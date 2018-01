ist Ihnen aufgefallen, dass man so gar nichts erfährt von Angela Merkel in diesen Tagen und Wochen? Also noch weniger als sonst. Das Land wartet gespannt auf eine neue Regierung, auf ein Programm, aber von Merkel ist kaum etwas zu hören. Wie geht es ihr? Was geht in ihr vor? Wo will sie hin? Setzt ihr zu, dass es so schwer ist, eine Regierung zu bilden; dass so viele darauf warten, dass sie abtritt?

Wir sind zuletzt verwöhnt worden mit Berichten aus dem Inneren der Politik. Mein Kollege Markus Feldenkirchen konnte Martin Schulz über Monate im Wahlkampf begleiten (hier lesen Sie seinen Bericht). Der amerikanische Journalist Michael Wolff klebte lange als "fly on the wall", wie eine Fliege an der Wand, im Weißen Haus. War einfach da, weitgehend unbemerkt, hörte zu und schrieb den grandiosen Insider-Bericht "Fire and Fury".

Merkel würde so etwas nie zulassen. Man kann ihr das nicht unbedingt verdenken, Trump hat sicherlich nicht profitiert von Wolffs Indiskretionen. Aber eine gewisse Transparenz gehört dann doch zur Demokratie. Merkel bleibt unter dem Mindeststandard.

Sie hält alle Journalisten auf Distanz. Am meisten erfährt man von ihr auf längeren Reisen ins Ausland, weil sie dann längere Hintergrundgespräche gestattet und relativ offen antwortet. Das ist auch ein Grund für die gigantische Informationslücke dieser Tage. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin reist kaum noch ins Ausland.

Heute allerdings macht sie eine Reise. Merkel besucht Macron in Paris, zum 55-jährigen Jubiläum des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags (ein gutes Alter übrigens). Europas Nummer eins trifft Europas Nummer zwei. Wer ist nochmal die eins, wer die zwei?

Stillstand und Tosen

DPA

Wenn ein Orkan brüllt, neigen selbst die Gottlosen dazu, die Existenz höherer Mächte für möglich zu halten. Bäume knicken, Autos rutschen von der Straße, Zeug fliegt durch die Luft, wird zum Geschoss. Großes Tosen, gleichzeitig Stillstand. Die Menschen bleiben daheim und schauen bangend hinaus, die Bahn fährt nicht, bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf wird die Qualifikation verschoben, um maßlose Weltrekorde der unfreiwilligen Art zu vermeiden. Niemand könnte solche Flüge stehen.

Der Orkan "Friederike" hat Deutschland gestern beherrscht und wird heute noch zu spüren sein. Passen Sie auf sich auf.

Aber sind es denn höhere Mächte? Oder ist es der vom Menschen gemachte Klimawandel? Die Häufung solcher Unwetter ist auffällig, der letzte Beweis fehlt, aber bis der geliefert und vom Letzten akzeptiert ist, könnte es zu spät sein, etwas zu ändern. Lieber jetzt.

Gewinner des Tages

DPA

Als Pendler mit der Bahn fürchte ich nichts so sehr wie die Durchsage: "Personenschaden" oder "Notarzteinsatz". Auch die anderen Passagiere stöhnen auf. Ein Mensch hat sich vor den Zug geworfen, es wird ewig dauern, bis es weitergeht. Manchmal, wenn wir dort auf freier Strecke stehen, male ich mir aus, was diesen Menschen in den Tod getrieben haben könnte, welche Not, welches Schicksal. An den Lokführer habe ich bislang nicht gedacht.

Das ändert sich jetzt, seitdem ich die Geschichte meines Kollegen Hauke Goos über Stefan Kniest gelesen habe. Er ist Lokführer, er hat vier Menschen überfahren. Sie wollten sich von ihrem Leid erlösen und haben Kniest dabei großes Leid aufgebürdet. Er musste töten, weil sie sterben wollten. Nach einer langen Pause ist es ihm gelungen, sich in seinen Job zurück zu kämpfen. Lesen Sie diese bewegende Geschichte heute von 18 Uhr an in der digitalen Ausgabe des neuen SPIEGEL.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende,

Ihr Dirk Kurbjuweit