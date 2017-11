für Angela Merkel beginnt heute der Kampf ums politische Überleben. Sie wird sich am Abend bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue mit den Parteivorsitzenden der CSU, Horst Seehofer, und SPD, Martin Schulz, treffen. Sie reden über die Große Koalition, und Merkel muss alles tun, um dieses Bündnis zu schmieden. Nur das sichert ihr eine einigermaßen stabile Machtposition. Mit der SPD könnte sie noch mindestens zwei, drei Jährchen regieren und dann selbstbestimmt in den Ruhestand gehen, soweit sie das möchte. Eine Minderheitsregierung machte sie abhängig vom Wohlwollen der anderen Parteien. Neuwahlen wären nicht kalkulierbar. Gestern eine Lichtgestalt, über den Dingen schwebend, kämpft sie sich nun durch das Unterholz der Politik. Das ging schnell.

Ob Merkel nun manchmal denkt, dass es besser gewesen wäre, nach zehn Jahren aus dem Amt zu scheiden, wie es ihr hin und wieder empfohlen wurde? Vielleicht im Sommer 2015, kurz vor der Flüchtlingskrise, sie hätte sich eine Menge erspart.

Die Gerupften

DPA

Es ist ein seltsames Trio, das sich da beim Bundespräsident trifft, ein Trio der Gerupften. Angela Merkel muss um ihre Macht bangen, Martin Schulz muss um seine Macht bangen, Horst Seehofer hat einen Teil seiner Macht praktisch schon verloren. Sie sind die Vorsitzenden der drei Volksparteien CDU, CSU und SPD, aber man kann sie auch die drei Gerupften nennen. Miserable Wahlergebnisse, danach der Machtverfall. Hier wirkt dann doch, leicht verspätet, die Macht der Zahlen, das Machtwort der Bürger. Nun sollen die drei Gerupften für eine stabile Regierung sorgen. Man kann das auch für eine schräge Idee halten.

Der Reiz von Neuwahlen

Mein Lieblingsszenario für die Tage und Wochen nach dem Gipfeltreffen von heute? Hier ist es:

Union und SPD werden für eine Weile über die Große Koalition verhandeln. Sie werden dabei merken, dass sie nicht mehr miteinander regieren wollen. Sie werden einsehen, dass eine Große Koalition der Demokratie in diesem Land eher schadet als hilft. Danach entscheidet sich der Bundespräsident für Neuwahlen. Dann können alle noch einmal neu nachdenken.

Die Politiker in den Parteien: Haben wir wirklich die richtigen Vorsitzenden, gibt es nicht doch bessere Spitzenkandidaten als beim letzten Mal?

Die Bürger: Haben sich die Politiker der Partei, die ich gewählt habe, nach der letzten Wahl so verhalten, wie ich es erwartet habe? Welche Partei muss ich stärken, damit es zu einer stabilen Regierung in meinem Sinne kommen kann?

Dann gibt es entweder ein Wahlergebnis, das eine andere Regierung möglich macht, vielleicht Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb oder etwas ganz anderes. Oder es gibt ein ähnliches Ergebnis, aber die Politiker hätten einen höheren Druck, sich zu einigen, denn eine dritte Wahl in kurzer Zeit, das wäre nun wirklich niemandem zuzumuten.

Auf jeden Fall: Frauke Petry flöge aus dem Parlament, weil sie nicht mehr für die AfD antreten kann.

Das Leben der Anderen

DPA

Es stimmt, selbst an diesem Tag gibt es eine Welt außerhalb Deutschlands, außerhalb vom Schloss Bellevue. Das wird passieren: In Abidjan treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen und der Afrikanischen Union zum Abschlusstag ihres Gipfels. Der Papst jettet von Burma nach Bangladesch. Eine Delegation des Europäischen Parlament reist nach Malta, um zu ergründen, ob das Land eine Bananenrepublik geworden ist (offiziell lautet der Reisegrund bei dpa so: "Nach dem noch immer nicht aufgeklärten Mordanschlag auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia im Oktober sollen die Abgeordneten prüfen, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in dem Inselstaat bestellt ist.") Trump wird twittern.

Das Dorf, das schwieg

Meine Kollegin Maren Keller hat für SPIEGEL DAILY einen Thriller geschrieben, leider einen wahren Thriller. In einem Dorf in Lappland wurden unzählige Mädchen und Frauen über Jahre missbraucht und vergewaltigt - hier können Sie den Thriller lesen.

Gewinner des Tages

DPA

Achtung, hier wird ein Betrüger gekürt. Mein Gewinner des Tages heißt Manuel Charr, der für kurze Zeit als erster deutscher Schwergewichts-Champion seit Max Schmeling gefeiert wurde. Er hatte kein Eisen in den Boxhandschuhen, bis jetzt wurde auch nicht bekannt, dass er gedopt war. Er ist wohl zu Recht am Wochenende Weltmeister geworden. Aber er ist kein Deutscher. Er hat das nur behauptet. Jedenfalls kann er keinen deutschen Pass präsentieren. Und das zählt.

Es zählt nicht, dass er im Alter von fünf Jahren vom Libanon nach Deutschland kam und perfekt Deutsch spricht. Es zählt nicht, dass er gesagt hat, er fühle sich "vom Herzen her als Deutscher". Er braucht die Pappe. Er hat sie nicht. Nun hat sich Charr entschuldigt. Für mich ist er der erste im Libanon geborene, sich aber vom Herzen als Deutscher fühlende Schwergewichts-Champion seit Max Schmeling und selbst davor. Ist doch auch schön.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit