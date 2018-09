Vergessenkönnen ist eine Eigenschaft, die nicht nur manche Ehe rettet, sie hilft auch in der Politik. Es ist noch nicht allzu lange her, da trampelte Recep Tayyip Erdogan wie ein Elefant durch die deutsch-türkischen Beziehungen. Wenn der Präsident in Interviews über Angela Merkel sprach, duzte er die Kanzlerin wie eine Hausangestellte, und er ließ keinen Zweifel, dass er sich für die Türken in der Bundesrepublik zuständig fühlt, egal, ob sie einen deutschen Pass besitzen oder nicht.

Aber das ist nun schon wieder Monate her, in der Politik also eine Ewigkeit. Ende September reist Erdogan nach Deutschland, er wird mit großem Bahnhof und Staatsbankett empfangen. Merkel will verhindern, dass die Türkei in die Arme Russlands getrieben wird, jetzt, wo die Sanktionen der USA die türkische Wirtschaft ins Taumeln bringen. Als Geste des guten Willens reist heute schon mal Außenminister Heiko Maas nach Ankara, wo er, so berichten es zumindest türkische Medien, auch eine Audienz bei Erdogan gewährt bekommt.

Die Ruhe vor dem bayerischen Sturm

Erstaunlich still ist es seit Wochen um Alexander Dobrindt, der heute die CSU-Landesgruppe zur Klausur ins Schloss Neuhardenberg lädt. Von Dobrindt stammt der Plan, die CSU rhetorisch so weit nach rechts zu rücken, dass die AfD gezwungen ist, immer schriller zu werden. Noch im Frühsommer erfand er Formulierungen wie "aggressive Anti-Abschiebeindustrie", die ihm nicht nur zuverlässig Schlagzeilen eintrugen, sondern auch die Empörung des linken Teils der Republik.

Merkels Leute sind noch heute davon überzeugt, dass es Dobrindt war, der den Asylstreit mit der CDU so weit getrieben hat, dass die Union fast explodierte. Am Ende aber setzte sich Merkel durch. Dobrindts öffentliche Abstinenz kann man nun als tätige Reue verstehen - oder als Ruhe vor dem nächsten Sturm nach der bayerischen Landtagswahl im Oktober.

Schlafwandler in Syrien

Wer glaubte, im Bürgerkrieg in Syrien seien die schlimmsten Gräuel vorbei, könnte in den nächsten Wochen eines Schlechteren belehrt werden. Derzeit bombardiert die russische Luftwaffe die Region Idlib - offenbar, um eine Bodenoffensive vorzubereiten. Idlib ist die letzte verbliebene Rebellenhochburg in Syrien, dort harren schätzungsweise drei Millionen Zivilisten aus. Die Welt stehe möglicherweise vor der größten humanitären Katastrophe des 21. Jahrhunderts, warnen die Vereinten Nationen, man dürfe nicht "schlafwandlerisch" in die Krise schlittern. Noch besteht die Chance, den Horror abzuwenden. Am Freitag wollen Russland, Iran und die Türkei über die Lage beraten. Dann wird sich möglicherweise das Schicksal Idlibs entscheiden.

Verlierer des Tages...

... ist Richard Grenell. Vorbei sind die Tage, als CDU-Politiker Selfies mit dem amerikanischen Botschafter in Berlin machten. Wer noch etwas vorhat mit seiner Karriere, lässt sich lieber nicht mehr mit Grenell blicken, der zeitweise den Eindruck vermittelte, er baue die Botschaft am Pariser Platz zum Hauptquartier der konservativen Revolution in Europa um. Heute jedenfalls stattet Trumps Statthalter Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner den Antrittsbesuch ab. Der ist, wie die Tagesvorschau der dpa vermerkt, nicht "presseöffentlich" - was vielleicht damit zu tun hat, dass Grenell bei Klöckners Wählern ungefähr so beliebt ist wie die Maul- und Klauenseuche.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr René Pfister