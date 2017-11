Stille und Stabilität, das waren die Ziele von Bundeskanzlerin Merkel - zwölf Jahre lang lebten wir in den Zeiten von Stillefanatismus und Stabilitätsfanatismus. Dann kam der Aufstieg der AfD, vorbei war es mit der Stille. Dann gelang es Merkel nicht, eine Regierung zu bilden, vorbei war es mit der Stabilität. Für den Moment ist sie mit ihren beiden großen Zielen gescheitert.

Das liegt natürlich nicht nur an ihr. Aber es liegt natürlich auch an ihr. Wenn jemand zwölf Jahre lang ein Land dominiert, dann ist sie ohne Frage mitverantwortlich für den Zustand eines Landes.

Was hat Merkel getan? Sie hat stets versucht, einen größtmöglichen Konsens zu erreichen. Klingt erst mal gut. Sie hat dafür fast alle umarmt, Unterschiede aufgehoben, Konflikte eingeebnet, Konturen verwischt, auch die eigenen. Der Konservatismus ging unter, der Liberalismus ging unter, die Sozialdemokratie und das Grünsein verschmolzen mit Merkel. Heraus kam der Merkelismus, diffus, effektiv und auf den ersten Blick ganz angenehm.

Merkel konnte das auf Dauer nicht zusammenhalten. Die politischen Strömungen lebten weiter, zunächst auf der unterirdischen Kanalebene. Nun, in der Spätphase ihrer Kanzlerschaft, sprudeln sie wieder hervor. Der rechte Teil des Konservatismus suchte Zuflucht in der AfD, Sozialdemokratie und Liberalismus (FDP) verweigern sich im Moment weiterer Vereinnahmung. Das Ende des Merkelismus ist erreicht, wenn auch nicht ihrer Kanzlerschaft. Niemand ist auf Dauer übermächtig, nicht einmal Robert Mugabe in Simbabwe (kein Vergleich mit Merkel, schon gut, schon gut).

So wurde, erstens, aus der Stille das Getöse und, zweitens, aus der Stabilität die Ungewissheit, wie es weitergeht mit der Republik. Wer aber sitzt weiter fest im Sattel? Angela Merkel. Das ist absurd.

SPIEGEL-Redakteur Michael Sauga im Video über FDP-Chef Lindners Bild einer modernen Partei.

Oben ist, wer bestellt

Die neuen Diener, so heißt die Überschrift zu Ann-Kathrin Neziks Text über die Menschen, die uns Essen liefern, die Wohnung saubermachen, die unsere Eltern pflegen oder unsere Kinder hüten. Das ist angenehm und gibt allen die Chance, trotz Kindern oder pflegebedürftigen Eltern einem Job nachzugehen oder Dinge zu tun, die einem Freude machen. Aber es könnte auch eine neue Klassengesellschaft schaffen. Oben ist, wer bestellt. Unten ist, wer liefert. Dies könnte die soziale Frage des 21. Jahrhunderts sein.

Deliveroo-Fahrer Jan König erzählt im Video, warum er den Job mag - und was ihn ärgert.

Genie oder Scharlatan

Elon Musk ist ein Zauberer unserer Zeit. Mit dem Unternehmen Tesla macht er Milliardenverluste und gilt doch als eine Hoffnung für Geldanleger. Sie trauen seinen Träumen von der Elektromobilität, von Reisen ins All, vom unterirdischen Verkehr. Sie vertrauen ihm ihr Geld an, weil sie glauben, dass er eines Tages auch ökonomisch erfolgreich sein wird und ihnen das Gewinne einträgt.

Mein Kollege Simon Hage wollte wissen, wie viel Substanz hinter diesen Träumen steckt. Er reiste nach Kalifornien, wo Tesla die Elektroautos baut, er reiste nach Rheinland-Pfalz, wo viele deutsche Ingenieure für Musk arbeiten. Hage entdeckte eine Menge Probleme. Ob Musk ein Genie oder ein Scharlatan ist, ist noch nicht entschieden.

Die Zukunft des Rumalberns

Der Livestreamer ist eine relativ neue Sozialfigur. Sie ist in Deutschland noch nicht weit verbreitet, in China aber schon. Der Livestreamer setzt sich vor eine Kamera und albert rum, erzählt Geschichten, räkelt sich im Bikini und hofft, dass sich das viele Leute anschauen. In China kann man so Millionen erreichen und ein Star werden. Bernhard Zand beschreibt das in einer großen Reportage, die Einblick gibt in eine seltsame Welt.

Früher dachte man, was es in den USA gibt, gibt es bald auch bei uns. In diesen Zeiten der chinesischen Dominanz gilt das vielleicht auch für China. Wenn Sie also etwas über die Zukunft erfahren wollen, sollten Sie diese Geschichte lesen.

SPIEGEL-Korrespondent Bernhard Zand im Video über eine Spielerei, die zur Riesenindustrie geworden ist.

Gewinner des Tages...

... sind Jakob Augstein und Martin Walser. Augstein hat erst mit Mitte zwanzig erfahren, dass nicht SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein sein leiblicher Vater ist, sondern der Schriftsteller Martin Walser. Unser Literaturkritiker Volker Weidermann hat die beiden in Walsers Haus am Bodensee getroffen und lange mit ihnen geredet. Sein Text ist spannend, amüsant und bewegend. "Du hast kein Vaterland", sagt Walser zu seinem Sohn. Da kann man nun eine Menge hineindeuten, kann es aber auch nur politisch verstehen. Jedenfalls sind die beiden meine Gewinner des Tages.

