einer der vehementesten Verteidiger von Angela Merkels Flüchtlingskurs war stets der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki; manchmal ließ der Gottesmann sogar das Licht im Dom abschalten, wenn Pegida in der Stadt demonstrierte. Inzwischen hat die Kanzlerin in der Frage aber eine komplette Kehrtwende vollzogen und versprochen, dass sie ihre Politik "nicht wiederholen" werde.

Heute stattet Merkel dem Kardinal einen Besuch ab. Und der Kölner fragt sich: Stellt Woelki die Beleuchtung des Dom heute Abend ab?

Gerechtigkeit für Albig

Noch vor wenigen Wochen schien ein Sieg der regierenden rot-grünen Koalition in Schleswig-Holstein am kommenden Sonntag eine ausgemachte Sache zu sein. Doch inzwischen hat die SPD in den Umfragen deutlich verloren, auch wegen eigener Fehler. Erst gingen die Sozialdemokraten mit dem sinnfreien Slogan "Mehr Gerechtigkeit für alle" auf Stimmenfang. Dann behauptete eine Ver.di-Funktionärin, die auch SPD-Mitglied ist, der CDU-Spitzenkandidat habe sie als "Ver.di-Schlampe" beleidigt - konnte das aber nicht belegen. Wenn SPD-Chef Martin Schulz und der Kieler Ministerpräsident Torsten Albig heute im Wahlkampf unterwegs sind, werden sie sich deshalb wohl einem Vorwurf aus der Fußballer-Sprache gefallen lassen müssen: "So macht man den Gegner stark."

Die Kanzler-Falle

Es läuft gerade super für Joe Kaeser, den Chef des Siemens-Konzerns, der heute neue Bilanzzahlen vorlegt. Der Aktienkurs befindet sich seit Monaten im Höhenflug, und die Wirtschaftspresse bringt den Manager schon mal als nächsten Bundeskanzler ins Gespräch. Manche Börsianer werden da ganz hellhörig: Der letzte Siemens-Boss, der für hohe Regierungsämter gehandelt wurde, war Heinrich von Pierer - kurz bevor der Konzern im Jahr 2006 in einem Schmiergeld-Skandal versank.

Junckers May-Day

Wenn es um den Brexit geht, mache sich Theresa May "gefährliche Illusionen", behauptet Jean-Claude Juncker. Möglicherweise gibt sich aber auch der EU-Kommissionschef Trugbildern hin. Erstens haben Mays Konservative derzeit glänzende Sympathiewerte, was ihnen für die heutigen Kommunalwahlen in England, Schottland und Wales eine günstige Ausgangsposition verschafft. Und zweitens halten viele EU-Politiker Junckers Brexit-Strategie für falsch: Er will die Briten für den Austritt bestrafen, anstatt einen guten Deal für beide auszuhandeln.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Thomas de Maizière. In Deutschland sei die Religion "Kitt und nicht Keil der Gesellschaft", schrieb der Innenminister am Wochenende in seinen "zehn Thesen zur deutschen Leitkultur". Sollte de Maizière heute am Eröffnungs-Gottesdienst zur "Festwoche 500 Jahre Reformation" in Eisenach teilnehmen, würde er an alternative Fakten erinnert. Denn die Geschichte der Religion in Deutschland ist eine Geschichte der Spaltung. Merke: Manche Politiker produzieren keinen Kitt, sondern Quatsch.

