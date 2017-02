vor einiger Zeit war Angela Merkel zu Gast im Fraktionsvorstand der Union und sagte: "Für die kommenden Monate ist das Wichtigste Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung." Konkret meinte sie damit die Sammelabschiebungen nach Afghanistan, die Innenminister Thomas de Mazière schon seit Monaten propagiert. Allerdings ziehen etliche Länder bisher nicht mit.

Auch deshalb hat die Kanzlerin heute die Ministerpräsidenten nach Berlin geladen. Sie will ihnen einen Deal vorschlagen - verpackt in ein 16-Punkte-Papier, das mein Kollege Wolf-Wiedmann Schmidt schon einmal einsehen durfte. In dem Papier ist von einer "nationalen Kraftanstrengung" die Rede. Übersetzt heißt das: Der Bund kümmert sich künftig mehr um das hässliche Geschäft der Abschiebung. Die Länder müssen sich nicht die Hände schmutzig machen.

Partner im Pentagon

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen reist heute nach Washington, um sich dort mit ihrem neuen US-Kollegen James Mattis zu treffen. Im Chaos der ersten Trump-Wochen ist sogar ein General mit Spitznamen "Mad Dog" ein Lichtblick. Er hat, anders als der Präsident, die Nato nicht für obsolet erklärt. Zwei Jahre lang hatte Mattis als Supreme Allied Commander Transformation einen der höchsten Nato-Posten inne. Etliche deutsche Offiziere haben ihn in Afghanistan kennengelernt, wo er als Brigadegeneral diente. Sie beschreiben Mattis als geradlinigen Offizier, der sich nicht einschüchtern lässt. Nun hofft von der Leyen, dass Mattis nicht nur den Taliban furchtlos ins Auge blickt, sondern auch seinem Chef im Weißen Haus.

Ein Mann für gewisse Stunden

Nicht alles ist freudlos im Leben einer Kanzlerin. Vor einem Jahr saß George Clooney mit seiner Frau Amal auf Angela Merkels Sofa, heute hat sich Richard Gere angesagt. Klar, alles ist natürlich streng politisch: Clooney setzt sich für Flüchtlinge ein, Gere für die unterdrückten Tibeter. Aber die Kanzlerin ist auch nur eine Frau - auch wenn sie nicht schwärmen darf wie Claudia Roth, die Gere schon gestern traf und dabei nicht nur dessen Engagement würdigte: "Er sieht Bombe aus."

Gewinnerin des Tages...

... ist die Regisseurin Maren Ade. Ihr großartiger Film "Toni Erdmann" über die leicht depressive Unternehmensberaterin Ines Conradi, die von ihrem Hippie-Vater aus ihrer Roboter-Existenz geholt wird, soll in den USA neu verfilmt werden. So berichtet es zumindest ein Branchenblatt. Jack Nicholson soll die Hauptrolle spielen, was keine schlechte Idee ist. Interessant wird, ob das eher prüde Hollywood die Szene des Geburtstagsbrunches wie im Original komplett textilfrei belässt. Und ob Kristen Wiig, die im Remake Ines Conradi spielen soll, ihr Petit Four mit, äh, Topping bestellt.

