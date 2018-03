Die Lage am Mittwoch

heute trifft sich das Bundeskabinett zu seiner letzten Sitzung, für vier Männer ist es kein schöner Termin: Thomas de Maizière, Christian Schmidt, Hermann Gröhe und Sigmar Gabriel. Sie alle wären gern Minister geblieben, aber nun müssen sie gehen, und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen.

Gröhe und de Maizière waren immer treue Diener der Kanzlerin, das hat sie weit gebracht. Aber nun, da Angela Merkel selbst unter Druck steht, werden sie auch dem Ruf nach Erneuerung geopfert. Merkel weiß, dass beide Männer nicht aus dem Holz sind, eine Revolte anzuzetteln - ganz im Gegensatz zu Jens Spahn und CSU-Chef Horst Seehofer, denen sie weichen müssen.

Gabriel hofft auf ein Wunder

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Sigmar Gabriel wiederum hat es nie an Egoismus gemangelt, auch das hat ihn sehr weit gebracht. Er ist ein begnadeter Politiker, schlagfertig und robust, dabei mit einem untrüglichen Gespür für die Stimmung beim Wähler. Aber was ihm immer fehlte, war die Fähigkeit, Loyalitäten zu schaffen. Wer mit ihm zusammenarbeitete, verzweifelte über kurz oder lang an seiner Sprunghaftigkeit und seinen jähen Gemütsschwankungen.

Derzeit bastelt die neue SPD-Chefin Andrea Nahles an ihrer Kabinettsliste. Es ist die Frau, die als Generalsekretärin jahrelang unter dem Vorsitzenden Gabriel leiden musste. Nahles ist gläubige Katholikin, doch am Wunder von Gabriels Wiederauferstehung in der neuen Regierung wird sie kaum mitwirken wollen.

Fluch der vollen Züge

DPA

Wenn die neue Regierung in der kommenden Woche ihre Arbeit aufnimmt, wird sie sich zuallererst um das Dieseldesaster kümmern müssen, das sie zusammen mit der deutschen Autoindustrie angerichtet hat. Angela Merkel wehrt sich gegen Fahrverbote und blaue Plaketten, weil diese offenkundig dafür sorgen würden, dass selbst neue Euro-6-Diesel die Grenzwerte nicht einhalten. Die Wut der Autobesitzer will die Regierung lieber nicht auf sich ziehen.

Ein wirksames Mittel im Kampf gegen Stickoxide wäre, die Bürger zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. Aber wie mein Kollegen Christian Wüst recherchiert hat, sind S- und U-Bahnen - etwa in München, das wegen Föhnwetterlagen besonders unter schlechter Luft leidet - häufig schon jetzt total überlastet.

Verlierer des Tages...

AFP

... ist Martin Selmayr. Der Blitzaufstieg des Deutschen sorgt schon seit Tagen für Schlagzeilen. In einer Art Nacht- und Nebelaktion hat es Selmayr vom Kabinettschef zum Generalsekretär der EU-Kommission geschafft, es ist der mächtigste Verwaltungsjob in Brüssel. Jeden Tag kommen neue dubiose Details über die umstrittene Besetzung ans Licht. Zuletzt musste die Kommission einräumen, dass es am Ende auf wundersame Weise gar keinen Mitbewerber um das Amt gab.

Ich bin in der Sache befangen, das muss ich zugeben: Selmayr hat meinen Kollegen Peter Müller vor ein paar Monaten am Rande eines Empfangs übel beschimpft. Es ging um ein Porträt, das Müller im SPIEGEL über Selmayr geschrieben hatte. "Wenn ich dich damals getroffen hätte, hätte ich dir in die Fresse gehauen", sagte Selmayr und fügte hinzu: "Arschlöcher machen Arschlochjournalismus." Als Gerhard Schröders außenpolitischer Berater Michael Steiner im Jahr 2001 gegenüber einem Oberfeldwebel der Flugbereitschaft eine ähnliche Wortwahl pflegte, machte Steiners Karriere erst einmal einen Knick. In Brüssel scheint man sich als Rüpel für Höheres zu empfehlen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch,

Ihr René Pfister