bald wird das neue Jahr gefeiert, Angela Merkel wird wieder ihre Neujahrsansprache halten. Wird es die letzte sein? Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass die Macht der Kanzlerin bröckelt, in der Union sehnt sich so mancher nach einem Neuanfang. In einigen Umfragen senkt das Wahlvolk bereits den Daumen, laut einer neuen Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov wünscht sich inzwischen jeder Zweite ihren baldigen Rückzug. Eigentlich müsste jetzt die große Stunde eines mutigen Herausforderers (oder einer Herausforderin) schlagen. Doch Merkel hat einen großen Vorteil: Diese Rivalen gibt es nicht.

Jetzt zahlt sich für sie aus, dass sie mögliche Konkurrenten vor Jahren kaltgestellt hat (Roland Koch etc.). Andere sind wiederum zu loyal oder politisch zu schwach zum Königinnenmord (Ursula von der Leyen, Thomas de Maizière). So bleiben als potentielle Rivalen momentan nur Leute wie der (zu) alte Wolfgang Schäuble oder der (zu) junge Jens Spahn. Wollen die Unionsgranden mit ihnen wirklich den Aufstand gegen Merkel wagen? Wahrscheinlich ist der Schmerz noch nicht groß genug, um dieses Risiko einzugehen. Das heißt: Merkel wird wohl auch im neuen Jahr Herrin des Verfahrens bleiben. Sie könnte sich 2018 also höchstens selbst aus dem Spiel nehmen.

Der listige Herr Kubicki

Apropos Angela Merkel: Der listige Wolfgang Kubicki von der FDP hat der Union in einem Interview mit den Kollegen von der Funke-Mediengruppe mehr oder weniger direkt zu personellen Veränderungen an der Spitze geraten, also zu einem Abschied von der Chefin. Da muss man instinktiv natürlich erst mal lachen, weil der Name Kubicki bei der FDP bekanntlich für alles Mögliche steht, nur nicht für die Themen Neuanfang oder "Veränderung". Kubickis Sticheleien haben aber gleichwohl einen ernsten Hintergrund: Offenkundig will er die Krisenstimmung in der Union von außen schüren, um seine FDP für bürgerliche Wähler als Alternative wieder etwas attraktiver erscheinen zu lassen. Die Liberalen haben es wohl gerade nötig.

Nervige Böllerei

Von heute an dürfen wieder in ganz Deutschland Silvesterkracher und Raketen verkauft werden. Das Kinder sich dafür begeistern, kann ich noch verstehen. Warum aber verbringen Erwachsene (auch ohne Kinder) ihre Zeit mit dem Geballere? Ist das Pyromanie? Kriegssehnsucht? Oder einfach nur der Wunsch, einmal im Jahr die Sau rauszulassen? Jedes Jahr geben die Deutschen Hunderte Millionen Euro für Böller aus, in Städten wie Berlin ist in manchen Vierteln kaum ein Durchkommen, weil man von betrunkenen Anwohnern mit Raketen unter Beschuss genommen wird. Die Stadtreinigung ist anschließend stundenlang unterwegs, um den Dreck von den Straßen aufzusammeln. Das ist etwas, was in Berlin ausnahmsweise einwandfrei funktioniert. Ganz nebenbei steigt durch das Geballer auch die Feinstaubbelastung (lesen Sie alles zum Thema hier im SPIEGEL). In Frankreich ist die Knallerei schon seit Jahren verboten. In Deutschland wird es wohl nie so weit kommen. Warum nicht? Viele Wähler lieben die Ballerei, wer dagegen ist, gilt als Spaßbremse. So einfach ist das.

Verlierer des Tages

ist Mike Huckabee (Foto), der frühere Gouverneur des US-Bundesstaats Arkansas. Huckabee, Vater von Donald Trumps Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders, ist offenbar so vernarrt in den US-Präsidenten, dass er ihn via Twitter mit Winston Churchill verglich. Wie Churchill sei auch Trump in der eigenen Partei, bei der Opposition und bei den Medien verhasst, aber er gebe eben nie klein bei. Prompt erreichten Huckabee zahlreiche wütende Reaktionen britischer Politiker. Der Vergleich sei "totaler Nonsens", Churchill habe sich im Gegensatz zu Trump stets selbst als Liberaler gesehen, schimpfte der Ex-Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron. Und der Labour-Abgeordnete Ian Austin stellte empört fest: "Churchill hat in der Armee gedient und den Faschismus bekämpft. Feigling Trump unterstützt Rassisten und drückte sich vor der Einberufung." Der Vergleich sei daher einfach nur "absurd". Da kann man nur sagen: Absurd, indeed.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr

Roland Nelles