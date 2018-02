die Bundeskanzlerin hat Schmerzen, die Bundeskanzlerin ist betrübt, die Bundeskanzlerin ist traurig. Gestern Abend hat Merkel die Liste der Ministerkandidaten ihrer Partei vorgestellt und griff dabei erstaunlich häufig zu Worten aus dem Kosmos der Gefühle: "Schmerz" oder "schmerzhaft" (dreimal, jeweils nicht körperlich, sondern seelisch), "betrüblich", "traurig". Angesichts ihrer sonstigen emotionalen Gedämpftheit wirkt das fast wie eine Depression. Was ist los mit Angela Merkel?

Sie musste ihrem langjährigen Gefährten Hermann Gröhe das Gesundheitsministerium wegnehmen, um Platz für ihren Widersacher Jens Spahn zu schaffen und damit den konservativen Flügel der CDU zu beruhigen. Sie musste das Finanzministerium aufgeben, um die SPD-Spitze für eine Große Koalition zu gewinnen. Sie musste Thomas de Maizière absetzen, damit Horst Seehofer das Innenministerium bekommen kann. Die Bundeskanzlerin war nicht die Herrin des Verfahrens, das zu diesem Kabinett geführt hat. Aber sie ist schlau genug, das Schmerzhafte, Betrübliche und Traurige zu tun, weil sie nur so Bundeskanzlerin bleiben kann.

Heute wird die CDU auf ihrem Parteitag in Berlin voraussichtlich für die Große Koalition stimmen. Wenn auch die SPD mitmacht, wird Merkel ganz bald schmerzfrei und nicht mehr betrübt und traurig sein.

Fürchtet euch nicht

DPA

Warum so viel Angst vor einer Minderheitsregierung? Warum dieser Glaube, nur eine Große Koalition könne die Nerven beruhigen und Stabilität herstellen? Hier könnte die kurzfristige Sicherheit gegen den langfristigen Schaden getauscht werden. Das deutsche Problem ist jedoch größer als die Frage, ob demnächst wieder verlässlich Gesetze erlassen werden. Das deutsche Problem ist, dass die Mitte ausfranst und die liberale Demokratie erlahmt ist, und daran haben die Großen Koalitionen unter Merkel einen riesigen Anteil.

Warum nicht einmal etwas Neues wagen? Eine Minderheitskanzlerin Merkel müsste ständig für ihre Politik werben, müsste im Parlament nach Mehrheiten suchen, müsste debattieren, überzeugen, müsste die Abgeordneten ernst nehmen und Alternativen erwägen. Das könnten gute, herrliche Zeiten für die Demokratie sein. Merkel wird dann entweder scheitern oder, nach Neuwahlen eventuell, eine stabile Regierung finden.

Die Mitglieder der SPD haben es nun in der Hand. Heute beginnt die entscheidende Woche der Abstimmung über die Große Koalition.

Hund und Fasching

DPA

Markus Söder verrät heute Abend in Bad Tölz, im neuen Politikformat "Söder persönlich", "wer die Ideen seiner Faschingskostüme hat und warum seine Hunde dabei eine entscheidende Rolle spielen". Das kündigt ganz offiziell die CSU an. So war es ja gedacht: Ein jüngerer Politiker löst den altgedienten Ministerpräsidenten Horst Seehofer ab und bringt sofort neue Ideen ein. Ein frischer Wind weht und wirbelt den Staub aus den Ecken. Hurra. Achtmal wird es "Söder persönlich" geben, in ganz Bayern. Achtmal Hunde, achtmal Faschingskostüme, achtmal Personenkult, achtmal die ganze Traurigkeit eines Politikbetriebs, der sich immer weiter infantilisiert.

Ohne Beschluss

AFP

Manchmal gelingt es dem dpa-Monatskalender, ein großes Thema, ein komplexes politisches Problem in einem lakonischen Satz zusammenzufassen. Für heute wird dort das Außenministertreffen der EU in Brüssel angekündigt. Ein Thema der Minister ist Syrien, der Krieg dort, das unermessliche Leiden der Menschen in Ost-Ghuta. Die dpa schreibt: "Beschlüsse sind dazu nicht zu erwarten." Mehr muss man nicht sagen, die Ohnmacht Europas ist perfekt auf den Punkt gebracht.

Gewinner des Tages...

DPA

... ist auf jeden Fall der Grünkohl und vielleicht auch David McAllister, der für die CDU im Europaparlament sitzt. Wie kommt es zu dieser Konstellation?

Ich muss mich nun ein wenig korrigieren. Die politische Unsicherheit in Berlin ist tatsächlich ein Problem. Das bekam vor allem die Stadt Oldenburg zu spüren. Am Anfang jeden Jahres vergibt sie den schicken Titel "Grünkohlkönig" an einen bedeutenden Politiker. Der soll dann aber auch das ganze Jahr lang bedeutend sein. Die Stadt Oldenburg tat sich diesmal schwer, einen solchen Politiker zu finden, als Nachfolger der Grünkohlkönigin Andrea Nahles, weil immer noch offen ist, wer 2018 die Bundesrepublik regieren wird. Das ist die Chance, so berichtete der NDR, für McAllister, der als Ministerpräsident von Niedersachsen kurzzeitig bedeutend war und nun jedenfalls grünkohlmäßig wieder bedeutend werden könnte. Heute, beim traditionellen "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" in Berlin, werden wir erfahren, ob es so kommt.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die Woche,

Ihr Dirk Kurbjuweit