Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

die Bundeskanzlerin wird sich heute mit vier YouTubern unterhalten. Es ist ja Wahlkampf, und auch die Jugend soll gewonnen werden. Das ist ein altes Problem der Politik: wie den Graben zwischen den Generationen überwinden?

Die 68er hatten dazu standesgemäß eine sehr große Idee. Sie blieben einfach ewig jugendlich und erklärten das Problem für erledigt. Es gibt ein legendäres Foto aus dem Jahr 1996, das diese Haltung perfekt ausdrückt: Oskar Lafontaine, damals Vorsitzender der SPD, tanzt bei einem Treffen der Jusos zu Popmusik. Irgendwie war da aber schon zu sehen, dass dieser Ansatz scheitern würde.

Das war spätestens der Fall, als sich das Internet durchsetzte. Die Jugend machte es zu einer eigenen Welt, die nicht einmal 68er verstanden. Es ist wieder schwerer geworden, sich miteinander zu verständigen, zumal Politik in der jugendlichen Internetwelt ein Randphänomen ist.

Die Erwartungen an das Treffen heute sollten daher niedrig liegen. Es darf als gelungen gelten, wenn Merkel nicht tanzt und beide Seiten nichts Blamables sagen.

Konsum pervers

REUTERS

Mein persönlicher Verlust durch die Pleite von Air Berlin beläuft sich auf 12.116 Prämienmeilen. Das entspricht knapp einem Freiflug in Europa, ist also wenig im Vergleich zu den Verlusten der Flugbegleiter, Piloten, Bodenpersonalmenschen, die nun womöglich ihren Job verlieren.

Ich kann mich dem Prämiensystem nicht ganz entziehen, halte es aber für eine Perversion der Kaufidee. Ursprünglich war der Kauf eine Art Abschluss, ein Bedürfnis wurde befriedigt, ein Wunsch erfüllt. Fürs Erste war Ruhe. Durch das Prämiensystem liegt in einem Kauf der Keim für den nächsten, über die eingesammelten Punkte. Kaufen, um noch mehr kaufen zu können. Fliegen, um noch mehr fliegen zu können. Aus dem Flug nach Madrid wird irgendwann der Flug nach Dublin. Nicht Ruhe, sondern Jieper. Das ist der Sinn des Systems, nicht Abschluss, sondern ewiger Konsum.

Dass es Ewigkeit auch auf diesem Gebiet nicht gibt, wie sich im Fall von Air Berlin zeigen könnte, ist fast schon ein Trost, obwohl ich mir im Sinne der Belegschaft wünsche, dass Air Berlin gerettet wird.

Warum Philip Seymour Hoffman fehlt (unter anderem)

AFP

Wenn ich Fotos von Steve Bannon sehe, muss ich sofort an Philip Seymour Hoffman denken. Das hat er nicht verdient, ich weiß, aber Seymour Hoffman wäre, würde er noch leben, der perfekte Darsteller von Bannon gewesen, wenn dereinst der Katastrophenfilm über die Ära Trump gedreht wird.

Er hätte gar nicht so viel üben müssen, die Rolle hatte er drauf. Ich sah ihn vor einigen Jahren in einer Gastinszenierung des Othello am Bochumer Schauspielhaus. Seymour Hoffman spielte den Jago, der so brillant wie ruchlos Intrigen spinnt und Othello in die Raserei treibt. Das ist der Bannon, den ich auf den Fotos sehe.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

REUTERS

Ich war in Lissabon, um mit dem Schriftsteller António Lobo Antunes zu sprechen, möchte hier aber nur eine Sache erwähnen (mehr dann im nächsten SPIEGEL). Antunes sprach begeistert von einem deutschen Literaturkritiker, dessen Name ihm leider entfallen war, der aber aussehen soll wie Sean Connery. Man denke.

Ich habe Sean Connery einmal die Hand geschüttelt, vor vielen Jahren in einem Palast des marokkanischen Königs in Marrakesch (warum auch immer), und er sah wirklich verdammt gut aus. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, welcher deutsche Literaturkritiker aussieht wie Sean Connery. Und entschuldige mich hiermit schon bei allen deutschen Literaturkritikern, deren Gesicht ich kenne, und von denen ich offenkundig nicht denke, dass sie aussehen wie Sean Connery (der mal 007 war). Sonst wüsste ich ja, von wem Antunes gesprochen hat, logisch.

Hier ist mein Fahndungsaufruf: Ich wäre dankbar für einen Hinweis zu der Frage, welcher deutsche Literaturkritiker aussieht wie Sean Connery. Selbstanzeigen sind willkommen. Hab ich einen Namen, hab ich einen Gewinner des Tages.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Ihr

Dirk Kurbjuweit