es gibt Angela Merkel noch. Endlich haben wir den Beweis. Heute und morgen können wir sie auf Bildern aus China sehen. Das ist beruhigend, weil man ihr ja nichts Böses wünscht. Aber ich frage mich mehr und mehr, warum sie eigentlich noch einmal Bundeskanzlerin werden wollte. Ein stilles Leben kann man auch mit weniger Aufwand bekommen als im Beruf der Bundeskanzlerin. Jetzt wirkt sie wie die erste Ex-Bundeskanzlerin, die noch im Amt ist.

In den vergangenen Wochen war es sehr still um sie, noch stiller als sonst. Die Koalitionspartner Union und SPD kämpfen gegeneinander, als wäre noch Wahlkampf oder schon wieder, Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer versuchen sich für die nächste Kanzlerschaft zu empfehlen, genauso Sigmar Gabriel, aber vielleicht mischt der sich nur deshalb überall ein, weil er nicht anders kann, die CSU sucht rechts eine Überholspur, auf der sie an der AfD vorbeikommt, Martin Schulz äugt schon wieder nach einem Spitzenamt, Macron macht ununterbrochen alles, was Merkel auch machen müsste, und Donald Trump füttert unverdrossen seinen Twitteraccount. Alle sind irgendwie da. Nur eine fehlt (außer jetzt in China). Man muss ja nicht vier Jahre im Amt bleiben, wenn man keine Lust haben sollte.

I love Datenschutz-Grundverordnung

Noch nie habe ich so viele erfreuliche Mails bekommen wie in diesen Tagen. Ständig kleine Glücksgefühle, ständig Erleichterung. Convoco zum Beispiel schrieb mir gestern dies: "Wir möchten uns von Ihnen verabschieden. In Zukunft erhalten Sie keine Einladungen und Informationen mehr von Convoco, da Sie uns Ihre Einwilligung nicht gegeben haben, und wir mit Ihnen ohne diese aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung nicht mehr in Kontakt treten können." Und tschüss!

Ich habe nie um Einladungen und Informationen gebeten, nicht von Convoco und nicht von unzähligen anderen Organisationen, die meine Inbox mit Mails überfluten, so dass ich gar nicht nachkomme mit dem Wegspamen. Nun hilft mir und hoffentlich auch Ihnen die Datenschutz-Grundverordnung der EU, die morgen in Kraft tritt. Danke, Europa.

Mord und Politik

DPA

Die Ermittler im Fall MH17 geben heute eine Pressekonferenz in den Niederlanden und legen Zwischenergebnisse vor. Leider kündigt dpa schon an, dass die Namen von Verdächtigen nicht genannt werden. Das malaysische Passagierflugzeug wurde 2014 über dem Osten der Ukraine abgeschossen. Seither beschuldigen sich die ukrainische Regierung sowie die Russen und ihre Verbündeten in der abtrünnigen Ost-Ukraine gegenseitig, das Massaker veranstaltet zu haben. 298 Menschen starben.

Die schlimmsten Mörder haben oft das Glück, dass sie politischen Interessen dienen und hinter diesen Interessen viel Macht steht. So bleiben sie einstweilen ungeschoren. Aber politische Interessen und Machtverhältnisse ändern sich. Es wird dauern, aber wir dürfen zuversichtlich sein, dass diese monströse Untat noch Angeklagte und Richter finden wird.

Verlierer des Tages...

... ist selbstverständlich wieder der Westen. Gestern hatte ich an dieser Stelle angekündigt, dass ich Sie mit weiteren Erkenntnissen aus Kishore Mahbubanis neuem Buch "Has the West lost it?" versorgen will. Ich konnte inzwischen 53 Seiten lesen, von 93 (ein schmales Buch). Die Grundthese des Politikprofessors aus Singapur geht so: Vom Jahr 1 bis zum Jahr 1820 waren stets China und Indien die größten Ökonomien der Welt. Dies sei also der Normalfall gewesen. Dann kamen 200 Jahre Abweichung, mit Vorteilen für Europa und Amerika. Nun kehre die Welt zum Normalfall zurück, weil Asien, Teile Afrikas und andere die größte Errungenschaft des Westens übernommen hätten: das vernunftgeleitete Nachdenken und Argumentieren. Das habe dort zu drei Revolutionen geführt:

Erste Revolution - Nach einer langen Ära der feudalen Herrschaft hätten die Anführer eingesehen, dass sie ihren Völkern verantwortlich sind.

Zweite Revolution - Die Menschen im Rest der Welt (so schreibt Mahbubani selber) hätten begriffen, dass sie nicht einem Schicksal ausgeliefert seien, sondern ihr Leben selbst in die Hand nehmen müssten.

Dritte Revolution - Die Anführer hätten auch eingesehen, dass es auf good governance ankäme, auf gutes, rationales Regieren.

Mahbubani türmt eine Unzahl von Zahlen und Fakten vor allem aus China, Indien und Indonesien auf, welche die Folgen dieser Entwicklungen belegen sollen. Daraus leitet er eine euphorische Sicht auf die Zukunft ab: Das wahre goldene Zeitalter komme noch.

Und der Westen? Ist pessimistisch, trübsinnig und dabei immer noch überheblich, findet Mahbubani (Fortsetzung folgt).

