Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

die Frau hat's auch nicht leicht. In der großen Welt gilt Merkel als "letzte Verteidigerin des freien Westens" ("New York Times"). Daheim tanzen ihr Seehofer und Gabriel auf der Nase rum. Über Monate hat sie versucht, Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident zu verhindern. Sie bot das höchste Staatsamt in der CDU an wie ein etwas trockenes Brötchen vom Vortag. Aber niemand mochte zugreifen. Am Ende war sie so verzweifelt, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als sich der SPD zu beugen und Steinmeier mitzutragen. Das Votum für ihn war, nun ja: alternativlos.

Steinmeier traut sich was

Jetzt freut sich Steinmeier ganz riesig, will sich aber natürlich auch künftig nicht verbiegen. "Wer mich kennt, weiß, dass ich es mir nie einfach gemacht habe, sondern auch unbequeme Dinge sage, für die es in der Öffentlichkeit keinen Applaus gibt", verriet er der "Bild"-Zeitung. Das ist kein bisschen übertrieben. Wirklich. Steinmeier hat bisweilen ganz schrecklich unpopuläre Dinge gesagt. Zum Beispiel, dass man ganz viel mit Putin reden muss. Und dass die Nato den Kreml nicht unnötig reizen solle. Das sind Sätze, die jeden anderen den Kopf gekostet hätten. Steinmeier dagegen stieg zum beliebtesten Politiker Deutschlands auf. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ich schließe nicht aus, dass Steinmeier den Deutschen in seiner ersten Weihnachtsansprache ein frohes Fest wünscht. Das wäre natürlich irre unbequem. Aber Steinmeier traut sich so was.

Abschied von Obama

Heute wird Barack Obama in Griechenland landen, es ist der Beginn seiner Abschiedstour durch Europa, die ihn am Donnerstag auch nach Berlin bringt. Obama war sicher kein perfekter Präsident. Er hat es nicht vermocht, die tödliche Spaltung der USA zu überwinden. Seine Bilanz im Nahen Osten ist verheerend. Aber wer gesehen hat, mit welcher sprachlichen Eleganz er junge Wähler nach dem Sieg Trumps dazu aufrief, nicht zynisch zu werden und den Glauben an die Demokratie zu wahren, der muss ein Herz aus Stein haben, um nicht ein bisschen gerührt gewesen zu sein. Hier sehen Sie die Rede im Video:

Gewinner des Tages...

... ist Martin Schulz. Der Präsident des Europaparlaments hatte in den vergangenen Monaten so viele Eisen im Feuer, dass er manchmal selbst den Überblick verlor. An einem Tag wollte er nichts lieber, als seine Amtszeit in Brüssel verlängern. Kaum in Berlin gelandet, war er der Meinung, dass nur er in der Lage sei, die SPD in den Wahlkampf gegen Merkel zu führen. Dass er sich für einen prima Außenminister hält, versteht sich von selbst. Nun wird Steinmeiers Büro im AA bald frei. Und wenn SPD-Chef Gabriel ein Einsehen hat, kann Schulz dort einziehen. Nur: Wer soll dann Europa retten? Und wer die SPD? Vielleicht muss man in Zeiten wie diesen einen Superhelden wie Schulz einfach klonen.

