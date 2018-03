von einem Antrittsbesuch sollte man nicht zu viel erwarten, er ist eigentlich ein Ritual, und symbolisch bedeutsam ist vor allem, wer wann und vor wem besucht wird. Heute fährt Kanzlerin Angela Merkel nach Polen, drei Tage, nachdem sie Emmanuel Macron in Paris ihre Aufwartung gemacht hat, das ist eine klare Hierarchie. Die Kanzlerin wird Präsident Andrzej Duda treffen und den neuen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, und es wäre schön, wenn nach dem Besuch ein wenig klarer wäre, was Merkel mit diesem Polen vorhat, das für Deutschland und Europa so wichtig ist und so schwierig.

Zuletzt hatte sie damit gedroht, EU-Zahlungen an Polen zu kürzen, sollte das Land keine Flüchtlinge aufnehmen und den Rechtsstaat weiter aushöhlen. Polen drohte dagegen indirekt mit einem Austritt aus der EU, sollte Brüssel versuchen, die Osteuropäer zur Aufnahme von Flüchtlingen zu zwingen. Wie gesagt, von diesem Antrittsbesuch kann man nicht zu viel erwarten.

Putins letzte Wahl

Wladimir Putin ist wiedergewählt, 18 Jahren Putinismus in Russland sollen noch weitere sechs Jahre folgen. Aber wer glaubt, mit dieser Wahl ändere sich nichts, alles bleibe wie gehabt, der irrt. Für Wladimir Wladimirowitsch beginnt mit dieser Wahl seine letzte Amtszeit, Russlands Machtelite wird in den kommenden Jahren damit beschäftigt sein, den Übergang vorzubereiten, das ist immer ein gefährlicher Moment in einem nicht demokratisch regierten Staat. Wird Putin möglicherweise frühzeitig abtreten wie sein Vorgänger Boris Jelzin? Wird er die Kraft haben, seinen Nachfolger zu bestimmen? Gesucht wird ein Mann (so viel ist sicher: eine Frau wird es nicht), der sich im russischen Machtapparat behaupten kann und zugleich populär genug ist, um vom Volk gewählt zu werden. Denn der Anschein der Legitimität muss ja gewahrt bleiben.

Für die Mächtigen in Staat und Wirtschaft geht es um sehr viel: Gelingt der Übergang? Wer fällt in Ungnade? Wer landet vor Gericht? Im Lager? Die niedrige Wahlbeteiligung gestern dürfte die Nervosität erhöht haben, denn sie ist immer ein Gradmesser der Legitimität. Für Putin war sie eine Schlappe, noch nie während seiner Präsidentschaft ging ein so geringer Teil der Russen zur Wahl. Wenn fast 40 Prozent der Wähler zu Hause bleiben, ist das ein Zeichen des Protests. Putin, so könnte man sagen, ist wiedergewählt worden, aber gewonnen hat er nicht.

Spahns Tiervergleich

Eine der Faustregeln in der Politik lautet: Vorsicht mit Vergleichen. Schon mancher Politiker sah sich wegen fragwürdiger Vergleiche zum Rücktritt gezwungen, meist ging es um Hitler oder die NS-Zeit. Nun hat der neue Gesundheitsminister Jens Spahn einen Vergleich bemüht, der seinen Ruf als Holzhammerkonservativer festigen dürfte. Nach seiner eher grob gedrechselten Einlassung über das Verhältnis von Armut und Hartz IV hat sich Spahn nun in der Debatte über das Werbeverbot für Abtreibungen zu Wort gemeldet: Er verglich den Schutz des ungeborenen Lebens mit dem Tierschutz. Wenn es um das Leben von Tieren geht, seien "einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos", monierte Spahn.

Wie unsinnig ist das denn! Und was genau wird da eigentlich verglichen? Überhaupt verstehe ich nicht, warum Spahn sich solche Mühe gibt, sich als rechter Flügelmann hervorzutun. Wenn Spahn in der Union nach Merkel ganz nach oben will, wird das schwer, darf er schließlich nicht nur die Konservativen bedienen. Integrieren, statt Polarisieren!

Verlierer des Tages...

... ist Volkswagen: der Dieselskandal, die Affenversuche, und nun wurde auch noch bekannt, dass VW-Chef Matthias Müller bei einer Testfahrt in Südafrika Fahrerflucht beging. Müller saß zwar nicht selbst am Steuer, als das Testfahrzeug einen Unfall mit sieben Verletzten provozierte, aber auf dem Beifahrersitz. Die Deutschen verließen die Unfallstelle, bevor die Polizei eintraf. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch gelernt, dass VW offenbar auf einer regulären Straße in Südafrika Testfahrten unternimmt - natürlich ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Dabei gab es offenbar bei einem weiteren Unfall sogar Tote, und das Ganze wurde anschließend vertuscht. Ich gebe zu, ich habe einen wunderbaren VW, den ich sehr liebe (kein Diesel), aber mittlerweile ist mir das Fahrvergnügen vergangen.

