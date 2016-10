Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

was die Deutschen an ihren Spitzenpolitikern in jüngster Zeit vermissten, war der unbedingte Wille zur Macht. Wie auf Kommando hoben früher alle den Finger, wenn irgendwo ein Amt zu vergeben war. Und heute? Angela Merkel mag nicht sagen, ob sie bei der nächsten Bundestagswahl noch einmal antritt. Sigmar Gabriel zaudert, ob er sich als Kanzlerkandidat bewerben soll. Und Horst Seehofer hat am Wochenende klargestellt, dass er im nächsten Jahr entweder den Posten des CSU-Vorsitzenden oder den des bayerischen Regierungschefs abgeben will.

Müssen sich die Parteigranden, die sich heute zu ihren turnusmäßigen Sitzungen in Berlin treffen, also auf einen Wahlkampf zwischen Ursula von der Leyen und Martin Schulz sowie auf Markus Söder als bayerischen Ministerpräsidenten einstellen? Vielleicht. Vielleicht werden Sie aber auch noch einmal darüber nachdenken, ob es wirklich klug ist, dem risikofreudigen Motto der amerikanischen Filmschauspielerin Mae West zu folgen. "Wann immer ich zwei Übeln gegenüberstehe", pflegte sie zu sagen, "wende ich mich dem zu, das ich noch nicht kenne."

Dresden versteckt sich

Die sächsische Polizei genießt bei Anhängern etablierter politischer Parteien nicht gerade den besten Ruf. Möglicherweise liegt hier der Grund dafür, dass sich die Verantwortlichen der heutigen Anti-Pegida-Demonstration unter dem Slogan "Dresden zeig dich" nicht allein auf die örtlichen Sicherheitskräfte verlassen wollen. Um die Kundgebung vor rechten Störern zu schützen, haben die Organisatoren in großem Stil Polizisten aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Thüringen angefordert. Das sollte reichen, um die sächsischen Ordnungshüter im Bedarfsfall neutralisieren zu können. Merke: Der Länderfinanzausgleich ist abgeschafft, jetzt gibt es den Länderpolizeiausgleich.

Die Wut des Sonnenkönigs

In den Chefetagen deutscher Konzerne herrscht gemeinhin ein gepflegt-unterkühlter Umgangston, frei von Emotionen. Nicht so im Einzelhandel, wo sich in der Übernahmeschlacht um die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann die Chefs von Edeka, Rewe und Co. mit Schmähattacken überziehen wie bei einem Pegida-Aufmarsch. Der Mann habe "alles unternommen, um den Deal zu zerstören" (Tengelmann-Boss Karl-Erivan Haub über Rewe-Chef Alain Caparros). Der Mann sei "ein Sonnenkönig", der "alle Institutionen missachtet, die es in unserem Rechtsstaat gibt" (Caparros über Haub). Wenn heute die ersten Tengelmann-Märkte zum Kauf angeboten werden, stehen Tausende Jobs auf dem Spiel. Fazit: Das Kartellamt schützt uns vor unlauterem Wettbewerb; aber wer schützt uns vor den Ego-Spielen übermotivierter Konzernchefs.

Sit-up mit Schwert

Den Titel des Exportweltmeisters haben die Deutschen schon seit ein paar Jahren verloren. Jetzt streben sie neue Titel an. Heute wollen sieben Landsleute in Frankfurt versuchen, Weltrekorde aufzustellen. Unter anderem: das schnellste Zapfen von einem Liter Kokosmilch per Hand oder die meisten Sit-ups mit geschlucktem Schwert. Nun lautet die Frage: Ist das Ausdruck einer neuen deutschen Leistungsbereitschaft, oder wird hier nur das bekannte Motto des Komponisten Richard Wagner gründlich missverstanden: "Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen tun."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist der ungarische Ministerpräsident Victor Orbán. Vor 60 Jahren schlug die Sowjetunion den Aufstand seiner Landsleute gegen die kommunistische Unterdrückung nieder. Heute will der bayerische Landtag der mutigen Rebellion gedenken, und Orbán soll die Festrede halten. Ausgerechnet Orbán, der mit seinen Feldzügen gegen das Verfassungsgericht sowie gegen Presse- und Meinungsfreiheit selbst zur größten Gefahr für Ungarns Demokratie geworden ist. Ob es wohl heute Abend in München jemanden gibt, der auf diesen Widerspruch hinweisen wird?

