es ist erst ein paar Monate her, dass Martin Schulz der Kanzlerin einen "Anschlag auf die Demokratie" vorgeworfen und geschworen hat, nie in ihr Kabinett einzutreten. Angela Merkel wiederum hat es bis vor Kurzem tunlichst vermieden, den Namen des SPD-Chefs auch nur zu erwähnen.

Nun müssen die beiden bei den laufenden Sondierungsgesprächen demonstrieren, dass sie doch miteinander können. Nicht nur, weil das Land eine Regierung braucht. Sondern auch, weil ihre Jobs nur in einer Großen Koalition gesichert sind. "Und es leuchtet hoch am Himmel auch für Dich ein heller Stern", heißt es in einem Lied der Sternsinger, die heute bei Merkel im Kanzleramt auftreten. Für die CDU-Chefin, so ist zu vermuten, trägt der Stern seit Kurzem: die Züge von Martin Schulz.

Junckers Chance

Jean-Claude Juncker hat es nicht leicht in diesen Tagen. Erst der Brexit, dann der Ärger mit den Regierenden in Polen und Ungarn wegen ihrer Verstöße gegen den Rechtsstaat. Und heute soll der Chef der EU-Kommission auf einer Konferenz europäischer Spitzenpolitiker auch noch erläutern, wie die Finanzlöcher gestopft werden sollen, die der Austritt Großbritanniens in der Gemeinschaftskasse hinterlässt.

Immerhin schlagen inzwischen einige von Junckers Kollegen vor, den renitenten Regimen in Warschau und Budapest den Zugang zu milliardenschweren EU-Subventionen zu kürzen - was wiederum den hübschen Nebeneffekt hätte, die Brüsseler Kassenlage zu verbessern. Wie lautet noch gleich das altbewährte EU-Prinzip? In der Krise liegt die Chance.

Der Abgrund der Arbeitgeber

Wenn die IG Metall für kürzere Arbeitszeiten kämpft, antworten die Arbeitgeber gern mit Untergangs-Rhetorik. Beim Streit um die 35-Stunden-Woche Mitte der Achtzigerjahre sprachen sie vom "Weg in den Abgrund". Die aktuelle Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten für Beschäftigte, die Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, nennen sie "Stilllegeprämie für Fachkräfte".

Vielleicht sollten die Unternehmer-Funktionäre, die heute die ersten Warnstreiks der IG Metall erdulden müssen, mehr auf das eigene Verhandlungsgeschick vertrauen. Schließlich ist es ihnen in der Vergangenheit gelungen, im Gegenzug für kürzere auch flexiblere Arbeitszeiten durchzusetzen, was für die Branche meist zwei Effekte hatte: anhaltenden Exporterfolg und wachsende Beschäftigung.

Özdemirs Trost

Er ist der beliebteste Politiker der Grünen, doch spätestens bei der heutigen Vorstandsklausur in Berlin wird klar: In den Chefetagen der Partei ist bald kein Platz mehr für Cem Özdemir. Wegen der Frauenquote kann er Katrin Göring-Eckhardt nicht von der Fraktionsspitze verdrängen, und für den Vorsitzenden-Job sind bereits andere Vertreter des Realo-Flügels gesetzt. Er sehe für sich "keine Mehrheit" mehr, sagte Özdemir jetzt der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", der er zugleich anvertraute, dass er über die Weihnachtstage Trost bei einem Konzert der Schwabenrock-Gruppe Schwoißfuaß gefunden habe. Bekanntester Hit: "Oinr isch emmr dr Arsch".

Verlierer des Tages...

... ist der Balkon. Für viele Deutsche ist der luftige Fassaden-Vorsprung ein Sehnsuchtsort, an dem sie sich wahlweise als Kleingärtner, Kettenraucher oder Kampfgriller beweisen können. Für Koalitions-Verhandler dagegen ist er zum No-Go geworden, seit ihn die winkenden und grimassierenden Jamaika-Delegierten als politischen Ort gründlich diskreditiert haben. Auf keinen Fall, so betonen unisono die Vertreter von Union und SPD, werde es bei ihren heutigen Sondierungsgesprächen Terrassen-Fotos geben. Motto: Für die Große Koalition liegt die Zukunft in Europa, nicht in Balkonien.

