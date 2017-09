Angela Merkel reist heute nach München, sie wird dort zusammen mit Horst Seehofer beim offiziellen Wahlkampfabschluss der CSU auftreten. Nach Lage der Dinge wird Merkels Rede auch das Ende der friedlichen Phase zwischen CDU und CSU markieren - und das liegt nicht nur an der Obergrenze für Flüchtlinge, die Seehofer gegen den Willen Merkels in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen will. In München blicken die Christsozialen bang auf die steigenden Umfragewerte der AfD. Sollten die Rechtspopulisten triumphieren, ist für Seehofer schon jetzt klar, wer schuld ist. Das "blinde Vertrauen" in die Kanzlerin, von dem Seehofer im Wahlkampf geschwärmt hat, endet am Sonntag um 18.01 Uhr.

Die Rechnung, bitte!

Theresa May will heute in Florenz eine Grundsatzrede zu den Brexit-Verhandlungen halten. Angeblich ist die britische Premierministerin bereit, 20 Milliarden Euro auf den Tisch zu legen, um wenigstens einen Teil des Lochs zu stopfen, den der Austritt des Königreiches in die EU-Kasse reißt. Aber schon der Streit um die Abschlussrechnung für Großbritannien zeigt, wie prekär die Lage für May ist. Während die EU voraussichtlich 60 bis 100 Milliarden von London fordert, hat Mays Außenminister Boris Johnson schon erklärt, er würde keinen müden Cent herausrücken.

AFP Theresa May

Dass der Brexit für die Insel ein schlechtes Geschäft wird, hat auch mein Kollege Peter Müller recherchiert. Für den neuen SPIEGEL hat er aufgeschrieben, wie hinter den Kulissen schon das Geschacher um die Londoner EU-Institutionen begonnen hat, die eine neue Bleibe auf dem Kontinent brauchen. Bonn würde gerne die europäische Pharmabehörde aufnehmen, Frankfurt die Bankenaufsicht, aber die Konkurrenz ist groß: Auch Paris, Dublin und zahlreiche osteuropäische Städte haben Begehrlichkeiten angemeldet. "Es ist wie beim Eurovision Song Contest", sagt ein EU-Diplomat. "Am Ende siegt nicht immer das schönste Lied."

Die Hintze-Lücke

Was bleibt von einem Leben in der Politik? Vor zehn Monaten starb der CDU-Politiker Peter Hintze. Bekannt wurde er als Kohls Generalsekretär Anfang der Neunzigerjahre und als Schöpfer der Rote-Socken-Kampagne. Als er sein Amt verlor, verschwand Hintze aus der öffentlichen Wahrnehmung. Aber er wurde zu einem der wichtigsten Männer in der CDU, weil er etwas anbot, was in der Berliner Politik ein knappes Gut ist: uneigennützigen Rat. Meine Kollegin Britta Stuff sprach für den neuen SPIEGEL mit Wegbegleitern Hintzes und traf auf dabei auf Menschen, die immer noch trauern, weil sie das Gefühl haben, dass mit Hintze auch ein Stück Seele der CDU gegangen ist.

DPA Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Peter Hintze (CDU)

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

sind ARD und ZDF. Nun, da der Wahlkampf fast schon vorbei ist, entdecken die öffentlich-rechtlichen Sender ihren Mut und verlangen, dass sie künftig ein eigenes TV-Duell zwischen Kanzler und Herausforderer bekommen. Das bisherige Modell sei "unbefriedigend", ließ ein ARD-Sprecher verlauten, ähnlich äußerte sich das ZDF. Damit haben die Anstalten zweifellos recht. Aber noch unbefriedigender als das öde Duell zwischen Merkel und Schulz war das Duckmäusertum, mit dem sich die Sender den Vorgaben aus dem Kanzleramt unterwarfen. Wenn sie nun ankündigen, in vier Jahren couragierter zu sein, dann erinnert das einen Boxer, der einen Kampf mit der Begründung absagt, dass in vier Jahren sein linker Haken wirklich so weit sei.

