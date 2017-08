Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, was das zentrale Thema des Bundestagswahlkampfs werden würde, wäre die Antwort klar gewesen: natürlich die Flüchtlingskrise. Merkels Flüchtlingspolitik, die Integration von einer Million Menschen, unsere Asylpolitik. Es ist schon gespenstisch: Anderthalb Jahre lang hat das Flüchtlingsthema die politischen und privaten Debatten beherrscht, es hat polarisiert, das Land schien gespalten, Familien zerstritten sich, Freundschaften zerbrachen - und jetzt: War da was?

Am Wochenende kam das Thema ein wenig zurück aus der Versenkung, Martin Schulz versuchte, Kanzlerin Angela Merkel anzugreifen, aber sie streiten bestenfalls über Details, nicht über Grundsätzliches.

Für heute hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Kanzlerin zusammen mit dem italienischen und dem spanischen Ministerpräsidenten und einigen afrikanischen Staatschefs zu einem "Flüchtlingsgipfel" nach Paris eingeladen. In Italien sind die Flüchtlingszahlen zuletzt stark zurückgegangen, weil Libyen die Migranten von der Fahrt über das Mittelmeer zurückhält. Und eigentlich müssten wir wieder diskutieren wie damals, müssten uns fragen, ob wir es eigentlich okay finden, dass es jetzt mit Libyen de facto einen Deal gibt wie mit der Türkei, nur dass dort Migranten noch nicht einmal halbwegs akzeptabel behandelt werden. Wir wissen das. Sind wir trotzdem erleichtert, dass weniger kommen? Oder empört, weil das mit unseren Werten nichts mehr zu tun hat? Mein Eindruck: Weil wir aus diesem Dilemma nicht rauskommen, schauen wir lieber nicht so genau hin.

Exit vom Brexit

Diese Woche gehen in Brüssel die Brexit-Verhandlungen in die nächste Runde. Bisher wurden eine Menge Papiere ausgetauscht, ohne dass man irgendwie vorangekommen wäre. Jetzt fordert die britische Seite mehr "Fantasie" und "Flexibilität". Sie will in Brüssel lieber über die Gemeinsamkeiten sprechen, die nach der Trennung bleiben, als über die Streitpunkte. Für eine Scheidung ist das eine interessante Taktik. Dumm nur, dass die Europäer erst den Unterhalt und die Besuchsrechte geklärt haben wollen, bevor man wieder einen gemeinsamen Urlaub plant.

Apropos Fantasie: Labour ist gerade dabei, sich vom Brexit zu verabschieden, die Partei will, dass die Briten an Binnenmarkt und Zollunion festhalten, einschließlich der Freizügigkeit. Offensichtlich sucht Labour den Exit vom Brexit.

Merkels Frauenproblem

Angela Merkel hat am Wochenende in einem Interview angekündigt, dass sie es gut fände, wenn das nächste Bundeskabinett zur Hälfte mit Frauen besetzt wäre. Sie kapert damit wieder mal eine SPD-Position. Martin Schulz hatte schon zu Beginn des Wahlkampfs gesagt: Bei der SPD gehen 50 Prozent der Ministerposten an Frauen.

Ich finde Merkels Ankündigung wenig überzeugend. Wenn es ihr wirklich darum ginge, Frauen gleichberechtigt an der Macht zu beteiligen, hätte sie bei der eigenen Partei anfangen können. Im aktuellen SPIEGEL beschreiben wir nämlich, dass der Frauenanteil im nächsten Bundestag sinken wird, und das liegt an AfD, FDP - und an der Union. Bei CDU und CSU haben deutlich weniger Frauen als Männer aussichtsreiche Wahlkreise für Direktmandate, und seltener gute Listenplätze. In manchen Bundesländern wurde einfach das Parteistatut ignoriert. Ich habe nicht gehört, dass die CDU-Vorsitzende das kritisiert hätte.

Gewinnerin des Tages...

... ist meine Kollegin Sandra Schulz. Sie hat für den aktuellen SPIEGEL eine Geschichte geschrieben, die mich sehr berührt hat. Es ist ihre eigene Geschichte und die ihrer Tochter. Im vierten Monat schwanger erfuhr Schulz, dass ihre Tochter das Down Syndrom hat. Sie beschreibt, wie Ärzte, Freunde und Verwandte ihr mehr oder weniger direkt nahelegten, ihr Kind abzutreiben, sie beschreibt ihre Ängste, ihren Schmerz, das Hinundhergerissensein, das Ringen um eine Entscheidung, als sie und ihr Mann erfahren, dass die Tochter möglicherweise auch noch schwer krank ist: Was ist richtig? Was will ich? Wie sie sich entschieden hat, erfahren Sie am Ende des Artikels, den Sie auch auf SPIEGEL Plus kaufen können.

