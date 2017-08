Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

in einem Interview mit unserem Kindermagazin Dein SPIEGEL fragten zwei Kinderreporter Bundeskanzlerin Angela Merkel, was ihr Spaß mache am Wahlkampf und was lästig sei. Auf die erste Frage antwortete sie: Sie komme an Orte, die sie noch nie zuvor gesehen habe, zum Beispiel in eine Bonbonfabrik. Und auf die zweite: "Wenn ich lange mit dem Hubschrauber geflogen bin, dröhnt es am Abend noch in den Ohren. Das ist manchmal anstrengend."

Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu diesen seltsamen Wochen vor der Bundestagswahl, für die mir das Wort "Wahlkampf" unangebracht scheint - weil nur der Herausforderer zunehmend verzweifelt kämpft, ohne dass sich an den Umfragen etwas ändert, und während die Kanzlerin zunehmend gemütlich präsidiert.

Diese Woche gibt es immerhin zwei weitere Gelegenheiten, bei denen sich das zumindest theoretisch ändern könnte. Die eine ist das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz am Sonntag, von dem noch oft die Rede sein wird. Die andere ist heute: Da gibt Merkel ihre traditionelle Sommerpressekonferenz, ein Klassiker in der Agenda der Kanzlerin - sie antwortet auf die Fragen der Hauptstadtjournalisten. Vielleicht rechtfertigt sie dann auch noch einmal persönlich, warum sie zum Schnäppchenpreis mit den dröhnenden Hubschraubern der Bundeswehr fliegen darf, während Martin Schulz teure Privatjets chartern muss, wie mein Kollege Matthias Gebauer berichtete.

Asylgesuche künftig in Afrika

DPA

Ein weiteres Thema für die Pressekonferenz: Der EU-Plan, die illegale Migration über das Mittelmeer zu stoppen. Darauf haben sich Merkel, der französische Präsident Macron, sowie die Premierminister Italiens und Spaniens verständigt: Künftig sollen Asylgesuche schon in Afrika gestellt werden können - etwa in Niger und im Tschad. Libyen soll weiterhin die Boote nach Europa aufhalten. Die Idee: Politischen Flüchtlingen soll der Weg nach Europa erleichtert, Wirtschaftsmigranten aber erschwert werden. Es ist aber sehr fraglich, ob dieser jüngste Abschottungsplan die Zuwanderung wirklich reduzieren kann - oder ob er nur zu mehr Elend führt.

Gabriel in den USA

AP

Außenminister Sigmar Gabriel, der dem offiziellen Kanzlerkandidaten seiner Partei in letzter Zeit immer vergnügter die Schau stiehlt, fliegt heute in die USA und besucht Außenminister Rex Tillerson. Es wäre sicher interessant, Gabriels Erklärung dafür zu hören, dass er und seine Partei nun wieder gegen amerikanische Atomwaffen auf deutschem Boden kämpfen und von der "Friedensmacht" Deutschland reden, als wäre wieder 1983.

Es soll bei dem Treffen aber vor allem um Afghanistan, Nordkorea und Russland gehen. Unklar ist zudem, wie lange Tillerson noch im Amt ist - wegen seiner öffentlichen Kritik soll er bei Trump in Ungnade gefallen sein. Zuletzt legte er nahe, der Präsident spreche nur für sich selbst, wenn er rechtsextreme Demonstranten in Schutz nehme.

Trump und Putin

REUTERS

Die große Russland-Saga ist um ein weiteres bizarres Kapitel reicher. Die "Washington Post" enthüllt, dass Trumps persönlicher Anwalt im Januar 2016 eine E-Mail an Putins Sprecher sandte - und ihn um Unterstützung beim Projekt bat, einen Trump Tower in Moskau zu bauen. Das war kurz bevor Trump seine Präsidentschaftskampagne begann und steht zudem im direkten Widerspruch zu Trumps Behauptung, er habe keine Geschäftsinteressen in Russland. Damit wird sich die Untersuchung gegen Trumps Getreue wohl weiter ausweiten. Das Hauptthema in den USA ist allerdings weiterhin der verheerende Hurrikan "Harvey", der die texanische Großstadt Houston weitgehend unter Wasser gesetzt hat.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Alexander Gauland. Der Co-Spitzenkandidat der AfD rief bei einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen unter den Jubelschreien von Sympathisanten: Aydan Özuguz, die Staatsministerin für Integration werde man "Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können". Ein Mensch soll "entsorgt" werden - eine Formulierung wie aus dem Wörterbuch des Nationalsozialismus. Doch Gauland wurde dafür auch noch belohnt und von Frank Plasberg in die Sendung "Hart aber fair" eingeladen. Dort wurde seiner Aussage wertvolle Sendezeit gewidmet. Der Moderator gab ihm die Gelegenheit, sich zu entschuldigen - die Gauland aber natürlich nicht annahm.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Spätsommertag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr