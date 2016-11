Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

hat jemand verstanden, warum Angela Merkel noch einmal antreten und was sie in vier weiteren Regierungsjahren machen will? Ich nicht. Zweimal trat sie gestern Abend auf, um 19 Uhr bei einer Pressekonferenz, um 21.45 Uhr bei Anne Will. Sie hat die Lage beschrieben: "Anfechtungen wie nie zuvor", Zustand der EU, Brexit, das Ergebnis der amerikanischen Wahlen, Spaltungen in Deutschland, zum Beispiel von Stadt und Land, ein neues Medienverhalten. Sie hat ihren eigenen Zustand beschrieben: neugierig, gefestigt, freudig, "ganz munter", auf keinen Fall ein "halb totes Wrack". (Das bezog sich auf einen Satz, den sie vor vielen Jahren gesagt hatte: Sie wolle nicht als halb totes Wrack aus dem Amt scheiden.) Sie hat gesagt, sie trete an, um, "was mir an Gaben und Talenten gegeben ist, in die Waagschale zu werfen", sie habe das Ziel, "für den Zusammenhalt in unserem Land zu arbeiten" ("Versöhnen statt spalten", hat schon Johannes Rau gesagt). Sie hat auf Original Merkel'sche Weise gesagt, dass sie "von der Tonalität her etwas tun kann". Sie habe "viele Ideen", sie habe "neue Ideen".

Aber welche? Das hat sie nicht gesagt. Es ist ja wahr, dass es immense Anfechtungen für die Bundesrepublik, die EU und den Westen gibt. Umso mehr hätte man sich gewünscht, dass Merkel sagt, was sie machen will, um diesen Anfechtungen zu begegnen. Ein bisschen hat sie: Rente, Breitband auf dem Land. Das waren die konkreten Dinge, die sie genannt hat. Aber um die Rente geht es seit Bismarck, um das Breitband seit mindestens zehn Jahren. Nimmt man nur den Tag gestern, mit zwei immerhin sehr wichtigen und sicherlich gut vorbereiteten Auftritten, dann steht zu erwarten, dass Merkel einfach so weitermerkelt, und das kann nicht die Lösung sein. Die Frau, von der in den Donaldistischen Zeiten so viel erwartet wird, hat enttäuscht.

REUTERS

Aus für den Springteufel

Es ist nicht immer so, dass der gewinnt, der sich am lautesten und radikalsten aufführt. Man hatte das fast schon nicht mehr für möglich gehalten nach diesem bestürzenden Jahr. Nicolas Sarkozy ist gestern nur Dritter geworden und ausgeschieden. Die konservative Wählerschaft in Frankreich war aufgerufen, in einer ersten Vorwahl Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu bestimmen. Sarkozy hatte sich oft als Springteufel der Politik aufgeführt, dann aber eine lahme Präsidentschaft hingelegt und wurde abgewählt. Nun wollte er als Springteufel hoch zwei zurückkehren und Marine Le Pen mindestens nacheifern, wenn nicht rechts überholen. Die konservative Wählerschaft nahm ihn kühl aus dem Rennen. Die Stichwahl am kommenden Sonntag bestreiten François Fillon und Alain Juppé.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

Zwischen der Pressekonferenz von Angela Merkel, der "Tagesschau" und Merkels Auftritt bei Anne Will habe ich den "Tatort" geschaut, zum ersten Mal seit Jahren wieder. Interessant fand ich, wie aus einer abstrusen Geschichte ein guter Film werden kann. Ein Twist nach dem anderen, eine Unwahrscheinlichkeit jagte die nächste, und ständig dachte ich, so kann es nun wirklich nicht sein in der Realität. Andererseits ist selbst die Realität manchmal zu abstrus, um Realität sein zu können. Siehe Trump. Dieser "Tatort", mit einem großartigen Ulrich Tukur und einem großartigen Jens Harzer, war eine Feier der Abstrusität und damit ein Film, der zu unserer Zeit passt. Eins hat er dieser Zeit voraus: das gute Ende. Da müssen wir in der Realität noch hoffen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Ihr Dirk Kurbjuweit