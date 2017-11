Angela Merkel hat versucht, die Debatte um eine Neuwahl zu beenden. Das ist einerseits richtig, weil dieses Gerede überflüssig ist. Andererseits wird manchmal so getan, als müssten die Bürger eine Neuwahl fürchten oder es würde ihnen zuliebe eine Neuwahl vermieden. Das aber ist Unsinn.

Wenn jemand ein Scheitern der Sondierungs- oder Koalitionsgespräche fürchten muss, dann sind es die Politiker von Union, Grünen und FDP, am Rande auch der SPD. Sie wären die ersten in der Geschichte der Bundesrepublik, die es nicht geschafft hätten, eine Regierung zu bilden. Sie wären die Versager der Nation, die traurigsten Gestalten im Geschichtsbuch, der Miese-Verhandler-Jahrgang 2017. Wenn die Politiker also Neuwahlen vermeiden würden, was zu begrüßen wäre, würden sie sich selbst den größten Gefallen tun.

Vorsicht an der Bahnsteigkante

DPA/ Sputnik

Heute vor hundert Jahren hat eine Handvoll entschlossener Leute die Welt nachhaltig verändert. Das waren Lenin und Genossen mit ihrer Revolution in Russland. Dazu ist alles gesagt. Mich beschäftigt vor allem ein Satz, den Lenin über Deutschland geäußert haben soll. "Revolution in Deutschland? Das wird nie etwas. Wenn diese Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahnsteigkarte." So ist es wohl.

Die Deutschen hängen stärker als andere an den bestehenden Institutionen. 1848/49 dienten die Revolutionäre ausgerechnet dem preußischen König die deutsche Kaiserkrone an. Das war es dann. 1918/19 stützte sich die Revolutionsregierung der SPD ausgerechnet auf die Oberste Heeresleitung der Reichswehr. Ein radikaler Wandel war so nicht möglich. 1989 fegten die Bürger der DDR zwar das SED-Regime hinweg, luden sich aber sofort die Institutionen der Bundesrepublik ins Haus. So ganz ins Freie wollen wir nicht gehen, anders als Lenins Russen vor hundert Jahren.

Die Wahl ist rund

AFP

Der Quereinstieg galt im politischen Betrieb lange als Ausweis von Kompetenz. Möglichst nicht ewig Politiker gewesen sein. Möglichst die Wirtschaft oder das wahre Leben kennengelernt haben. So konnte zum Beispiel ein Immobilienspekulant Präsident der Vereinigten Staaten werden, nämlich George Washington. Er hatte mit Landkäufen spekuliert, bevor er, als General und ohne Bahnsteigkarte, den amerikanischen Revolutionskrieg gewann und der erste Präsident der USA wurde. Sage niemand, dass es für Trump kein Vorbild gibt.

Es geht hier aber eigentlich um George Weah, der sich heute anschickt, das Sortiment an skurriler Spitzenpolitikervergangenheit zu erweitern. Er war Fußballprofi, ein richtig guter, war 1995 Fußballspieler des Jahres in Europa, in Afrika und in der Welt. Nun möchte er Präsident von Liberia werden und hat wohl gute Chancen. So wird auch verständlich, warum Philipp Lahm nicht Sportdirektor bei den Bayern werden wollte. Da ist mehr drin.

Wahllos

AFP

Heute und morgen wählt auch New York seinen Bürgermeister, und ich kenne ein halbes Dutzend Leute, die beleidigt sind, weil sie kein Wahlrecht haben. Deutsche. Sie nehmen New York als ihre Stadt wahr, als Herzensheimat, als Hauptstadt der Welt. New Yorker ist, wer sich newyorkisch fühlt, und das tut so ziemlich jeder, der schon einmal unfallfrei den Broadway überquert hat (so ganz fremd ist mir dieses Gefühl nicht). Die echten New Yorker, die mit Wahlrecht, werden sich wohl, wenn die Umfragen recht behalten, für Amtsinhaber Bill de Blasio entscheiden.

Verlierer des Tages

DPA

Die Erinnerung an den WM-Triumph von 1990 ist in doppelter Hinsicht schrecklich. Also, sie ist natürlich eigentlich wunderbar, getrübt wird sie allerdings durch die Frisuren der Spieler, vor allem natürlich die von Rudi Völler, eine der schrecklichsten Frisuren aller Zeiten. Das zweite Problem ist das Trikot, das mit dem gezackten Streifen auf der Brust. Es sah furchtbar aus, war aber politisch vorausschauend, da es einige Rauten zeigte. Angela Merkel war damals gerade in die Politik eingetreten.

Leider hat sich der DFB dazu entschlossen, für die WM 2018 ein ähnliches Trikot entwerfen zu lassen, seitenverkehrt und nicht mit schwarz-rot-goldenen Streifen wie im national-euphorischen Jahr der Einheit, sondern mit grau-schwarzen, als wolle man die getrübte Ost-West-Stimmung thematisieren. Die Rauten gibt es auch wieder, wirken jetzt aber, kurz vor dem 13. Jahr Ihrer Kanzlerschaft, anbiedernd. Dieses WM-Trikot ist eine Zumutung und deshalb Verlierer des Tages.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit