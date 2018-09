wenn Angela Merkel im Anschluss an ihre Kanzlerschaft noch eine Verwendung suchen sollte, dann kann sie jederzeit als Expertin für Dieselmotoren anheuern. Nahezu täglich beschäftigt sie sich inzwischen mit den Feinheiten dieser Antriebstechnologie, auch heute ist wieder ein Krisentreffen im Kanzleramt angesetzt.

Die Details des Deals mit der Autoindustrie, um die Schäden ihrer Schummeleien aus der Welt zu schaffen, durchschauen inzwischen wohl nur noch ein paar Ingenieure und Merkel selbst; seit gestern ist immerhin klar, dass sich Volkswagen finanziell an der technischen Nachrüstung von alten Stinkern beteiligt. Eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen, aber noch größer als das Wissen um die Dieseltechnologie war bei Merkel lange Zeit die Nachsicht mit der deutschen Autoindustrie.

Rechts offen

DPA

Dass in der Union nichts mehr ist, wie es einmal war, zeigte sich in dieser Woche nicht nur in Berlin, wo Merkels treuer Knappe Volker Kauder abgewählt wurde. Auch in Sachsen gab es eine mittlere Revolution. Dort stieg der Innenpolitiker Christian Hartmann gegen den Willen von Ministerpräsident Michael Kretschmer zum Fraktionschef auf, und Hartmann erlangte sofort dadurch bundesweite Prominenz, dass er - wieder im Gegensatz zu Kretschmer - eine Koalition mit der AfD nicht ausschloss.

Nun führt die CDU nicht nur eine Debatte darüber, ob sie im Osten mit der Linkspartei paktieren soll, sondern auch darüber, ob auch ein Bündnis mit den Rechtspopulisten denkbar ist. "Wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht", soll Kurt Tucholsky einmal gesagt haben.

Schach mit dem Weltmeister

DPA

Magnus Carlsen, seit fünf Jahren Weltmeister, gilt als bester Schachspieler der Geschichte. Im November will der Norweger seinen Titel in London gegen den US-Amerikaner Fabiano Caruana verteidigen. Bevor Carlsen sich auf das WM-Duell vorbereitet, spielt er noch ein einziges Turnier: im Atrium des SPIEGEL-Hauses.

Dort tritt er am 8. Oktober gegen zwölf Spieler gleichzeitig an. Einige Gegner haben sich über Carlsens' Lern-App "PlayMagnus" qualifiziert, andere sind Prominente mit Schachleidenschaft. Wenn Sie dabei sein mögen, Mail an info@spiegelgruppe-veranstaltungen.de genügt. Wir haben 3x2 Karten für Sie zurückgelegt.



Verlierer des Tages...

DPA

... bin ich. Die Nachricht, dass Deutschland im Jahr 2024 die Fußball-Europameisterschaft austrägt, mag bei vielen Lesern dieses Newsletters Begeisterung auslösen - bei mir nicht.

Mein Interesse für Fußball war nie sonderlich groß, und es ist beständig zurückgegangen, seit ich in der E-Jugend dabei zuschauen musste, wie die anderen die Spezi-Humpen beim Elfmeter-Schießen gewannen. Nun also überall wieder, in der Redaktion, zu Hause bei meinen fußballverrückten Kindern: Expertengespräche, denen ich nur schweigend folgen kann.

Und dass eine eher fragwürdige Gestalt wie DFB-Chef Reinhard Grindel nun auch noch durch die Entscheidung in seinem Amt stabilisiert wird, macht mir die Sache auch nicht sympathischer. Nun kümmert es mich herzlich wenig, wer den DFB führt. Aber als Grindel noch im Bundestag saß, habe ich ein paar Mal mit ihm gesprochen. Für mich war er immer ein gutes Beispiel dafür, dass der Vorwurf, das Parlament sei zu elitär besetzt, eher an der Realität vorbei geht.

Ihr René Pfister