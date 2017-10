heute beginnen offiziell die Sondierungsgespräche für eine Regierungskoalition zwischen Union, FDP und Grünen. Rund 50 Personen sollen daran beteiligt sein, laut Bundeskanzlerin Angela Merkel sollen diese Diskussionen zunächst "mehrere Wochen" dauern. Die Union spricht zunächst getrennt mit der FDP und den Grünen. Als nächstes würden dann wohl monatelange Koalitionsverhandlungen folgen - mit etwas Glück hat Deutschland dann vielleicht im Januar eine neue Regierung.

Es ist seltsam: Eine schwarz-gelb-grüne Koalition könnte theoretisch für einen Aufbruch stehen, für eine Neuausrichtung des politischen Zentrums. Stattdessen ist die Stimmung sehr gedämpft, verstärkt auch dadurch, dass CDU, FDP und Grüne in Niedersachsen Stimmen verloren haben. Deutschland erlebt das seltsame Phänomen, dass eine neue Koalition verhandelt wird, die keine der beteiligten Parteien so richtig will, während zugleich Nimbus und Macht der bisherigen und künftigen Regierungschefin Angela Merkel bröckeln.

Katalanische Separatistenführer im Gefängnis

Diesmal heizt nicht der spanische Premierminister Mariano Rajoy den Konflikt um die abtrünnige Region Katalonien an - sondern die Justiz. Eine Richterin in Madrid hat Untersuchungshaft für die beiden Anführer der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Organisationen der Separatisten angeordnet. Politisch war das wohl unklug: Die Verhaftung der Anführer hat in Katalonien auch bei Gegnern der Separatisten Empörung ausgelöst und der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont sprach schnell von "politischen Gefangenen".

Puigdemont war zuletzt stark unter Druck geraten: Denn einerseits hatte Rajoy ihm ein neues Ultimatum bis Donnerstag gesetzt, sich von der Unabhängigkeit zu distanzieren. Andererseits setzen ihn seine eigenen separatistischen Verbündeten mit sehr unterschiedlichen Meinungen unter Druck: Er solle die Unabhängigkeit nun endlich verkünden, fordern die einen; die anderen verlangen mehr Diplomatie. Die Entscheidung der spanischen Justiz könnte Puigdemont nun helfen, bei den Separatisten wieder die Reihen zu schließen.

Kurden gegen Iraker

Auch die irakischen Kurden haben vor drei Wochen in einem Referendum die Unabhängigkeit verlangt - doch der Wunsch hat sich nun gegen sie gerichtet. Irakische Regierungstruppen sind gegen die strategisch wichtige Ölstadt Kirkuk vorgerückt und haben sie von den kurdischen Peschmerga-Truppen erobert. Kirkuk gehört nicht zum traditionellen Gebiet der Kurden, sie hatten sich die Stadt erst nach der Offensive gegen den "Islamischen Staat" einverleibt. Nach dem Referendum setzte die irakische Zentralregierung dem nun ein Ende.

Das Absurde ist, dass sich nun zwei Armeen gegenüberstehen, die beide von den USA ausgebildet wurden und gemeinsam gegen den IS kämpfen sollten: ein weiteres Problem für die brüchige Anti-IS-Koalition. Auch die Bundeswehr trainierte bisher Peschmerga-Kämpfer - wie mein Kollege Matthias Gebauer berichtet, ist diese Ausbildung in der Zwischenzeit "ausgesetzt" worden.

Macron und der "französische Neid"

Nach der Arbeitsmarktreform folgt die Vermögenssteuerreform. Die Nationalversammlung beginnt heute ihre Beratungen über das nächste Projekt von Präsident Emmanuel Macron: die weitgehende Abschaffung der Vermögenssteuer. Die Linke wirft Macron deshalb vor, ein "Präsident der Reichen" zu sein. In einem großen Gespräch im aktuellen SPIEGEL verteidigt sich Macron heftig gegen den Vorwurf: Eine Vermögenssteuer wie in Frankreich gebe es weder in Deutschland noch anderswo in Europa. Er wolle, dass junge Menschen im Land erfolgreich sein könnten. "Den traurigen Reflexen des französischen Neids werde ich nicht nachgeben, weil eben dieser Neid unser Land lähmt." Mit dieser Aussage brachte Macron die Linke noch mehr gegen sich auf - dennoch wiederholte er sie fast wortgleich bei seinem ersten großen TV-Interview seit der Wahl.

Drei Nerds und der VW-Skandal

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine außergewöhnliche Geschichte aus dem aktuellen SPIEGEL empfehlen. Mein Kollege Philipp Oehmke hat im US-Bundesstaat West Virginia die drei Studenten getroffen, die versehentlich den VW-Dieselskandal aufdeckten: zwei Inder und einen Schweizer. In einer Blechhalle zwischen Hügeln fingen sie vor vier Jahren an, die Abgaswerte von Dieselautos zu testen - die Ergebnisse haben VW bisher rund 25 Milliarden Euro gekostet. Die drei Nerds haben Oehmke im Detail erzählt, wie es dazu kommen konnte. Wenn man den Skandal verstehen will, der VW in die größte Krise seit Bestehen stürzte, sollte man diesen Text auf SPIEGEL Plus lesen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... sind die Macher von "Babylon Berlin". Es gab noch nie eine deutsche Serie, die so wenig an eine deutsche Fernsehproduktion erinnerte: so opulent, so bilderreich, so beeindruckend. Erzählt wird vordergründig eine Kriminalgeschichte, doch vor allem wird das Berlin des Jahres 1929 reinszeniert - samt wilder Tanzszenen im "Moka Efti" und Verfolgungsjagden durch die intakten Straßenzüge der Weimarer Republik. 40 Millionen Euro hat die 16-teilige Serie gekostet, das hat sich gelohnt. Unverständlich ist allerdings, dass die ARD davon 12 Millionen Euro bezahlt hat, die Serie aber erst Ende nächsten Jahres ausstrahlt. Stattdessen läuft sie zunächst auf dem Bezahlsender Sky, der nur 5 Millionen Euro beigesteuert hat. Ist das wirklich sinnvoll?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbsttag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr