaft in London ausweisen will und schlägt deshalb Alarm. Assange hat klare Anzeichen dafür ausgemacht: Die neuen Hausregeln in der Botschaft, die über ihn verhängt worden seien, sind für ihn ein Beweis dafür, dass Ecuadors Regierung längst entschieden habe, ihn rauszuwerfen "und an die USA auszuliefern". Zu Assanges neuen Regeln gehört unter anderem, dass er selbst für seine Telefonanrufe und Arztrechnungen zahlen muss, und dass er hinter seiner Katze saubermacht - was er davor offenbar versäumt hatte. Die Regierung will ihren mittlerweile nicht mehr ganz so geliebten Gast vor allem daran hindern, dass er aus ihrer diplomatischen Vertretung heraus politische Botschaften verbreitet - wie er das vergangenes Jahr im Konflikt um Katalonien getan hatte.

Vor einem ecuadorianischen Gericht wollten Assange und seine Unterstützer die neuen Hausregeln nun anfechten, er sagte dort per Video aus, doch eine Richterin wies die Klage wegen mutmaßlicher Verletzung seiner Grundrechte ab. Vorsichtig ausgedrückt: Es klingt nicht danach, als ob die Sache mit Hausgast Assange noch lange gut geht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr