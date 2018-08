wer Angst hatte, die Kanzlerin würde in diesem Jahr möglicherweise ganz im Sommerloch verschwinden, kann heute in Jena seine Nerven beruhigen. Dort wird Angela Merkel einen "Bürgerdialog" abhalten, es ist der erste größere öffentliche Auftritt nach ihrem Urlaub, den sie dieses Mal nicht zusammen mit ihrem Mann Joachim Sauer in Südtirol verbracht hat.

Es gab in diesem Sommer keine Bilder von Merkel in Funktionskleidung, keine Fotos, wie sie mit grimmiger Miene im Sessellift den Gipfel erklimmt. "Wo steckt die Kanzlerin eigentlich?", fragte zwischendurch ausgerechnet die "Bild" - jenes Blatt also, das doch noch kurz zuvor, auf dem Höhepunkt des Asylstreits mit der CSU, auf manche wie das publizistische Sprachrohr der "Merkel muss weg"-Bewegung wirkte. Merkel wird sich einmal mehr in ihrer Meinung bestätigt gefühlt haben, dass man es der Presse nicht recht machen kann, egal, was man tut.

Bei Geld fängt die Freundschaft an

DPA

An diesem Samstag wird sich Angela Merkel auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, mit Wladimir Putin treffen. Es ist die Wiederaufnahme einer wunderbaren - nun ja - Arbeitsbeziehung. Vier Jahre lang hat sich der russische Präsident nur dann in Deutschland blicken lassen, wenn es sich gar nicht vermeiden ließ. Merkel wiederum verspürte auch kein gesteigertes Bedürfnis, einen Präsidenten zu beehren, der so brutal das Völkerrecht gebrochen hatte. Nun aber führt der nackte Sachzwang die beiden wieder zusammen: Merkel weiß, dass sie ohne Putin bei keinem außenpolitischen Thema vorankommt. Und Putin hätte gerne, dass die Pipeline Nordstream 2 endlich fertig wird, die ihm jene Devisen in die Kasse spülen soll, die er so dringend braucht. Bei Geld hört die Freundschaft auf, heißt es ja oft. Bei Putin fängt sie da erst an.

Eine Übung in Weltpolitik

REUTERS

Auch die Türkei muss sich nach neuen Freunden umschauen, nachdem US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen das Land verhängt und damit die türkische Lira auf Talfahrt geschickt hat. Heute trifft sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Ankara. Die beiden wollen einen Syrien-Gipfel Anfang September vorbereiten, an dem Merkel und Putin teilnehmen sollen, außerdem der türkische Präsident Erdogan und der französische Staatschef Macron - nicht aber Trump. Wenn man so will, wollen die vier schon mal üben, wie sich Weltpolitik ohne die USA anfühlt.

Gewinner des Tages...

Getty Images

... ist Jens Spahn. Dem Gesundheitsminister wird in Berlin ein etwas überschießender Ehrgeiz nachgesagt, besonders im Kanzleramt, wo man genau verfolgt hat, wie er sich im Asylstreit auf die Seite der CSU geschlagen hat. Aber eines kann man Spahn nicht vorwerfen: dass er in der Stunde der Not seine Freunde vergisst. Bei Merkels Leuten macht man sich inzwischen gerne lustig über die Bayern, deren große Revolte so kläglich scheiterte. Spahn, der forsche Konservative, weiß dagegen, wie gelebte Solidarität aussieht: Heute spricht er in Nürnberg, der Heimatstadt des gebeutelten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

