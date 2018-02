sie kommt vom linken Flügel der Partei, aber sie kann auch gut mit Unternehmern. Sie wirbt für Angela Merkels Flüchtlingspolitik, zugleich jedoch will sie schärfer gegen Asylbewerber vorgehen, die die Behörden täuschen. Die bisherige Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, wird die neue Generalsekretärin der CDU.

Sie soll der verunsicherten Partei wieder Halt geben - und zugleich den Kurs der Kanzlerin fortsetzen. In der Unionsfraktion, die heute in Berlin tagt, haben sie Merkels neuer Chef-Dynamikerin bereits den passenden Spitznamen verpasst: die Mutti-Vitamintablette.

Basta statt Bätschi

Als sie noch selbst die Jusos führte, warf sie Parteiführern wie Gerhard Schröder oder Franz Müntefering autoritäres Gehabe und mangelnde Diskussionsbereitschaft vor. Nun aber, wo sie bald selbst zur SPD-Chefin aufsteigen soll, zeigt sich Andrea Nahles erstaunlich führungswillig. Zumal, wenn es um die heute beginnende Mitgliederbefragung zur Großen Koalition geht. "Ich kann lauter schreien, das ist erwiesen", soll sie auf einer SPD-Regionalkonferenz im nordrhein-westfälischen Kamen hartnäckigen Kritikern entgegengeschleudert haben, wie ein Teilnehmer auf Twitter schrieb. Bei Schröder hieß das einst: "Basta."

Kalter Kriegsdienst

Heute stellt der Wehrbeauftragte des Bundestags seinen Jahresbericht vor, und es ist nicht damit zu rechnen, dass der SPD-Politiker Hans-Peter Bartels viel Positives zu vermelden hat. Im Gegenteil: Die Truppe hat zu wenig Panzer, ihre Hubschrauber sind meist nicht einsatzbereit, und - wie sich jetzt herausstellt - es fehlen auch Schutzwesten, Wintermützen und Zelte. Was einst ein dummer Spruch von Unteroffizieren war, soll offenbar zum neuen Motto der Bundeswehr werden: "Ein deutscher Soldat friert nicht, er zittert sich warm."

Analoges Amt

Mehr Tempo bei der Digitalisierung, so lautete das Versprechen einer Strategie-Tagung der Bundesverwaltung gestern in Berlin. Das Problem ist nur, dass ähnliche Veranstaltungen in der Vergangenheit eher als Aufforderung verstanden wurden, sich jede Menge Zeit zu lassen. Deutschland sei von der Digitalisierung der hundert wichtigsten Verwaltungsleistungen noch genauso weit entfernt wie vor vier Jahren, heißt es in einer Analyse des Normenkontrollrates. Und eine Bertelsmann-Studie kam zu dem Resultat: Nirgendwo in Nord- und Westeuropa ist der Anteil an Onlineleistungen der Verwaltung so gering wie in Deutschland.

Verlierer des Tages...

... ist Nicolás Maduro. Der Staatspräsident Venezuelas war mal der Held der sozialistischen Linken in Europa, doch inzwischen hat er sein Land an den Rand des Bankrotts gewirtschaftet. Die Ölproduktion ist auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren gefallen. 16 Prozent der Kinder sind unterernährt. Die Inflationsrate könnte auf bis zu 30.000 Prozent klettern. Heute will Maduro eine neue Kryptowährung namens Petro in Umlauf bringen, doch viele Experten befürchten, dass sich die Geldentwertung dadurch nur beschleunigen wird. Wie hieß es einst bei Lenin? "Wer die Kapitalisten vernichten will, der muss ihre Währung zerstören."

