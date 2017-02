nach unzähligen Krisentreffen, Drohungen und Versöhnungsversuchen wollen CSU und CDU Angela Merkel heute zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin der, nun ja, Union ausrufen. Union? Allein die Tatsache, dass es so lange dauerte, bis die CSU einwilligte, Merkel zu küren, zeigt, dass der Begriff nur noch Fassade ist. CDU und CSU trennt nicht allein der Streit um die Flüchtlingspolitik.

Dieser Streit hat nur offen zu Tage gefördert, dass die beiden Parteien schon seit Jahren getrennte Wege gehen: Merkel will die CDU zu einer Partei der Mitte machen, zur Not unter Aufgabe rechtskonservativer Wähler. Horst Seehofer sieht darin einen Angriff auf die Existenz der CSU. Der Versöhnungsgipfel von München ist deshalb nur eine Waffenruhe, geschlossen nicht aus Einsicht - sondern aus der Furcht, dass weiterer Streit am Ende nur der SPD und ihrem Kandidaten Martin Schulz nutzen wird.

Aufstand gegen den Rechtsstaat

Wie schafft man den Rechtsstaat ab? Wer dafür Anschauungsmaterial braucht, muss derzeit nach Washington blicken. Kaum hatte ein Bundesrichter in Seattle ein Dekret Donald Trumps aufgehoben, wonach Bürger von sieben mehrheitlich muslimischen Ländern nicht mehr in die USA einreisen dürfen, bebte der Präsident vor Zorn. Natürlich dürfen Politiker Entscheidungen der Justiz kritisieren. Trump aber ging es um mehr. Wer missliebige Juristen als "sogenannte Richter" mit einer "lächerlichen" Meinung bezeichnet, der will die Gewaltenteilung an sich untergraben.

Dass Trump nun viel Widerstand entgegenschlägt, ist die gute Nachricht. Die schlechte lautet, dass dies den US-Präsidenten bisher kaum beeindruckt. Gestern Abend schob er schon einmal vorsichtshalber die Schuld für mögliche künftige Terroranschläge dem Richter in Seattle und der amerikanischen Justiz zu: "Wenn etwas passiert, gebt ihm die Schuld und dem Gerichtssystem", schrieb der Präsident auf Twitter.

Ein Politiker für die Staatsbahn

In dieser Woche könnte entschieden werden, wer auf Rüdiger Grube als neuer Bahnchef folgt. Heute trifft sich der Personalausschuss des Aufsichtsrates zu einer außerordentlichen Sitzung. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla gute Karten hat, Grube zu beerben. Die Frage ist nur: Warum?

Als Kanzleramtsminister von Angela Merkel scheiterte Pofalla, weil er, statt zu vermitteln, mit seinem aufbrausenden Gemüt die Konflikte in der Koalition eher noch anheizte. Unvergessen ist der Ausbruch gegen den Unionsabgeordneten Wolfgang Bosbach, dem Pofalla entgegen schleuderte: "Ich kann Deine Fresse nicht mehr sehen." Das sind nun nicht unbedingt die Soft Skills, die man braucht, um ein Staatsunternehmen mit 300.000 Mitarbeitern zu führen.

Aber Pofalla war auch mal Generalsekretär der CDU. Als solcher erfand er die Methode der sogenannten asymmetrischen Demobilisierung. Das bedeutet, einen Wahlkampf zu organisieren, der so öde ist, dass die Wähler der SPD vor lauter Langeweile gar keine Lust bekommen, zum Wahllokal zu gehen. Vielleicht hat Merkel die Hoffnung, dass Pofalla die Bahnkunden genauso an Verspätungen gewöhnt, wie er SPD-Wähler an eine CDU-Kanzlerin gewöhnt hat.

Gewinner des Tages...

... ist, man kann es nicht anders sagen, Stephen Bannon, der Einflüsterer Donald Trumps. Kaum eine Geschichte über den amerikanischen Präsidenten kommt derzeit ohne den Hinweis auf den Chefstrategen und dessen einflussreiche Stellung im Weißen Haus aus, das Time Magazine hob ihn gerade auf seinen Titel. Allerdings ist es ein gefährlicher Ruhm. Es hat noch keinem Herrscher gefallen, als Marionette seiner Berater dazustehen. Man kann Trump Einiges nachsagen, an Machtbewusstsein fehlt es ihm nicht. Als Bannon noch Chef der rechten Propagandaseite "Breitbart" war, sagte er: "Ich bin Leninist." Revolutionen aber haben ihre ganz eigene Dynamik. Wer eben noch oben auf der Barrikade stand, kann im nächsten Moment schon in Ungnade fallen. Oder, um es mit Trump zu sagen: "You're fired!"

