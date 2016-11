Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

früher war Jürgen Habermas mal der Hausphilosoph der SPD. Doch wenn nicht alles täuscht, ist seine "Theorie des kommunikativen Handelns" die nächste Idee, die Angela Merkel der Linken klaut. Dafür jedenfalls spricht die Zahl der Diskussionsrunden, Regionalkonferenzen und Online-Debatten, mit denen die Kanzlerin derzeit die Stimmung im Volk zu ergründen sucht. Heute zum Beispiel wird sie sich vor dem Essener Parteitag einer Videokonferenz mit Parteimitgliedern stellen, um mehr über ihre Wünsche für den anstehenden Wahlkampf zu erfahren. "Sie kennen mich", lautete ihr Slogan 2013. Diesmal wird es wohl heißen: "Ich kenne Sie."

Pilgern für Merkel?

Bodo Ramelow ist so etwas wie der Kretschmann der Linkspartei, nur halb so bekannt. Wie Kretschmann gibt der Thüringer Ministerpräsident den überparteilichen Landesvater, er hofiert die heimische Industrie und provoziert mit Vorliebe die eigene Partei. Heute zum Beispiel wird er das Linken-Establishment gegen sich aufbringen, weil er sich im SPIEGEL-ONLINE-Interview mit meinen Kollegen Florian Gathmann und Kevin Hagen dafür ausspricht, bei der Auswahl der Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl die Basis zu beteiligen. Die Frage ist nur, was Ramelow noch tun muss, um endlich so prominent zu werden wie sein grünes Vorbild. Bekannt ist, dass Kretschmann für Merkel betet. Muss Ramelow für die Kanzlerin nach Santiago pilgern? Nach dem Motto: Ich bin dann mal weg.

Einen Tonic für Steinmeier

In der Reihe der überflüssigsten Politik-Bücher des Jahres kommt dem neuen Werk von Außenminister und Demnächst-Präsident Frank-Walter Steinmeier ein Ehrenplatz zu. "Flugschreiber" heißt der Band, in dem der Autor eine trostlose Diplomaten-Begegnung an die nächste reiht und umständlich erklärt, warum er ein Putin-Versteher ist, aber nicht als solcher bezeichnet werden will. Zum Schluss gibt der beliebteste deutsche Politiker preis, dass er sich beim Abflug seines Regierungsjets gern mal einen Gin Tonic genehmigt. Wenn die frühere Grünen-Chefin Claudia Roth das Buch heute in Berlin vorstellt, könnte sie auf das Urteil des Science-Fiction-Autors Douglas Adams verweisen, das in mancher Hinsicht auch auf den Autor passen könnte. "Gin Tonic ist das langweiligste Getränk der Welt, aber es bleibt ohne Nebenwirkungen."

Inspektion oder Reinigung

Die Digitalisierung erreicht den Kleiderschrank. Heute stellt der Verband der Modeindustrie in Berlin sogenannte Smart-Textilien vor, die Herzfrequenz und Blutdruck messen, aber auch "heizen und leuchten", wie es in der Einladung heißt. Nun rätseln die Unternehmen, ob sie mit der Digitalwäsche auch Umsatz machen können. Die Kunden treibt dagegen eine andere Frage um: Muss der Anzug künftig zur Inspektion oder in die Reinigung?

... sind die Rentner in Österreich. Sie erhalten heute eine sogenannte Einmalzahlung von 100 Euro. Worin die Regierung aus Sozialdemokraten und Konservativen eine "Stärkung der Kaufkraft" sieht, halten Kritiker für einen plumpen Versuch, die Wähler zu bestechen. Will das Parteienbündnis auf diesem Weg wirklich die Senioren vor der entscheidenden Runde der Präsidentenwahlen am kommenden Sonntag gewogen stimmen? Zum wiederholten Mal bleibt festzuhalten: Die Große Koalition ist ein Verhängnis, nicht nur in Österreich.

