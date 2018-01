Angela Merkel spricht heute auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dessen etwas umständliches Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt" lautet. Doch Merkel muss erst gar nicht den Blick schweifen lassen, wenn sie Gesellschaften betrachten will, die auseinanderdriften.

Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung besitzen die 45 reichsten deutschen Haushalte die Hälfte des deutschen Vermögens. Die Verteilung des Wohlstands gestaltet sich demnach nicht nur weit ungleicher als bisher angenommen - Deutschland schneidet bei diesem Thema auch im europäischen Vergleich deutlich schlechter als etwa Frankreich oder Spanien ab.

Gut möglich also, dass die Zahlen nicht nur die Debatte in Davos anregen - sondern auch die anstehenden Koalitionsgespräche mit der SPD.

Eine Frage der Chemie

DPA

Ob ein Bündnis gelingt, hängt oft an der simplen Frage, ob sich die Spitzenleute verstehen. Dass die Große Koalition zwischen 2005 und 2009 recht reibungslos funktionierte, lag auch an der Freundschaft zwischen Peter Struck und Volker Kauder, den Fraktionschefs von SPD und Union. Worte wie "Wildsau" oder "Gurkentruppe" fielen erst später, als die Union zusammen mit der FDP regierte.

Heute stellt Kauder das Buch "Die Fraktion. Zwischen Machtzentrum und Fegefeuer" vor, es ist vor allem eine Verneigung vor dem im Jahr 2012 verstorbenen Struck. Mit dabei ist auch Andrea Nahles, die aktuelle Chefin der SPD-Fraktion. Befreundet ist sie mit Kauder nicht; aber Nahles genießt großen Respekt, nicht nur bei Kauder, sondern auch bei der Kanzlerin. Für ein Bündnis ist das immerhin ein Anfang.

Mut zur Müdigkeit

Getty Images

Erschöpfung ist das politische Thema dieser Tage. Wer Martin Schulz gesehen hat, wie er sich am vergangenen Wochenende erst über den SPD-Parteitag quälen musste und sich dann noch in eine abendliche Talkshow schleppte, der wird nicht mehr so schnell das Klischee des faulen Politikers bemühen.

Wer wissen will, wie sich die Politik in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigt hat, der muss nur einmal in die Kalender der früheren Kanzler schauen. Als Konrad Adenauer im Sommer 1959 den amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower in Bonn empfing, war das für ihn kein Anlass, auf sein obligatorisches Mittagsschläfchen zu verzichten.

Bei den Sondierungsgesprächen für die Große Koalition hatten Merkel und Schulz schon Angst, es würde ihnen als Schwäche ausgelegt, wenn sie um Mitternacht abbrechen, um sich schlafen zu legen. Stattdessen verhandelten sie bis in den Morgen und traten mit leichenblassen Gesichtern vor die Kameras. Im Moment wünscht man der Politik vor allem den Mut zur Müdigkeit.

Verlierer des Tages...

Uncredited/YPG Press Office/DPA

... sind die Kurden. Sie waren es, die die Last des Kampfes gegen den IS trugen, der Westen hat sie dazu ermutigt und mit Waffen beliefert - auch Deutschland schickte Sturmgewehre, Handgranaten und panzerbrechende Raketen. Nun, da der IS weitgehend niedergerungen ist, geht die Türkei gegen die Kurden in Syrien vor, auch mit Hilfe von Panzern, die in Deutschland gebaut wurden. "Die Geschichte der Kurden ist von Verrat geprägt", schreibt mein Kollege Hasnain Kazim, und er hat recht damit. Vom Selbstbestimmungsrecht der Völker, das in Artikel 1 der Uno-Charta niedergelegt ist, durften die Kurden immer nur träumen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch,

Ihr René Pfister