was für ein großer Sommer das war. Jetzt geht er zu Ende, die Bilder aber werden bleiben und die Erinnerung an diese merkwürdige Stimmung: die frühe Blüte, die trockenen Wiesen, die bunt gefleckten Stege an den Badeseen, Bikinis, Handtücher und der Himmel so hellblau und die Sonne so gelb und diese Hitze, das Flirren, dieser Schwindel, bis sich alles zu drehen schien, auch in der Politik.

Merkel wegen Seehofer am Ende, dann wieder rausgedreht aus dem Elend, dann wieder am Ende, wieder rausgedreht, jetzt noch mal seit Dienstag am Ende, der Verlust ihres treuen Knappen Kauder. Der artige und doch so fatale Putsch gegen sie, während schon die Blätter fallen und das Blau des Himmels mal dunkler wird, sich mal bedeckt mit diesem Grau, das nun bleiben wird, monatelang. Und was wird dann überhaupt sein, wenn sich das Grau verzogen hat, im nächsten Frühjahr? Liegt sie dann schon hinter uns, diese große und beständige Ära Merkel?

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Kanzlerin Merkel

Merkels Machterosion ist Zeichen einer Unruhe in der internationalen Politik, einer Unruhe, die Großbritannien, die USA und Frankreich längst erfasst und jetzt schon geprägt hat. Da ist eine Sehnsucht nach Pathos, nach herkömmlicher Stärke und neuen Regeln, eine Sehnsucht, die die ruhige, sachliche Kanzlerin so gar nicht bedient.

Als sie 2005 Kanzlerin geworden ist, war die Neugierde auf Experimente größer. Eine Frau im Kanzleramt war neu, ein Schwarzer im Weißen Haus - auch das war dann neu. Angela Merkel war aus dem Osten gekommen, hatte aber keine typisch ostdeutsche Biografie vorzuweisen, eine westdeutsche sowieso nicht. Es war schwierig, sich in ihr zu spiegeln, auch für die Frauen, denn besonders weiblich wollte sie auch nie sein.

Möglicherweise sind heute, in dieser globalen Suche nach Halt, die Spiegelungsbedürfnisse wieder dringlicher geworden. Vor dem sanften Putschisten Ralph Brinkhaus jedenfalls muss sich keiner fürchten, und er weist zudem noch eine so typische deutsche Biografie vor, dass auch dies eine verlockende Wirkung auf seine Unterstützer gehabt haben mag: Er kommt aus der unscheinbaren ostwestfälischen Provinz, einer wirtschaftlich soliden Gegend, und Steuerberater und katholisch ist er auch noch.

"Was kommt, wenn Merkel geht? Der Machtkampf um ihr Erbe hat begonnen" - so heißt die Titelgeschichte im neuen SPIEGEL. Wir rechnen die Chancen der möglichen Nachfolger aus, zu den Kontrahenten Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer kommt jetzt Armin Laschet als möglicher lachender Dritter dazu. Doch es geht nicht nur um Personen. In der CDU kreist gerade alles um die Frage, ob der liberale Schwenk der Ära Merkel wieder zurückgenommen wird, um dem Bedürfnis nach Halt, nach dem Konservativen, Rechnung zu tragen.

So oder so steht der Abschied von Merkel an, es ist ihre letzte Legislaturperiode. Da sich aber die Spirale auf ihr Ende hin zuletzt immer schneller drehte, kann es auch sehr bald schon vorbei sein. Mein Kollege Markus Feldenkirchen rät im Leitartikel im neuen Heft von einem abrupten Ende ab. Mit Chaos wäre niemandem geholfen, besser wäre es, wenn Merkel ihren Abschied selber in die Hand nähme, ihn beherzt gestaltete - und möglichst jetzt schon damit begänne.

DPA

Sie werden sich wundern, liebe Leserin, lieber Leser, wir bringen im neuen SPIEGEL zu diesem Anlass auch eine Gedichtanalyse. Mein Kollege Stefan Berg interpretiert auf wunderbare Weise das Gedicht "Herbsttag" von Rainer Maria Rilke. Fünfhebiger Jambus, Sie erinnern sich und kennen womöglich auch die ersten Zeilen:

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren laß die Winde los.

Reime können durch ungereimte Zeiten leiten, daran glaubt Kollege Berg, und recht hat er. Es ist das Wissen vom Ganzen, was in diesen paar Zeilen Lyrik steckt, das Wissen darum, dass die Zeit für einen Abschied gekommen sein mag, sich aber verbünden kann mit dem Wissen darum, dass die Sehnsucht nach dem Vergangenen immer bleiben wird.

Denn dieses ahnen selbst die Putschisten: Mit dem ersten Tag nach der Ära Merkel wird sich eine wilde Sehnsucht breitmachen nach der soeben zerronnenen Zeit.

Eine Frau kämpft gegen Ronaldo

Ein Jahr ist es bald her, dass die #MeToo-Bewegung ihren Ausgang genommen hat. Gerade in dieser nun abgelaufenen Woche ist ihre Wirkung zu sehen. Der ehemalige Entertainer Bill Cosby muss wegen sexueller Nötigung ins Gefängnis, der Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen musste gehen, weil sein Stellvertreter sich Mitarbeiterinnen gegenüber übergriffig verhalten haben soll. Und Christine Blasey Ford sagte vor dem US-Senat aus und beschuldigt Brett Kavanaugh, Richterkandidat für den Supreme Court, der versuchten Vergewaltigung.

Durch #MeToo ist Unsagbares sagbar geworden, und so erzählen wir am Ende dieser Woche auf mehr als neun Seiten die Geschichte der Kathryn Mayorga, die dem Fußballstar Cristiano Ronaldo vorwirft, sie vergewaltigt zu haben, was dieser bestreitet. Ronaldo hat die besten Anwälte, ist unermesslich reich, er hat sagenhaften Einfluss, 121 Millionen Follower auf Facebook, 142 Millionen auf Instagram, doch Mayorga besitzt ein Dokument, das für ihn gefährlich werden könnte.

Welcome back in Deutschland

Die Entwicklungen, die unser Wirtschaftsaufmacher beschreibt, klingen für uns Deutsche erst einmal erfreulich. Welcome back home, wie wir so gerne sagen: Jahrelang wanderten Produktion und Jobs massenhaft ins billige Ausland ab, nun beginnt die Rückkehr, die Industrie entdeckt Deutschland als Standort für Fabriken wieder: Betriebe fertigen hierzulande. Das hat viele Vorteile, aber wer glaubt, dass dadurch nun das ganz große heimische Jobwunder ausbricht, täuscht sich. Denn wer erledigt in diesen Betrieben die Arbeit? Klar, Kollege Roboter.

DPA Smartphone-Produktion bei Gigaset in Bocholt



Gewinner der nächsten Woche...

...werden die Stoiker sein. Oh Mann, werden Sie jetzt denken, erst kommt sie uns mit Rilke und nun mit der Antike. Ich bitte um Verzeihung, aber Sie werden sehen, es lohnt sich: Eben war doch von den überreizten Zeiten die Rede, in denen wir leben. Die Stoiker aber strebten bekanntermaßen nach Gelassenheit. Worin ein glückliches Leben bestehe, hat sich der römische Philosoph Seneca gefragt. Die Antwort: "Furchtlosigkeit und bleibende Seelenruhe. Diese wird gewonnen, wenn die Seele erhaben denkt und beharrlich festhält, was sie für gut erkannt hat." Im Wissenschaftsteil im neuen Heft können Sie nachlesen, dass am 1. Oktober die stoische Woche beginnt. Ein weltweiter Verbund aus Philosophen und Psychologen bietet ein kostenloses Seminar an, in dem Sie sieben Tage lang für das stoische Leben trainieren können. Begeben allerdings müssen Sie sich für dieses Seminar in die Sphäre der Unruhe: ins Internet.

