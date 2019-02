Deutschland steht jetzt ganz schön blöd da: Der engste Verbündete Frankreich will heute in einer Abstimmung der EU gegen die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 stimmen - das von der Bundesregierung unterstützte Projekt könnte durch die Entscheidung unwirtschaftlich werden (mehr Details dazu erfahren Sie hier).

Wichtig ist dabei: Diese hochumstrittene Röhre durch die Ostsee, die auch Angela Merkel stets als rein privatwirtschaftliches Projekt darstellte, ist in Wahrheit viel mehr als das. Es geht um Geopolitik: Die osteuropäischen Staaten sehen darin ein politisches Projekt Russlands, das die westeuropäische Abhängigkeit von russischem Gas erhöht, die Versorgungssicherheit gefährdet und die bisherigen Transitländer Polen und Ukraine ausschaltet. Trotz des massiven Widerstands vieler Europäer und der USA stellte sich die Bundesregierung eigensinnig hinter das Projekt des russischen Staatskonzerns Gasprom und des Nord-Stream-Aufsichtsratschefs Gerhard Schröder. Damit hat sich Berlin nun in die europäische Isolation manövriert. Das ist die Quittung für außenpolitische Blindheit.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte zugleich einen gemeinsamen Auftritt mit Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz nächste Woche ab - offiziell wegen Terminproblemen, aber darin zeigt sich: Die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland sind derzeit belastet. Die beiden Staaten seien sich derzeit unter anderem uneinig in Bezug auf die Reform der Eurozone, die Handelspolitik, die EU-Verteidigungspolitik, die Haltung zu Saudi-Arabien, twitterte der Berliner Ökonom Hendrik Enderlein, ein Vertrauter Macrons: "Ich fürchte, 2019 wird sich die neue Distanz zwischen Frankreich und Deutschland weiter offenbaren."

Ein Fest für den BND

Mehr als eine Milliarde Euro hat sie gekostet, zwölf Jahre dauerte der Bau, heute wird sie in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeweiht: die neue Zentrale des Bundesnachrichtendiensts (BND). Rund 4000 Mitarbeiter werden einziehen, ein großer Teil von ihnen kommt aus dem bayerischen Pullach, wo der BND seinen Sitz jahrzehntelang in einer abgelegenen Nazi-Siedlung hatte: in der ehemaligen "Reichssiedlung Rudolf Hess". Ein wenig gruselig ist es schon, dass der Präsident des BND bis vor Kurzem sein Büro im ehemaligen Schlafzimmer des Hitler-Vertrauten Martin Bormann hatte.

Die neue Zentrale der Auslandsspione sieht modern, gläsern und hell aus, ein wenig wie aus einem Science-Fiction-Film. Sie soll eine neue Ära der Transparenz einläuten. Der Weg dahin war von Pannen geprägt. Ursprünglich sollte der Bau 2013 fertig werden. Wegen Pfuschs verzögerte sich die Eröffnung. Das Bauareal musste mit Millionenaufwand überwacht werden - trotzdem erlitt der Bau einen Wasserschaden, als Unbekannte Wasserhähne stahlen. Dafür soll die BND-Zentrale jetzt sehr sicher sein.

Wie waren die deutschen Exporte 2018?

Das Statistische Bundesamt gibt heute Vormittag die Außenhandelsdaten der deutschen Wirtschaft bekannt. Es könnte sein, dass der Rekordwert von 1279 Milliarden Euro aus dem Jahr 2017 im vergangenen Jahr noch übertroffen wurde - allerdings schwächelte schon der November im Vergleich zum Vorjahr, die Daten des Dezembers werden heute bekanntgegeben. Die Zahlen sind auch vor dem Hintergrund interessant, dass die EU-Kommission ihren Konjunkturausblick für 2019 drastisch nach unten revidiert hat. Sie erwartet für Deutschland noch ein Wachstum von 1,1 Prozent - im Herbst war sie noch von 1,8 Prozent ausgegangen. Die Zeiten des scheinbar ewigen wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland neigen sich offenbar dem Ende zu.

Die USA rennen aus Syrien davon

Bis Ende April sollen alle US-Truppen aus Syrien abgezogen sein, berichtet das "Wall Street Journal" mit Verweis auf Regierungskreise. Einen Plan, wie die USA ihre kurdischen Verbündeten vor Angriffen der Türkei oder des Assad-Regimes beschützen wollen, gibt es bisher aber noch nicht. Die USA hätten vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gern Garantien, dass er die Kurden nicht angreift, die gibt es aber bisher nicht.

US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember den Rückzug der knapp 2000 US-Soldaten aus Syrien angekündigt und dies damit begründet, dass der "Islamische Staat" geschlagen sei - gestern räumte er selbst ein, dass es noch "Überreste" gebe. Das enorme Abzugstempo scheint dies allerdings nicht zu schmälern - das kann eigentlich nur in einem Desaster enden.

Verlierer des Tages...

ist der US-Bundesstaat Virginia. Gleich drei Männer an der Spitze des Bundesstaats sind in massive Skandale verwickelt, alle drei sind Demokraten: Gouverneur Ralph Northam (im Foto), weil auf seiner Seite im Uni-Jahrbuch ein rassistisches Bild zu sehen ist. Vize-Gouverneur Justin Fairfax wird von einer Frau eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Und Innenminister Mark Herring musste zugeben, dass auch er Blackfacing begangen hatte - er hatte sich schwarze Farbe ins Gesicht geschmiert, um einen Schwarzen zu imitieren.

Das ist eine peinliche Krise für die Demokraten in dem wichtigen "Swing State" Virginia, den sie 2020 für die Rückeroberung des Präsidentenamts brauchen. Führende Demokraten forderten die Parteifreunde zum Rücktritt auf. Am Donnerstag riefen der Gouverneur und sein Vize einander an - laut "New York Times" teilten die beiden einander mit, sie würden füreinander beten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

