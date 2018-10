das hat sie nicht schlecht gemacht: Bei allem, was man in den vergangenen Monaten an Kanzlerin Angela Merkel kritisieren konnte, ihr Auftritt am Wochenende bei der Jungen Union - Chapeau. Das war kämpferisch, aber nicht verbissen, und mit sicherem Instinkt nahm sie die Schwachstelle der jungen Konservativen aufs Korn: Es handelt sich um einen Männerverein. JU-Chef Paul Ziemiak und seine vier Stellvertreter, alles Männer, eine reine Männerführung - das gibt es sonst nur noch bei der AfD, in allen anderen Parteien sind Frauen an der Spitze der Jugendorganisationen mindestens zu fast 50 Prozent vertreten.

Merkel spießte das auf, augenzwinkernd. "Schön männlich", sei der geschäftsführende Vorstand, sagte sie, dabei bereicherten doch Frauen das Leben, "nicht nur im Privaten, auch im Politischen. Sie wissen gar nicht, was Ihnen entgeht." - "Das war cool", meinen meine beiden Teenager-Töchter.

Heute tritt Merkel im hessischen Wahlkampf auf.

Wie loyal ist AKK?

Der Deutschlandtag der Jungen Union war auch ein Schaulaufen der möglichen Merkel-Nachfolger, Jens Spahn war da, Armin Laschet und Annegret Kramp-Karrenbauer. Die versuchte ausgerechnet mit einem Thema zu punkten, das man durchaus als Affront gegen die Kanzlerin verstehen kann - die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir erinnern uns: Auf dem vergangenen Parteitag hatte Merkel-Gegner Jens Spahn das Thema genutzt, um die Kanzlerin zu demütigen. Gegen das entschiedene Plädoyer der CDU-Chefin stimmten die Delegierten dafür, die doppelte Staatsbürgerschaft vor allem für Deutschtürken in Teilen wieder rückgängig zu machen. Merkel stellte sich klar gegen den Beschluss, der damals von der Jungen Union eingebracht worden war.

Nun hat Kramp-Karrenbauer das Thema wieder aus der Versenkung geholt, man kann das nur als Absetzbewegung von der CDU-Chefin verstehen. Dazu hat AKK das Thema maximal populistisch aufbereitet: Weil Erdogan gegen Assimilierung ist, sollen die Deutschtürken sich in Zukunft für einen Pass entscheiden müssen, so die Logik. "Wir können nicht auf Dauer Illoyalitäten dulden", so Kramp-Karrenbauer. Diese Frage muss sich vielleicht auch Merkel in Bezug auf ihre Generalsekretärin stellen.

Albtraumpaar

Die beiden inszenieren sich gerne als Europas rechtes Traumpaar: Frankreichs Rassemblement-National-Chefin Marine Le Pen und Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini ließen sich schon Arm in Arm ablichten, die Daumen nach oben, händchenhaltend, beim gemeinsamen Tänzchen (im Foto sind sie 2016 zu sehen, zwischen ihnen steht Geert Wilders). Heute treten sie zusammen bei einer Großveranstaltung der nationalistischen italienischen Gewerkschaft UGL in Rom auf. Und der gemeinsame Gegner ist wieder klar: die EU, das vereinigte Europa. "Es gibt eine Alternative zu Europa, und wir bauen sie", twitterte Le Pen im Vorfeld.

Italien entwickelt sich in diesen Tagen zur Schicksalsfrage für die Union. Bisher hat die rechtspopulistische Regierung nicht allzu großen Schaden angerichtet, aber jetzt wird es ernst: Rom hat einen Haushaltsplan vorgelegt, der die Stabilität des Euro gefährden könnte. Um ihre teuren Wahlkampfversprechen einzulösen, plant die Regierung eine höhere Neuverschuldung. Wie sollen die Europäer mit diesem Italien umgehen? Wird Europa sich von Italien erpressen lassen, weil es einfach zu gefährlich ist, das Land scheitern zu lassen?

Gewinner des Tages

Die Ehe für alle ist zum gesellschaftspolitische Symbolthema geworden, sie ist Gradmesser für die Liberalität von Gesellschaften, sie spaltet überall in Europa. Die Rumänen, und sie sind meine Gewinner des Tages, hatten nun die Gelegenheit, über ein Verbot der Ehe für alle abzustimmen. Die religiös-konservative "Koalition für die Familie" hatte ein landesweites Referendum angestrengt, um ein Verbot in der Verfassung zu verankern. Aber nur etwas mehr als 20 Prozent der Rumänen beteiligten sich an der zweitägigen Abstimmung, das Quorum von 30 Prozent wurde weit verfehlt. Die liberalen Parteien hatten zum Boykott des Referendums aufgerufen, und die allermeisten Rumänen sind dem gefolgt. Gut so. Das Land hat wirklich andere Probleme.

Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne große Probleme.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann