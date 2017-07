19 Grad bei leichter Bewölkung sind heute für das Ostseebad Kühlungsborn angesagt. Da kann man ins Meer springen, muss aber nicht. Für alle Urlauber, die anderweitige Zerstreuung suchen, bietet sich die Bundeskanzlerin an. Sie macht heute Station an Urlaubsorten an der Nord- und Ostseeküste. Aber keine Sorge: Niemand muss befürchten, von der Kanzlerin im Urlaub mit anstrengenden Reden belästigt zu werden.

Das Eis schmeckt und das Land wird gut regiert. Viel mehr will Angela Merkel ihren Zuhörern gar nicht zumuten. Wer Glück hat, kann noch ein Selfie mit der Kanzlerin ergattern, sie bringt dafür im Moment viel Geduld auf. Nach einer knappen Stunde ist alles vorbei. Wer mag, kann danach ein Mittagsschläfchen machen.

Peinlich, teuer, pleite

Die Steigerung für peinlich heißt für Volkswagen derzeit teuer. Heute verhandelt das Landgericht Braunschweig eine Klage des Fischverarbeiters Deutsche See gegen den Autokonzern. Das Unternehmen fühlt sich getäuscht, weil es 500 Autos in seiner PKW-Flotte hat, die von den Abgasmanipulationen betroffen sein sollen. Es fordert nun 11,9 Millionen Euro Schadensersatz von VW. Eigentlich ein Klacks für den Konzern. Aber sollte sich die Deutsche See durchsetzen, werden auch andere Großkunden und immer mehr Privatleute auf die Idee kommen, sich an die Gerichte zu wenden. Am Ende würde VW dann nicht nur viele Anwälte brauchen, sondern eine Kriegskasse, in der mehr steckt als die ohnehin schon zurückgestellten vier Milliarden Euro.

Kampfjet für den Frieden

Man kann nicht sagen, dass es sich Emmanuel Macron und Angela Merkel leicht machen. Das neue Paradeprojekt der lange so gebeutelten deutsch-französischen Beziehungen soll ein neuer Kampfjet werden, so beschlossen es die Kanzlerin und der Präsident gestern in Paris. Das ist mutig, um das Mindeste zu sagen. Schon Anfang der Achtzigerjahre wollten die Europäer gemeinsam ein Kampfflugzeug entwickeln. Aber die Franzosen hatten so viele Extrawünsche, dass sie lieber ihren eigenen Jet bauten, die "Rafale". Beim Bau des Transportflugzeuges A400M war Paris zwar am Ende mit dabei, aber die Maschine bereitet keine Freude. Das Getriebe klemmt, die Sitze wackeln, und das Flugzeug bleibt immer dann am Boden, wenn man es am dringendsten braucht. Mit anderen Worten: Der Zustand des A400M ist so desolat wie es die deutsch-französischen Beziehungen lange waren.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Viktor Orbán. Erst durfte der ungarische Regierungschef nicht auf der Straßburger Trauerfeier für Helmut Kohl reden. Mit viel Mühe konnte die Witwe des Altkanzlers davon überzeugt werden, dass Kohls Vermächtnis als Einiger Europas schweren Schaden nehmen würde, wenn ein Mann einen letzten Gruß entrichtet, der nichts lieber macht, als Europa zu spalten. Nun hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen Ungarn eingeleitet. Es geht um ein Gesetz, das Nichtregierungsorganisationen die Arbeit in Ungarn erschwert. Es ist gut, dass Europa den Autokraten Orbán in die Schranken weist. Die Frage ist nur: Wie lange kann Brüssel einen Mann im Zaum halten, der offenkundig nicht mehr an die europäischen Werte glaubt?

