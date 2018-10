die Kandidatur von Friedrich Merz hat das Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Chefin aufgewirbelt. Sie gefährdet eher unerwartet die Karrierepläne vieler Parteifreunde. Ein erstaunlicher Hype hat sich um Merz entwickelt, obwohl - oder gerade weil - er seit Jahren aus der Politik verschwunden war. Er bedient viele Sehnsüchte in der Partei: nach einem guten alten Konservativen, nach einem Überraschungskandidaten, einem Outsider. In einer SPIEGEL-ONLINE-Umfrage wünschten sich die meisten Befragten Merz als CDU-Chef.

Es stellen sich Fragen: Kann er das Interesse an seiner Person bis zum Wahltag im Dezember hochhalten? Wie sehr kann ihm seine Vergangenheit als jahrelanger Lobbyist der weltgrößten Investmentfirma Blackrock noch schaden? Eine ganz unverbrauchte neue Kraft ist Friedrich Merz ja wirklich nicht. Mein Kollege Severin Weiland ist der Frage nachgegangen, was ihn eigentlich antreibt

Die bisherigen Favoriten auf Merkels Nachfolge sind in die Defensive geraten. Sie müssen ebenfalls Fragen beantworten - wie will eigentlich die Merkel-Favoritin Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU verändern? Was unterscheidet Jens Spahn von Merz? Und dann gibt es ja womöglich bald noch einen vierten aussichtsreichen Kandidaten: den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. Der Prozess, den Merkel angestoßen hat, ist jedenfalls jetzt schon spannender als die Kanzlerin ihn sich wohl gewünscht hat. Mein Kollege Florian Gathmann beschreibt hier das Durcheinander, das in der CDU ausgebrochen ist, und das die Partei belebt.

Trump zündelt vor den Midterms

Es sind noch sechs Tage bis zu den entscheidenden Halbzeitwahlen in den USA am 6. November. Die Ausgangslage: Wenn die Republikaner die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verlieren, wie die meisten Umfragen prognostizieren, wird Donald Trumps Leben als Präsident künftig viel schwieriger. Deshalb versucht Trump, seine Basis mit Spaltthemen anzustacheln und zur Wahl zu bewegen. Sein jüngster Coup: Er will das in der US-Verfassung und mehreren Gesetzen verankerte Recht abschaffen, dass ein in den USA geborenes Baby automatisch US-Staatsbürger wird. Allerdings: Trump hat dazu gar nicht die Macht. Mit einem präsidialen Erlass kann Trump nicht die Verfassung ändern - aber er hofft, dass es einen langen Rechtsstreit um die Frage gibt und dass die Aufregung ihm nutzt. Ob sie das tut, ist allerdings fraglich.

Die Republikaner müssen bei den Midterms nicht nur die rechte Basis ansprechen, entscheidender sind die gebildeten, weißen Frauen in den Vorstädten. Das zeigt sich in Kentucky, wo unser US-Korrespondent Christoph Scheuermann den Wahlkampf beobachtet hat. Aus Virginia beschreibt mein Kollege Max Holscher, wie sich von Trumps Partei immer mehr Holocaust-Leugner und Rechtsradikale angezogen fühlen.

Macron muss sich schonen

Eigentlich ist er berühmt für seinen vollen Terminkalender und dafür, dass er zu seinen eng getakteten Terminen immer zu spät kommt: Emmanuel Macron, der französische Präsident, ist seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren mit einer unablässigen Energie am Werk, mit der er schon einiges erreicht hat, die seinen Landsleuten aber auch ein wenig unheimlich ist.

Nun hat Macron ab heute und für die Tage um Allerheiligen laut französischen Medienberichten fast fünf Tage absoluter Ruhe eingeplant. Er sei "erschöpft", hieß es in französischen Medienberichten, was sogleich zu höhnischen Kommentaren führte und zu einem Dementi aus dem Élysée-Palast - von einem Burn-out könne nicht die Rede sein, der Präsident teile nur seine Kräfte ein. Eine gewisse Müdigkeit wäre nach seinem bisherigen Programm allerdings verständlich: Schließlich hat Macron einen großen Teil seines politischen Kapitals darauf verwettet, dass er mit Angela Merkel gemeinsam eine europapolitische Wende hinkriegt. Das kann er nach ihrem angekündigten Abtritt nun wohl endgültig vergessen. Man könnte ihm also nicht verdenken, wenn er nun ein wenig innehalten und in sich gehen wollte.

Von der Leyen besucht deutsche Soldaten

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen reist heute nach Norwegen, in das rund 140 Kilometer nördlich von Oslo gelegene Rena. Sie will die 10.000 deutschen Soldaten besuchen, die am Nato-Manöver "Trident Juncture" teilnehmen - es ist das größte seit dem Ende des Kalten Kriegs und soll noch bis Mittwoch dauern. In der Luft, zu Lande und zu Wasser wollen die Bündnispartner demonstrieren, wie sie im Fall eines Angriffs auf ein Nato-Land reagieren würden. Russland zeigt seinen Unmut über die militärische Demonstration, indem es ab heute in der Nähe des Manövers Marschflugkörpern der russischen Marine testen will. Die Nato reagiert auf die Ankündigung gelassen. "Ich erwarte von Russland professionelles Verhalten", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Verlierer des Tages...

... ist für mich Sigmar Gabriel. Der Mann war jahrelang Vorsitzender der SPD, er hat sie mit dahin geführt, wo sie jetzt ist. Und nun schreibt er in der "Zeit" einen Gastbeitrag, in dem er allen Ernstes einen "Neubeginn" für seine Partei fordert. Zwar stimmt es, dass die SPD dringend frische Ideen braucht und vielleicht auch Personal, das mehr Leidenschaften zu wecken vermag als Andrea Nahles und Olaf Scholz - aber Sigmar Gabriel ist als Mitverantwortlicher für die Krise seiner Partei ungeeignet, eine solche Forderung zu erheben. Es ist ja nicht das erste Mal seit seinem Rückzug vom Parteiamt vor bald zwei Jahren, dass er den Genossen aus dem Off ungebetene Ratschläge erteilt. Gabriel wünscht der SPD unter anderem "hundert junge Influencer, die Tag und Nacht die sozialen Netzwerke bedienen", aber man wird das Gefühl nie ganz los, dass er mit "Neubeginn" irgendwie sich selbst meint.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr