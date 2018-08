nach langen Monaten von Wahlkampf und Regierungsbildung ist die deutsche Bundeskanzlerin wieder in der Welt unterwegs. In der kommenden Woche reist sie nach Afrika, ab heute ist sie für drei Tage im wilden Kaukasus. Was will sie da?

Russland betrachtet die ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien, Armenien und Aserbaidschan immer noch als seine Einflusssphäre, die es, wie sich in Georgien gezeigt hat, auch mit Gewalt sichert. Der Westen hält sich in der Region eher zurück. Merkel sorgte 2008 dafür, dass Georgien keine Beitrittsperspektive für die Nato bekam. Immerhin gibt es die Östliche Partnerschaft der EU, für Georgien sogar ein Assoziierungsabkommen. Inzwischen ist aber ein neuer Akteur auf den Plan getreten: China. Seine neue Seidenstraße verläuft über den Kaukasus, ein wirtschaftliches, aber auch ein geostrategisches Projekt.

Seit dem 1. Mai ist in Georgien ein Freihandelsabkommen mit den Chinesen in Kraft, Merkel will nun mit ihrer Reise auch markieren, dass Europa in der Region durchaus wirtschaftliche Interessen hat. Eine entsprechende Delegation reist mit.

Kennen Sie Mike Mohring? Er ist der Mann, der heute Besuch vom österreichischen Bundeskanzler bekommt. Sebastian Kurz wird in Erfurt die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag mit einer Festrede beehren. Und Mohring ist ihr Vorsitzender. Er gehört in der CDU zu jenem informellen Netzwerk junger konservativer Männer, die darauf setzen, die Union nach dem Ende der Merkel-Ära wieder nach rechts zu rücken.

Der österreichische Bundeskanzler ist für sie mehr als nur Vorbild, Kurz unterstützt aktiv den rechten Flügel der Union. In Thüringen wird im kommenden Jahr gewählt, auch im bayerischen Wahlkampf soll der Österreicher auftreten. Ministerpräsident Söder hat angeblich vor Vertrauten angekündigt, dass er Kurz zu seiner Abschlusskundgebung erwartet. Falls das Netzwerk noch nach einem Namen sucht, wie wäre es mit: Konservativer Verein Junger Männer.

Cohen, Trump, Manafort

Amerika schreibt in diesen Tagen ein ganz eigenes Kapitel in der Geschichte der Demokratie, oder besser: im Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat. Was passiert, wenn ein demokratisch gewählter Präsident mit dem Gesetz in Konflikt gerät? Was, wenn die Rechtmäßigkeit der Wahl im Nachhinein durch die Ermittlungen in Zweifel gezogen wird? Wie es aussieht, kann nicht die Justiz, sondern nur die Legislative, der Kongress, den Präsidenten absetzen, alles hängt also von den Kongresswahlen im November ab. Behalten die Republikaner die Mehrheit, könnte die Justiz Trump wohl nichts anhaben. Ein Präsident, der möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen hat, aber weiter die Unterstützung der Mehrheit seines Volkes genießt, bliebe also im Amt. Ist das demokratisch? Rechtsstaatlich?

Gewinner des Tages...

... ist Francis Fukuyama. Es ist für mich immer noch unfassbar, wie ein Wissenschaftler mit einer falschen These über Jahrzehnte zur Referenz für das Denken über unsere Epoche werden konnte. Vor mehr als 25 Jahren prophezeite der amerikanische Politologe das Ende der Geschichte, er lag gründlich daneben, trotzdem kommt bis heute kaum ein politischer Grundsatzartikel ohne seine These aus. Nun hat Fukuyama in "Foreign Affairs" einen Artikel veröffentlicht, in dem er die Gegenwart als eine Zeit der "Identitätspolitik" erklärt: "Against Identity Politics - The New Tribalism and the Crisis of Democracy" heißt er.

Politik, so Fukuyama, werde heute weniger von wirtschaftlichen oder ideologischen Motiven bestimmt als von "Fragen der Identität". Identitätspolitik sei zum Masterplan geworden, der vieles von dem, was global passiert, erkläre. Am Ende entwirft Fukuyama anhand fiktionaler Dystopien eine Welt, die nicht von Diktaturen beherrscht wird, sondern von "unkontrollierter sozialer Fragmentierung durch das Internet". Vom Ende der Geschichte ist das ziemlich weit entfernt. Insgesamt ist Fukuyama, was Prognosen angeht, sehr viel vorsichtiger geworden. Das gute an Dystopien sei, dass sie fast nie wahr werden, schreibt er. Das gilt leider auch für Utopien.

