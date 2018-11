dass ein Regierungschef seinen eigenen Nachfolger aussucht, ist ein eher ungewöhnliches Verfahren, zumindest in einer Demokratie. Insofern war es von Anfang an ein gewagtes Experiment, dass Angela Merkel mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine Frau nach Berlin holte, auf der so erkennbar der Segen der Kanzlerin lag. Nun hat Merkel, wohl eher notgedrungen als freiwillig, ihren Verzicht auf den CDU-Vorsitz erklärt, und Kramp-Karrenbauer musste notgedrungen ihre Kandidatur erklären, obwohl sie gerne mehr Zeit gehabt hätte, sich auf die große Aufgabe vorzubereiten.

Gestern nun begründete die CDU-Generalsekretärin erstmals ausführlich ihre Kandidatur, und obwohl sie erklärte, dass nun eine Ära endet, blieb es weitgehend im Dunkeln, was sich unter ihrer Führung eigentlich ändern würde in der CDU - außer, dass die Partei mehr mitreden darf bei den großen Entscheidungen der Regierung. Das aber hat noch jeder neue CDU-Chef versprochen, bevor er ins Kanzleramt einzog und feststellte, dass der Regierungsalltag nur selten Parteitagsbeschlüssen folgt.

Geschwächt, nicht geschlagen

Trump wäre nicht Trump, würde er die Kongresswahlen nicht zu einem Triumph für sich und die Republikaner umdeuten. Von einem "enormen Erfolg" sprach der Präsident auf seiner Pressekonferenz in Washington, und einmal in Fahrt kanzelte er gleich Reporter ab, die nicht in seine Euphorie einstimmen mochten. Trump hat gelernt, sich seine eigene Wirklichkeit zu schaffen, darauf beruht ja gerade sein Erfolg. Und trotz des Verlustes des Repräsentantenhauses an die Demokraten fühlte sich Trump stark genug, Justizminister Jeff Sessions zum Rücktritt zu drängen. Nun ist die spannende Frage, was das für die Russland-Ermittlungen gegen Trump bedeutet. Sessions hatte sich immer geweigert, dort einzugreifen - und war deswegen bei Trump in Ungnade gefallen.

Dennoch gibt es zumindest die Hoffnung, dass sich ein Politikstil, der auf immer größere Polarisierung setzt, am Ende nicht auszahlt; dass eine Mehrheit erkennt, dass das Land zugrunde geht, wenn der Kampf der Meinungen so unerbittlich und so losgelöst von den Fakten ausgetragen wird. Aber der Sieg der Demokraten war eben nicht umfassend. Sie müssen sich fragen, ob es die richtige Strategie ist, als Reaktion auf Trump immer weiter nach links zu rücken. Im Senat haben die Republikaner nach wie vor die Mehrheit. Gerade in Hochburgen der Republikaner konnte die Partei Trumps oft sogar noch zulegen. "Wenn es den Demokraten bei der Wahl 2020 nicht gelingt, einen Kandidaten zu finden, der auch hier Wähler von Trump zurückerobern kann, wird es für sie schwer sein, ihn aus dem Weißen Haus zu vertreiben", schreibt unser USA-Korrespondent Roland Nelles.

Was macht eine Stadt lebenswert?

Verlierer des Tages...

... ist Andreas Scheuer. Heute trifft sich der CSU-Verkehrsminister in Berlin mit den Spitzen der deutschen Autoindustrie. Es geht um die Frage, ob alte Diesel mit Hardware nachgerüstet werden sollen, damit sie die gesetzlich geforderten Stickoxid-Grenzwerte nicht nur auf dem Teststand einhalten. Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Autoindustrie wenigstens im Nachhinein die Schäden behebt, die ihre Betrügereien angerichtet haben. Aber bisher weigern sich die Autobosse. "Ich ärgere mich echt", sagte nun Scheuer. Fragt sich nur: über wen eigentlich? Scheuer hatte lange selbst Hardware-Nachrüstungen abgelehnt und so der Autoindustrie das Gefühl gegeben, sie komme billig davon. Dass die Wähler nun eine CSU abstrafen, die mehr an die Autobosse denkt als an die Autofahrer, ist so gesehen nur konsequent.

